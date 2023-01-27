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Кляті питання

Удар "Кинжалами", "Леопарды", ситуация в Бахмуте, Угледаре и на Запорожском направлении – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 27 января 2023, 20:02

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

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У новому епізоді подкасту, обговорюємо останній ракетний обстріл та застосування надзвукових ракет "Кинжал", ситуацію в Бахмуті, Вугледарі та Запорізькій області, поставку танків "Leopard" та їхню важливість для ЗСУ.

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Удар "Кинжалами", "Леопарды", ситуация в Бахмуте, Угледаре и на Запорожском направлении – главное о войне за неделю
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