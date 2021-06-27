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Температура — нормальная!

Мне больно: говорим про хроническую боль с неврологом

Наталья Бушковская — Воскресенье, 27 июня 2021, 15:02

За даними 2016 року в США від хронічного болю страждає 20% дорослого населення.

І у 8% цей біль дуже серйозно впливає на повсякденне життя.

Статистика в Україні невідома. Можливо, й також через те, що хронічний біль й досі неправильно діагностують й надають цьому явищу міфічні діагнози типу судинно-вегетативної дистонії.

Разом з неврологом клініки R+ Олександрою Щебет ми поговорили про хронічний біль.

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Подкаст виходить за підтримки медичної клініки R+.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Що таке хронічний біль.
  • Як зрозуміти, що ви страждаєте саме на цей стан.
  • До яких спеціалістів варто звернутись в першу чергу.
  • Чому з хронічним болем не впоратись без психотерапії.
  • Які псевдодіагнози в Україні ставлять замість діагнозу "хронічний біль". 

Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У другому епізоді ми розповідаємо про те, як вберегтись від шахраїв, купляючи щось в інтернеті:

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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