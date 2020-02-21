Как часто в лишних килограммах виноваты наши гормоны? Объясняет эндокринолог

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Пятница, 21 февраля 2020, 17:05

Как часто на наш вес влияют гормоны? Какие анализы облегчат только ваш кошелек? Врач-эндокринолог Мария Черенько объясняет, как понять, что лишний вес - это не вина тортиков? А еще то, как оставаться активной и стройной в период ПМС, беременности и климакса. И какие симптомы могут указать на гормональные проблемы у мужчин.

Подкаст "Температура - нормальна" выходит каждую пятницу.

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Из этого подкаста вы узнаете:

  • Какие гормоны чаще всего провоцируют лишний вес;
  • Какие симптомы покажут, что набор веса именно гормональный;
  • Почему не всем стоит проверять у себя уровень гормона стресса;
  • Почему после родов может быть так трудно вернуться к привычной форме;
  • Стоит ли бояться гормональных препаратов

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Как часто в лишних килограммах виноваты наши гормоны? Объясняет эндокринолог
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