Как часто в лишних килограммах виноваты наши гормоны? Объясняет эндокринолог

Как часто на наш вес влияют гормоны? Какие анализы облегчат только ваш кошелек? Врач-эндокринолог Мария Черенько объясняет, как понять, что лишний вес - это не вина тортиков? А еще то, как оставаться активной и стройной в период ПМС, беременности и климакса. И какие симптомы могут указать на гормональные проблемы у мужчин.

Подкаст "Температура - нормальна" выходит каждую пятницу.

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Из этого подкаста вы узнаете: