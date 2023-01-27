Удар "Кинжалами", "Леопарды", ситуация в Бахмуте, Угледаре и на Запорожском направлении – главное о войне за неделю
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді подкасту, обговорюємо останній ракетний обстріл та застосування надзвукових ракет "Кинжал", ситуацію в Бахмуті, Вугледарі та Запорізькій області, поставку танків "Leopard" та їхню важливість для ЗСУ.
Кляті питання
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