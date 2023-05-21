Что известно о деле главы Верховного Суда Князева? Обсуждаем в подкасте "Кляті питання"

15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.

Пленум Верховного суду висловив недовіру Князєву, через що той втрачає посаду. Пізніше, суд арештував Князєва до 14 липня із можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" обговорюємо справу Князєва з журналісткою УП Сонею Лукашовою.