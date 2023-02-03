Повестки, подготовка к новому наступлению русских, ситуация на востоке, снаряды GLSDB – главное о войне за неделю

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді подкасту, обговорюємо збільшення кількості повісток, які отримують українці, підготовку росіян до нового наступу, ситуацію навколо Бахмуту, Вугледару та в Запорізькій області, яку небезпеку становить ПКВ "Вагнер" нашим збройним силам, а також розповідаємо про далекобійні снаряди GLSDB.