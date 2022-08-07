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Температура — нормальная!

"Я теперь не могу купить антибиотики, потому что хочу?!" Рассказываем, почему антибиотики по рецепту – это нормально

Наталья Бушковская — Воскресенье, 7 августа 2022, 14:11

"Я вже бачив випадки, коли людина хворіла на звичайний цистит, а жодні антибіотики не допомагають, крім антибіотиків нового покоління, які вводили вже в умовах стаціонару. І це звичайний цистит. Що буде далі? Нові антибіотики не створюються за день. Іноді на це потрібні десятки років", - розповідає сімейний лікар Ігор Заставний. 

Починаючи з 1 серпня, українцям почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики. Тепер українці не зможуть купувати антибіотики як вітамінки, і це велика подія для громадського здоров'я. Саме про антибіотики, нові правила та антибіотикорезистентність ми поговорили у новому епізоді подкасту "Температура – нормальна!" з Ігорем Заставним.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чому від антибіотиків за рецептом ніхто не помре.
  • Як зрозуміти, що вам потрібен антибіотик і вчасно звернутись до лікаря.
  • Що таке антибіотикорезистентність.
  • Розповсюджені міфи про антибіотики.
  • Що робити людям на окупованих територіях?
  • На що чекати лікарям сімейної (і не лише) медицини.

Слухайте інші епізоди подкасту "Температура – нормальна!":

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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