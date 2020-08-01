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Температура — нормальная!

Чудо в пробирке: Как проходит искусственное оплодотворение, и с чего начинается день эмбриолога

Наталья Бушковская — Суббота, 1 августа 2020, 09:00

Ви знали, що одними з найбільших постачальників сперми у світі є датчани?

Так, в Данії 10% населення народжується за допомогою штучного запліднення і їхні чоловіки здають сперму так, що аж гай гуде! А от українські чоловіки в цьому пасуть задніх. Чому?

Як взагалі проходить штучне запліднення? Скільки платять донору сперми? Чи ризикує чимось жінка, коли зачинає дитину за допомогою репродуктивних технологій. Як штучне запліднення мож попередити деякі генетичні аномалії і з чого починається день ембріолога?

Про ці та багато інших питань у нашому новому подкасті відповідає ембріологиня Ольга Малюта.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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