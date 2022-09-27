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Температура — нормальная!

Ваше зрение слишком ценно, чтобы верить дезинформации о здоровье глаз. Разговор с офтальмологом

Наталья Бушковская — Вторник, 27 сентября 2022, 17:45

Наскільки якість нашого життя залежить від якості нашого зору, розумієш, тільки коли зір починає псуватись.

Попри розвиток медицини та науки, на побутовому рівні, ми й досі віримо в міфи щодо здоров'я наших очей. Деякі з цих міфів можуть серйозно нашкодити. 

Наприклад, деякі люди і досі вважають, що не варто одягати дітям окуляри, нібито це лише погіршить їхній зір.

Лікарка-офтальмолог Леся Лисиця каже, що це не тільки не відповідає дійсності, але й навпаки призводить до погіршення зору, а ще є причиною того, що діти гірше вчаться в школі, почуваються менш впевнено, а іноді навіть не розуміють повною мірою, як виглядає обличчя матері.

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В цьому подкасті ми також обговорили таке:

  • чому морква та чорниця - це корисно, але не лікує вашу короткозорість;
  • чому найкраща гімнастика для очей - прогулянка в парку?
  • чому книжка та гаджет за певних умов можуть бути однаково шкідливими для ваших очей?
  • як часто діти потребують огляду офтальмолога?
  • чи потрібна вам лазерна корекція зору і наскільки безпечна ця процедура?
  • чи високий рівень міопії означає, що жінка не може народити дитину фізіологічно? (спойлер - ні);
  • як фотографування дітей зі спалахом допоможе діагностувати онкологічне захворювання очей. 

Слухайте також інші епізоди подкасту "Температура – нормальна": 

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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Ваше зрение слишком ценно, чтобы верить дезинформации о здоровье глаз. Разговор с офтальмологом
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