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Температура — нормальная!

Коммуникация – наше все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готовности страны

Пятница, 28 февраля 2020, 15:22

Коронавірусу в Україні немає, а паніка є. Чому так? Чи правильно ми комунікуємо з населенням?

Про це ми вели бесіду з заступником Уляни Супрун, лікарем-хірургом, заступником генерального директора клініки "Оберіг" Олександром Лінчевським.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці.

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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