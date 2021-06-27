Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Температура — нормальная!

Мне больно: говорим про хроническую боль с неврологом

Наталья Бушковская — Воскресенье, 27 июня 2021, 15:02

За даними 2016 року в США від хронічного болю страждає 20% дорослого населення.

І у 8% цей біль дуже серйозно впливає на повсякденне життя.

Статистика в Україні невідома. Можливо, й також через те, що хронічний біль й досі неправильно діагностують й надають цьому явищу міфічні діагнози типу судинно-вегетативної дистонії.

Разом з неврологом клініки R+ Олександрою Щебет ми поговорили про хронічний біль.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Spotify | Overcast | RSS

Подкаст виходить за підтримки медичної клініки R+.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Що таке хронічний біль.
  • Як зрозуміти, що ви страждаєте саме на цей стан.
  • До яких спеціалістів варто звернутись в першу чергу.
  • Чому з хронічним болем не впоратись без психотерапії.
  • Які псевдодіагнози в Україні ставлять замість діагнозу "хронічний біль". 

Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У другому епізоді ми розповідаємо про те, як вберегтись від шахраїв, купляючи щось в інтернеті:

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.

Реклама:
Как саммит БРИКС формирует понимание Глобального Юга, и что от этого Украине? Объясняет госпожа посол Украины в ЮАР
26 августа 2023, 19:04 — Алена Куренкова
Путин убил Пригожина, ВСУ освободили Роботино, Запад дает F-16 — главное о войне за неделю
25 августа 2023, 22:48 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Оружие для победы. Как Украина сохранила свой оборонно-промышленный комплекс и что сможет предложить миру
24 августа 2023, 18:40 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Хосе Казанова: "Украина - единственная страна Европы, которая не повторила модель одной церкви в одном государстве"
23 августа 2023, 17:00 — Алина Фролова
Голод: почему мы едим больше, чем надо, а просто есть меньше - не работает
22 августа 2023, 18:37 — Наталья Бушковская
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
8 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
181 эпизод
Сафарі
9 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 эпизодов
Хроніки економіки
33 эпизода
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
21 эпизод
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
79 эпизодов
Температура — нормальная!
67 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов