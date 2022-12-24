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Кляті питання

Чем важно Запорожское направление? Главное про войну за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 24 декабря 2022, 10:14

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо:

  • Новий пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами;
  • Збільшення Росією чисельності армії та чому це означає, що Росія готується до затяжної війни;
  • Важливість запорізького напрямку для ЗСУ;
  • Що відбувається на Бахмутському та Сватівському напрямках;
  • Що відбувається у Білорусі?

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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