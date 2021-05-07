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Боди-позитив – принятие себя или пренебрежение проблемой?

Наталья Бушковская — Пятница, 7 мая 2021, 15:01

Боді-позитив — соціальна течія, яка вчить позитивному ставленню до свого тіла, його прийняттю та вільному самовираженню. Все починалось як течія, яка мала на меті допомогти людям, які зазнали травми тіла, прийняти свою нову зовнішність.

Проте наразі боді-позитив  почав частіше асоціюватись з тими, хто має зайву вагу, але вирішив перестати соромити себе за це і насолоджується життям, скільки б не важив. Опоненти боді-позитивного руху часто звинувачують таких людей в лінощах, пропаганді ожиріння та наругою над їхніми естетичними смаками.

Чи дійсно це так? Чи дійсно люди, які не хочуть худнути й люблять своє тіло в будь-якому розмірі — пропагують нездоровий стиль життя? (спойлер — ні). Про цей рух та його вплив на здоров'я ми поговорили з трьома спікерками, а подкаст розділили на 2 частини.

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В першій частині ми поговорили з: 

  • тренеркою Алісою Півоварчик, яка пояснить, як багато лицемірства в індустрії фітнесу та краси і як це лицемірство прикривають турботою про здоров'я;
  • лікаркою-дієтологом Тетяною Лакустою, яка розкаже, як любов до себе поєднується з визнанням певних проблем зі здоров'ям та чому їсти десерт корисно всім

В цьому подкасті ви не лише дізнаєтесь погляд тренера та дієтолога на питання боді-позитиву, але й чому не любити своє тіло — це жити в пеклі. І чому не варто називати турботою про здоров'я інших своє бажання самоствердитись.

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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