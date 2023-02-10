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Кляті питання

Варианты возможного наступления россиян и сравнение Леопард-1 с Леопард-2 – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 10 февраля 2023, 21:33

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

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Цього разу говоримо про можливі варіанти наступу росіян, як найбільш, так і найменш вірогідніші, про ситуацію під Вугледаром, Бахмутом та на лінії Сватове – Кремінна, про те, чому ПВК "Вагнер" кажуть що перестають вербувати ув'язнених росіян, про танки Leopard-1 і різницю з Leopard-2 та про навчання українських пілотів на винищувачах в Британії.

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Варианты возможного наступления россиян и сравнение Леопард-1 с Леопард-2 – главное о войне за неделю
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