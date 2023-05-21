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Кляті питання

Что известно о деле главы Верховного Суда Князева? Обсуждаем в подкасте "Кляті питання"

Федор Попадюк, Соня Лукашова — Воскресенье, 21 мая 2023, 20:22

15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.

Пленум Верховного суду висловив недовіру Князєву, через що той втрачає посаду. Пізніше, суд арештував Князєва до 14 липня із можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" обговорюємо справу Князєва з журналісткою УП Сонею Лукашовою.

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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