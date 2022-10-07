Осторожно! Очень вкусный подкаст. Или немного о здоровом питании осенью

Деякі люди з настанням осені дивляться в бік вітамінів у пігулках. А дарма! Бо осіннє меню — це просто скарб для тих, хто хоче харчуватись смачно, збалансовано та різноманітно.

З біологинею та популяризаторкою здорового способу життя без надриву, але з задоволенням Даркою Озерною ми поговорили про осінній раціон.

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Ми обговорили таке:

Як виглядає ідеальне осіннє меню?

Що варто терміново вполювати зараз на ринках?

Що таке лопатки та Стрийський Ясь?

Який традиційний грецький пиріг може стати оздобою українського осіннього стола?

Чому вам точно варто приготувати Яворівський пиріг не лише з міркувань смаку, але й здоров'я?

Важливо: краще слухати не на голодний шлунок!

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