"Президент хотел реформу, а получил скандал". Говорим о градостроительном законопроекте №5655

Минулої середи, 14 грудня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності.

Скандальну містобудівну реформу протягнули майже мінімальною кількістю голосів (228 при 226 мінімально необхідних). Так, жодного голосу не дали "Європейська солідарність" та "Батьківщина". У "Голосу" лише один депутат проголосував "за".

Документ, який мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, розкритикували громадські активісти, архітектори, глави українських міст та селищ, та українські підприємці.

Петиція на сайті президента з пропозицією ветувати цей законопроєкт, менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів — зараз за неї проголосувало понад 42 тисяч громадян.

Детальніше про законопроєкт № 5655 щодо реформи містобудування читайте у статті ЕП: Нові правила гри чи підігрування забудовникам. Як Рада може змінити містобудування?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми розбираємось з цим законопроєктом.

Головна редакторка Руху ЧЕСНО Ірина Федорів розповість про те, навіщо нам містобудівна реформа, чому це погано, коли депутати чують тільки забудовників і чому ще гірше, коли забудовників ніхто не контролює.

Юристка Руху ЧЕСНО Вікторія Олійник коротко розповість про головні проблеми цього законопроєкту.

А депутат від "Слуги Народу" Дмитро Гурін, який голосував проти цього законопроєкту розповість про те, як за нього збирали голоси та як велась робота у комітеті.

Слухайте також інші епізоди подкасту "Кляті питання":