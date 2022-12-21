Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Кляті питання

"Президент хотел реформу, а получил скандал". Говорим о градостроительном законопроекте №5655

Федор Попадюк — Среда, 21 декабря 2022, 15:56

Минулої середи, 14 грудня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності.

Скандальну містобудівну реформу протягнули майже мінімальною кількістю голосів (228 при 226 мінімально необхідних). Так, жодного голосу не дали "Європейська солідарність" та "Батьківщина". У "Голосу" лише один депутат проголосував "за".

Документ, який мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, розкритикували громадські активісти, архітектори, глави українських міст та селищ, та українські підприємці.

Петиція на сайті президента з пропозицією ветувати цей законопроєкт, менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів — зараз за неї проголосувало понад 42 тисяч громадян.

Детальніше про законопроєкт № 5655 щодо реформи містобудування читайте у статті ЕП: Нові правила гри чи підігрування забудовникам. Як Рада може змінити містобудування?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми розбираємось з цим законопроєктом.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Головна редакторка Руху ЧЕСНО Ірина Федорів розповість про те, навіщо нам містобудівна реформа, чому це погано, коли депутати чують тільки забудовників і чому ще гірше, коли забудовників ніхто не контролює.

Юристка Руху ЧЕСНО Вікторія Олійник коротко розповість про головні проблеми цього законопроєкту.

А депутат від "Слуги Народу" Дмитро Гурін, який голосував проти цього законопроєкту розповість про те, як за нього збирали голоси та як велась робота у комітеті.

Слухайте також інші епізоди подкасту "Кляті питання":

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

"Президент хотел реформу, а получил скандал". Говорим о градостроительном законопроекте №5655
21 декабря 2022, 15:56 — Федор Попадюк
Что происходит с судами в условиях войны? Говорим об ОАСК, Высшем совете правосудия и Конституционном суде
19 декабря 2022, 13:16 — Федор Попадюк, Галина Чижик
Утопить "Москву": Как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота. Аудиоверсия
17 декабря 2022, 20:44 — Роман Романюк
Обстрелы, ЗРК Patriot, ситуация на фронте, интервью Залужного и Беларусь — главное о войне за неделю
16 декабря 2022, 18:18 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Пункт несокрушимости "Бахмут". Что происходит на самом сложном направлении фронта. Аудиоверсия
11 декабря 2022, 18:08
Все подкасты...
Каналы
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
(не)Безпечна Країна
4 эпизода
Кляті питання
142 эпизода
УП. Вголос
12 эпизодов
Один одному
21 эпизод
Евродонбасс
4 эпизода
У тіні
1 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Ок и шо?
74 эпизода
Ранкова доза
13 эпизодов
Температура — нормальная!
56 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов