Подготовка России к контрнаступлению ВСУ, ситуация на фронтах и оружие, интересное Украине – главное о войне на этой неделе
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про те, навіщо Росія обстрілює Бєлгород, як російські збройні сили готуються до українського контрнаступу, що відбувається зараз у Бахмуті та на інших ділянках фронту, та чи може Єгипет та Південна Корея постачати Україні зброю.
Кляті питання
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