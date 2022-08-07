"Я теперь не могу купить антибиотики, потому что хочу?!" Рассказываем, почему антибиотики по рецепту – это нормально
"Я вже бачив випадки, коли людина хворіла на звичайний цистит, а жодні антибіотики не допомагають, крім антибіотиків нового покоління, які вводили вже в умовах стаціонару. І це звичайний цистит. Що буде далі? Нові антибіотики не створюються за день. Іноді на це потрібні десятки років", - розповідає сімейний лікар Ігор Заставний.
Починаючи з 1 серпня, українцям почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики. Тепер українці не зможуть купувати антибіотики як вітамінки, і це велика подія для громадського здоров'я. Саме про антибіотики, нові правила та антибіотикорезистентність ми поговорили у новому епізоді подкасту "Температура – нормальна!" з Ігорем Заставним.
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З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Чому від антибіотиків за рецептом ніхто не помре.
- Як зрозуміти, що вам потрібен антибіотик і вчасно звернутись до лікаря.
- Що таке антибіотикорезистентність.
- Розповсюджені міфи про антибіотики.
- Що робити людям на окупованих територіях?
- На що чекати лікарям сімейної (і не лише) медицини.
Слухайте інші епізоди подкасту "Температура – нормальна!":
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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