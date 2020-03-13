Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Температура — нормальная!

Врач-инфекционист о карантине и распространения COVID-19 в Украине

Наталья Бушковская — Пятница, 13 марта 2020, 12:16

Ситуация с заболеванием COVID-19 все время меняется. С 12 марта в Украине объявили 3-недельный карантин. Он продлится до 3 апреля.

Это означает, что дети будут находиться на дистанционном обучении, кинотеатры отменяют сеансы, запрещены все мероприятия на более чем 200 человек.

Кого-то эти методы возмущают, кто считает, что Украина перестраховывается и это правильно. Чтобы разобраться в ситуации, в рамках подкаста "Температура – нормальна" мы поговорили с врачом-инфекционистом Юрием Жигаревым.

Напоминаем, что подкаст – это аудио-формат. Чтобы прослушать его, нажмите на плеер под этим предложением.

Подкаст "Температура – нормальна" выходит каждую пятницу. Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

Из этого подкаста вы узнаете:

  • Зачем вводить ограничительные меры?
  • Почему именно в Италии распространение вируса такое активное?
  • Что не так в настоящее время в Украине с диагностикой населения на COVID-19. Нужна ли нам СЭС?
  • Еще раз о методах профилактики коронавируса.

Больше эпизодов подкаста "Температура – нормальна":

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.

Реклама:
76% беженцев и 82% внутренне перемещенных украинцев намерены вернуться домой - Карен Вайтинг
16 августа 2023, 17:22 — Алина Фролова
"Мы по природе подозреваем государство всегда". Николай Вересень о журнализме, актерской работе и фильме "Вересень"
14 августа 2023, 18:02 — Константин Дорошенко
Чем важен закон о медицинском каннабисе и в каких правок он нуждается? Объясняет депутатка Ольга Стефанишина
11 августа 2023, 19:23 — Федор Попадюк
Смогут ли международные авиакомпании летать в Украину, не дожидаясь конца войны?
10 августа 2023, 18:01 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Природа на экране. Что мешает развиваться в Украине документальному кино об окружающей среде
8 августа 2023, 19:31 — Дмитрий Симонов
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
8 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
179 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
26 эпизодов
Хроніки економіки
31 эпизод
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
20 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
78 эпизодов
Температура — нормальная!
66 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов