Как часто в лишних килограммах виноваты наши гормоны? Объясняет эндокринолог
Как часто на наш вес влияют гормоны? Какие анализы облегчат только ваш кошелек? Врач-эндокринолог Мария Черенько объясняет, как понять, что лишний вес - это не вина тортиков? А еще то, как оставаться активной и стройной в период ПМС, беременности и климакса. И какие симптомы могут указать на гормональные проблемы у мужчин.
Подкаст "Температура - нормальна" выходит каждую пятницу.
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Из этого подкаста вы узнаете:
- Какие гормоны чаще всего провоцируют лишний вес;
- Какие симптомы покажут, что набор веса именно гормональный;
- Почему не всем стоит проверять у себя уровень гормона стресса;
- Почему после родов может быть так трудно вернуться к привычной форме;
- Стоит ли бояться гормональных препаратов