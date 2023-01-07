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Кляті питання

Новогодние обстрелы, уничтожение окупантов в Макеевке, россияне атакуют Соледар — главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 7 января 2023, 15:53

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
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Цього тижня обговорюємо:

  • Як Росія обстрілювала українські міста 31 та 1 січня?
  • Чим важливе знищення окупантів в Макіївці, Токмаку та інших населених пунктах?
  • Що відбувається на фронтах та як росіяни намагаються атакувати Соледар?
  • Яку зброю ми отримали від партнерів та чим важливі БМП АМХ-10 та Вradley?
  • Чому "різдвяне перемир’я" Путіна — це цинічне лицемірство?
  • Що там Білорусь?

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Новогодние обстрелы, уничтожение окупантов в Макеевке, россияне атакуют Соледар — главное о войне за неделю
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