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Кляті питання

Удар по дому в Днепре, авиакатастрофа в Броварах, ситуация на фронтах, оружие от партнеров – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 20 января 2023, 21:17

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді подкасту, обговорюємо останню ракетну атаку Росії, удар по будинку в Дніпрі та ракету Х-22, авіакатастрофу в Броварах, ситуацію в районі Соледару та Кремінної, а також нові пакети зброї анонсовані Британією та Швецією.

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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