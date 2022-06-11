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Температура — нормальная!

Дорогой, все под контролем: как помочь ребенку справиться с тревожностью?

Наталья Бушковская — Суббота, 11 июня 2022, 15:21

Наші діти пережили важкі випробування. Хтось покинув улюблену домівку і школу. Хтось повинен адаптуватись в іншій країні. Хтось досі закриває вуха, коли чує звук літака, навіть якщо це небо в одній з мирних країн Європи.

Як зрозуміти, що тривога наших дітей це вже патологічний стан, який потребує втручання професіоналів в першу чергу, психотерапевтів. Про це ми поговорили з дитячим психологом Катериною Гольцберг.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Як відрізнити тривогу від тривожного розладу?
  • Які ігри допомагають дітям краще адаптуватись до стресових ситуацій?
  • Що робити, якщо у дитини панічна атака?
  • Які фізичні прояви тривожності вас мають насторожити?
  • В яких випадках без консультації лікаря та лікування не обійтись?
  • Я повертаюсь в Україну: як знову звикнути до сирен?

Більше епізодів від "Температура – нормальна": 

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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