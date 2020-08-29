Как пары могут помочь себе психологически, когда борются с бесплодием?

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Наталья БушковскаяNataliia Bushkovska
Суббота, 29 августа 2020, 18:06

Цікавий і сумний інсайт: Чому в деяких репродуктивних клініках відмовляються від психолога?

Бо, як казав один з керівників таких клінік, кабінет репродуктолога приносить 100 000 гривень на день, а психолога — дві.

Але боротись з безпліддям без психологічної підтримки вкрай неправильно.

У новому епізоді подкасту "Температура – нормальна" відбудеться не зовсім медична, скоріше філософська бесіда, на тему психологічних проблем безпліддя та етичності репродуктивних технологій, зокрема сурогатного материнства. Говоримо з психологом та президентом Української асоціації репродуктивної психології Антоніною Наконечною.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Как пары могут помочь себе психологически, когда борются с бесплодием?
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