Варианты возможного наступления россиян и сравнение Леопард-1 с Леопард-2 – главное о войне за неделю
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
Цього разу говоримо про можливі варіанти наступу росіян, як найбільш, так і найменш вірогідніші, про ситуацію під Вугледаром, Бахмутом та на лінії Сватове – Кремінна, про те, чому ПВК "Вагнер" кажуть що перестають вербувати ув'язнених росіян, про танки Leopard-1 і різницю з Leopard-2 та про навчання українських пілотів на винищувачах в Британії.
Кляті питання
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