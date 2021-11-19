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Температура — нормальная!

Страшная-престрашная плесень! Или что делать, когда грибы растут на ваших стенах

Наталья Бушковская — Пятница, 19 ноября 2021, 13:53

Гриби, які вам точно не потрібні.

Але вони ростуть прямо на ваших стінах. Чи у ваших продуктах. Псують смак страви та можуть нашкодити здоров'ю. 

Якщо ви зустрічались з цвіллю на стінах та нерозумінням, що з нею робити, можливо, цей подкаст буде вам корисним.

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Ми поговорили з мікробіологом, кандидаткою біологічних наук Оленою Лівінською про:

  • Чому цвіль з'являється на наших стінах і що з цим робити.
  • Які матеріали не варто купувати, щоб не побачити гриби у себе на стіні.
  • Як пліснява може зашкодити здоров'ю. 
  • Чому сири з пліснявою безпечні, але не для всіх. 

А ще ми поговорили про страшну чорну плісняву, яка насправді не настільки страшна.

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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