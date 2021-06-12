Вас до сих пор пытаются убедить, что курение – это классно. Говорим о скрытых маркетинговых стратегиях табачных компаний
Пачка цигарок, яку можна купити в багатьох розвинутих країнах – це не те, що хочеться елегантно витягти з сумочки чи кишені. Вона темна, а на ній часто зображена чесна, хоч жахлива картинка того, до чого може призвести куріння.
Трубка в горлі людини, хворої на рак трахеї, дитина з кисневою маскою, спотворена пухлиною губа чи язик. Такі пакування – частина стратегії по боротьбі з курінням.
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Не всі люди починають курити, бо їм це подобається. Багато хто робить це, тому що це й досі виглядає для них красиво та статусно. Наприклад, так досі є в Україні.
Які приховані стратегії використовують виробники тютюнових виробів, щоб переконати нас, що курити – це класно? Як їх розпізнати, та як з цим боротися?
Про це, а також про залежність від куріння ми поговорили з виконавчою директоркою ГО "Життя" Лілією Олефір та експерта з відмови від куріння Отто Стойка.
Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У першому епізоді ми розповідаємо про те, які види шахрайств бувають у інтернеті та як від них вберегтись:
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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