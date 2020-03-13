Врач-инфекционист о карантине и распространения COVID-19 в Украине

Ситуация с заболеванием COVID-19 все время меняется. С 12 марта в Украине объявили 3-недельный карантин. Он продлится до 3 апреля.

Это означает, что дети будут находиться на дистанционном обучении, кинотеатры отменяют сеансы, запрещены все мероприятия на более чем 200 человек.

Кого-то эти методы возмущают, кто считает, что Украина перестраховывается и это правильно. Чтобы разобраться в ситуации, в рамках подкаста "Температура – нормальна" мы поговорили с врачом-инфекционистом Юрием Жигаревым.

Напоминаем, что подкаст – это аудио-формат. Чтобы прослушать его, нажмите на плеер под этим предложением.

Подкаст "Температура – нормальна" выходит каждую пятницу. Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

Из этого подкаста вы узнаете:

Зачем вводить ограничительные меры?

Почему именно в Италии распространение вируса такое активное?

Что не так в настоящее время в Украине с диагностикой населения на COVID-19. Нужна ли нам СЭС?

Еще раз о методах профилактики коронавируса.

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