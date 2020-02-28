Коммуникация – наше все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готовности страны

Коронавірусу в Україні немає, а паніка є. Чому так? Чи правильно ми комунікуємо з населенням?

Про це ми вели бесіду з заступником Уляни Супрун, лікарем-хірургом, заступником генерального директора клініки "Оберіг" Олександром Лінчевським.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS