Коммуникация – наше все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готовности страны
Пятница, 28 февраля 2020, 15:22
Коронавірусу в Україні немає, а паніка є. Чому так? Чи правильно ми комунікуємо з населенням?
Про це ми вели бесіду з заступником Уляни Супрун, лікарем-хірургом, заступником генерального директора клініки "Оберіг" Олександром Лінчевським.
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Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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