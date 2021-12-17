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Кето диета и интервальное голодание? Так ли полезны модные тренды в питании. Беседа с диетологом

Наталья Бушковская — Пятница, 17 декабря 2021, 15:44

Кето дієта та інтервальне голодування.

Ну хто не чув про такі підходи до харчування, які ніби то обіцяють нам покращення здоров'я, схуднення тощо.

Проте не всі модні нутриціологи кажуть, що Кето-дієта в першу чергу – лікувальна дієта, яка була розроблена для дітей з епілепсією. 

А бум інтервального голодування почався після того, як японський науковець отримав Нобелівську премію за вивчення процесів аутофагії (процес перетравлення клітиною власних органел). От тільки вивчав він цей процес не на людях. А на… дріжджах!

Отож, щоб не нашкодити собі, прослухайте нашу бесіду з лікарем-дієтологом Катериною Толстіковою.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Як працює кето та інтервальна дієти?
  • Кому протипоказані такі підходи в харчуванні?
  • Як вони можуть нашкодити?
  • На що звернути увагу, якщо вам хочеться спробувати такі програми харчування?

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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