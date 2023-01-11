От "Киев за три дня" до всеобщей мобилизации и тотальной войны. Обсуждаем полномасштабную войну с РФ в 2022 году

Починаючи з 24 квітня 2022 року автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк та заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький у щотижневому форматі обговорюють останні новини повномасштабної війни з Росією.

В цьому епізоді подкасту Федір та Євген обговорюють війну, яка почалась у 2014 році і перейшла у стадію повномасштабної 24 лютого 2022 року.

Про що говоримо?