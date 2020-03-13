Врач-инфекционист о карантине и распространения COVID-19 в Украине
Ситуация с заболеванием COVID-19 все время меняется. С 12 марта в Украине объявили 3-недельный карантин. Он продлится до 3 апреля.
Это означает, что дети будут находиться на дистанционном обучении, кинотеатры отменяют сеансы, запрещены все мероприятия на более чем 200 человек.
Кого-то эти методы возмущают, кто считает, что Украина перестраховывается и это правильно. Чтобы разобраться в ситуации, в рамках подкаста "Температура – нормальна" мы поговорили с врачом-инфекционистом Юрием Жигаревым.
Напоминаем, что подкаст – это аудио-формат. Чтобы прослушать его, нажмите на плеер под этим предложением.
Подкаст "Температура – нормальна" выходит каждую пятницу. Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS
Из этого подкаста вы узнаете:
- Зачем вводить ограничительные меры?
- Почему именно в Италии распространение вируса такое активное?
- Что не так в настоящее время в Украине с диагностикой населения на COVID-19. Нужна ли нам СЭС?
- Еще раз о методах профилактики коронавируса.
Больше эпизодов подкаста "Температура – нормальна":
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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