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Температура — нормальная!

Бабочка внутри нас или все о здоровье щитовидной железы

Наталья Бушковская — Пятница, 16 апреля 2021, 17:38

Всередині нас є маленький метелик. Ні, ні - не в животі. В районі шиї. І має він назву – щитоподібна залоза.

Цей орган дійсно нагадує за формою метелика і дуже драматично впливає на якість нашого життя. І це неймовірно, як наука навчилась компенсувати роботу цього органа.

В цьому подкасті з ендокринологом Марією Черенько ми відповідаємо на найбільш розповсюджені питання, які стосуються здоров'я щитоподібною залози:

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням. 

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Подкаст виходить за підтримки медичної клініки R+.

Що у подкасті? 

  • Чи можна звикнути до гормонів та чи можна без них обійтися?
  • Які аналізи дійсно важливі для перевірки здоров'я щитоподібної залози, а які - марна трата грошей.
  • Кому важливо пити добавки з йодом та чому йодована сіль повинна стояти на столі у кожній хаті.
  • Чи варто лікувати "підвищені антитіла"?
  • Хто в зоні ризику раку щитоподібної залози?
  • А ще ми поговорили про зайву вагу та як помітити розлади щитоподібної залози у дітей.

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":  

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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Бабочка внутри нас или все о здоровье щитовидной железы
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