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Температура — нормальная!

Вас до сих пор пытаются убедить, что курение – это классно. Говорим о скрытых маркетинговых стратегиях табачных компаний

Наталья Бушковская — Суббота, 12 июня 2021, 16:40

Пачка цигарок, яку можна купити в багатьох розвинутих країнах – це не те, що хочеться елегантно витягти з сумочки чи кишені. Вона темна, а на ній часто зображена чесна, хоч жахлива картинка того, до чого може призвести куріння.

Трубка в горлі людини, хворої на рак трахеї, дитина з кисневою маскою, спотворена пухлиною губа чи язик. Такі пакування – частина стратегії по боротьбі з курінням.

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Не всі люди починають курити, бо їм це подобається. Багато хто робить це, тому що це й досі виглядає для них красиво та статусно. Наприклад, так досі є в Україні.

Які приховані стратегії використовують виробники тютюнових виробів, щоб переконати нас, що курити – це класно? Як їх розпізнати, та як з цим боротися? 

Про це, а також про  залежність від куріння ми поговорили з виконавчою директоркою ГО "Життя" Лілією Олефір та експерта з відмови від куріння Отто Стойка. 

Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У першому епізоді ми розповідаємо про те, які види шахрайств бувають у інтернеті та як від них вберегтись: 

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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184 эпизода
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Хроніки економіки
36 эпизодов
УП. Вголос
29 эпизодов
(не)Безпечна Країна
22 эпизода
Евродонбасс
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Я не встигаю!
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Культура всего
83 эпизода
Температура — нормальная!
67 эпизодов
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
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Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
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У тіні
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Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
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До попкорну з Анною Паленчук
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