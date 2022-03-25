Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Температура — нормальная!

Не только Арестович: действенные успокаивающие и другие методы овладеть собой в условиях войны

Наталья Бушковская — Пятница, 25 марта 2022, 10:48

"Валер'янка", "Валідол", "Корвалол" і Арестович в якості "Новопаситу". Коли тривога та емоції зашкалюють, хочеться випити щось, щоб втамувати біль в душі, так, ніби це зубний біль.

Але навіть з зубним болем все не так просто, що казати про нашу нервову систему? Щоб розібратись, як допомогти собі заспокоїтись в ці важкі часи, ми поговорили з неврологом Олександрою Щебет.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Soundcloud | Spotify | Overcast | НВ.Подкасти 

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чому немає заспокійливих для всіх.
  • Чому заспокійливе – це не пігулка "на один раз" і важливо перед прийомом завжди отримати консультацію лікаря (хоча б дистанційну).
  • Які існують альтернативні методи заспокоєння?
  • Чи працює фітотерапія: лаванда, меліса, чай тощо?
  • Які тілесні, письмові та інші творчі практики допоможуть контролювати емоції;
  • Як заспокоїти людину, яку накрила хвиля емоцій.

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.

Реклама:
"Мы по природе подозреваем государство всегда". Николай Вересень о журнализме, актерской работе и фильме "Вересень"
14 августа 2023, 18:02 — Константин Дорошенко
Чем важен закон о медицинском каннабисе и в каких правок он нуждается? Объясняет депутатка Ольга Стефанишина
11 августа 2023, 19:23 — Федор Попадюк
Смогут ли международные авиакомпании летать в Украину, не дожидаясь конца войны?
10 августа 2023, 18:01 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Природа на экране. Что мешает развиваться в Украине документальному кино об окружающей среде
8 августа 2023, 19:31 — Дмитрий Симонов
"Национальный музей Голодомора - не о жертвах и убийствах, это музей о несокрушимости, стойкости и достоинстве украинцев", - Леся Гасиджак
7 августа 2023, 17:11 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
8 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
179 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
26 эпизодов
Хроніки економіки
31 эпизод
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
19 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
78 эпизодов
Температура — нормальная!
66 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов