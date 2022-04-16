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Химическая атака. Что важно знать цивильным

Наталья Бушковская — Суббота, 16 апреля 2022, 20:11

Повідомлення про те, що росія може застосувати хімічну зброю з'явилися буквально за декілька днів після початку повномасштабного вторгнення.

По суті, того, що вони це зроблять, чекали дуже давно. Тому, коли з'явилась новина в телеграм-каналі від полку Азов, що в Маріуполі скинули отруйну речовину, ця інформація відразу стала дуже резонансною, хоча не було відомо багато деталей.

Перша думка, яка у всіх виникла – нервово-паралітичний газ зарин. Саме зарином росіяни бомбили Сирію. 

Про те, що могло статися в Маріуполі, а також про речовини, які здійснюють хімічні атаки та як цивільним підвищити свої ризики на виживання, ми поговорили з хіміком-токсикологом, автором книги "Хімія повсякдення" Володимиром Саркісяном.

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В цьому подкасті ви дізнаєтесь:

  • Про найбільш розповсюджені бойові отруйні речовини та їхню дію на організм;
  • Правила виживання для цивільних;
  • Які поради, на думку експерта, можуть лише нашкодити.

Слухайте більше епізодів: 

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Температура — нормальная!

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