Результаты Раммштайна, русские воздушные шары, ситуация на фронтах и заявления Лукашенко — главное о войне за неделю

Результати Рамштайну, російські повітряні кульки, ситуація на фронтах та заяви Лукашенка — головне про війну за тиждень

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді обговорюємо наступні теми:

Як Росія змінює тактику ракетних обстрілів та навіщо запускає повітряні кульки?

Якими є результати чергової зустрічі Рамштайн та чим важливе рішення про розширення потужностей для виготовлення боєприпасів?

Що змінилось на фронтах за тиждень і якою є ситуація у Бахмуті, Вугледарі, Сватово та Кремінній?

Про що свідчать нові заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка?