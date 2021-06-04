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Боди-позитив: Принятие себя или пренебрежение проблемой? Часть 2

Наталья Бушковская — Пятница, 4 июня 2021, 08:00

Боді-позитив — соціальна течія, яка вчить позитивному ставленню до свого тіла, його прийняттю та вільному самовираженню. Все починалось як течія, яка мала на меті допомогти людям, які зазнали травми тіла, прийняти свою нову зовнішність.

Проте наразі боді-позитив  почав частіше асоціюватись з тими, хто має зайву вагу, але вирішив перестати соромити себе за це і насолоджується життям, скільки б не важив. Опоненти боді-позитивного руху часто звинувачують таких людей в лінощах, пропаганді ожиріння та наругою над їхніми естетичними смаками.

Ми поговорили з психологом та спікеркою боді-позитивного руху в Україні Анною Римаренко про те, що таке боді-позитив, чи дійсно це про лінощі та як ця соціальна течія допоможе почуватися краще і психологічно, і фізично.

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Нагадуємо, що подкаст розділено на 2 частини.

В першій частині ми говорили про боді-позитив с фітнес-тренеркою та лікарем дієтологом.

Переслухати його можна за посиланням.

Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У першому епізоді ми розповідаємо про те, які види шахрайств бувають у інтернеті та як від них вберегтись: 

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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