Обострение в Авдеевке, западные истребители и Рамштайн-10 — главное о войне за неделю
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді обговорюємо складну ситуацію в Бахмуті, Авдіївці та Кременній, коментуємо публікацію The Washington Post про те, що Україні не вистачає кваліфікованих військових, розповідаємо про новий "Рамштайн" та про винищувачі.
Кляті питання
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