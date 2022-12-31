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Кляті питання

Смена тактики ракетных обстрелов, "вагнеровцы" говорят о нехватке снарядов, что такое армия Беларуси – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 31 декабря 2022, 10:42

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" в останній раз у 2022 році обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким.

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Головні теми цього тижня:

  • Як Росія пробує змінювати тактику ракетних обстрілів?
  • Конфлікт між ПВК "Вагнер" та російським Генштабом, заяви найманців про нестачу снарядів та чи дійсно у РФ може бути дефіцит БК?
  • Що відбувається на Бахмутському та Сватівському напрямках?
  • Що таке білоруська армія та які є сценарії нападу на Україну з території Білорусі?

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

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5 эпизодов
Головна обсерваторія
13 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
189 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
34 эпизода
Хроніки економіки
42 эпизода
УП. Вголос
33 эпизода
(не)Безпечна Країна
27 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
20 эпизодов
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
70 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов