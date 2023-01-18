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Кляті питання

Как работает украинская энергетика в условиях российских ракетных обстрелов? Объясняет Святослав Павлюк

Федор Попадюк — Среда, 18 января 2023, 18:41

Починаючи з 11 вересня, після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, Росія почала нищити українську критичну інфраструктуру. Масові обстріли з жертвами серед цивільного населення кожні тиждень-два, регулярні відключення світла у квартирах, звуки дизельних генераторів на вулицях міст – стали частиною життя усіх українців.

Попри регулярні повідомлення про те, що в Росії от-от закінчаться ракети, обстріли критичної інфраструктури продовжуються, а ризики блекауту з перебоями тепло- та водопостачання все ще залишаються.

На скільки скоротилось споживання електроенергії? Як люди, завдяки купівлі дизельних та інверторних генераторів дізнаються вартість електроенергії? Як має змінитись енергетична система після перемоги? Чому українська влада має просити не LED-лампочки, а теплові помпи? Що робити, якщо через обстріли не працює каналізація?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо зі Святославом Павлюком — виконавчим директором Асоціації енергоефективних міст України.

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Кляті питання

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