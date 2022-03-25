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Температура — нормальная!

Не только Арестович: действенные успокаивающие и другие методы овладеть собой в условиях войны

Наталья Бушковская — Пятница, 25 марта 2022, 11:48

"Валер'янка", "Валідол", "Корвалол" і Арестович в якості "Новопаситу". Коли тривога та емоції зашкалюють, хочеться випити щось, щоб втамувати біль в душі, так, ніби це зубний біль.

Але навіть з зубним болем все не так просто, що казати про нашу нервову систему? Щоб розібратись, як допомогти собі заспокоїтись в ці важкі часи, ми поговорили з неврологом Олександрою Щебет.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чому немає заспокійливих для всіх.
  • Чому заспокійливе – це не пігулка "на один раз" і важливо перед прийомом завжди отримати консультацію лікаря (хоча б дистанційну).
  • Які існують альтернативні методи заспокоєння?
  • Чи працює фітотерапія: лаванда, меліса, чай тощо?
  • Які тілесні, письмові та інші творчі практики допоможуть контролювати емоції;
  • Як заспокоїти людину, яку накрила хвиля емоцій.

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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