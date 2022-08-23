Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Температура — нормальная!

Что делать при ядерной опасности и какие действия имеют смысл? Говорим з экспертками

Наталья Бушковская — Вторник, 23 августа 2022, 14:57

Ядерна загроза стала реальною для України після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та захоплення Запорізької АЕС. А після того, як Росія почала систематично обстрілювати ЗАЕС і влаштовувати різні провокації, рівень ядерної загрози виріс врази.   

Старий жарт "При ядерній небезпеці варто замотатись в простирадло та повзти в бік кладовища" — виник в радянські часи.І як багато що з того часу — не зовсім правда.

Підписуйтесь на подкаст "Температура – нормальна!" у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Spotify | Soundcloud | Overcast | НВ.Подкасти 

Те, як вплине на вас ядерна катастрофа, залежить від багатьох факторів, які важко передбачити.

Наприклад:

  • як далеко ви знаходитесь від місця аварії?
  • які масштаби аварії?
  • яка потужність ядерної зброї (якщо її все ж таки застосують)?
  • куди дмухає вітер?

Тому є банальні правила, які в деяких (!) випадках можуть підвищити не лише ваші шанси на виживання, але й на довге життя. 

Про це ми і поговорили з радібіологинями Катериною Шавановою та Оленою Паренюк. 

Слухайте також епізод подкасту "Кляті питання" про те, що відбувається на Запорізькій АЕС та наскільки великий ризик її пошкодження: 

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.

Реклама:
"Национальный музей Голодомора - не о жертвах и убийствах, это музей о несокрушимости, стойкости и достоинстве украинцев", - Леся Гасиджак
7 августа 2023, 17:11 — Константин Дорошенко
Когда международное право накажет Россию за развязанную против Украины войну
5 августа 2023, 16:12 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
Дроны в Крыму, Новороссийске и Москве, подрыв Чонгарского моста и провокации "Вагнера" в Беларуси – главное о войне за неделю
4 августа 2023, 17:38 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
ВВП, инфляция, курс и кредиты. Почему НБУ улучшил макропрогноз и чего там ожидают от экономики?
3 августа 2023, 17:22 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Оксана Покальчук: "Как только реально появится политическая воля для того, чтобы был мир - он будет"
2 августа 2023, 17:43 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
7 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
178 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
26 эпизодов
Хроніки економіки
30 эпизодов
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
19 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
77 эпизодов
Температура — нормальная!
66 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов