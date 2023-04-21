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Кляті питання

Подготовка России к контрнаступлению ВСУ, ситуация на фронтах и оружие, интересное Украине – главное о войне на этой неделе

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 21 апреля 2023, 22:37

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про те, навіщо Росія обстрілює Бєлгород, як російські збройні сили готуються до українського контрнаступу, що відбувається зараз у Бахмуті та на інших ділянках фронту, та чи може Єгипет та Південна Корея постачати Україні зброю.

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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