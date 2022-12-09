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Температура — нормальная!

Зима уже здесь или почему нам в это время так плохо? Разговор с биологией

Наталья Бушковская — Пятница, 9 декабря 2022, 16:24

Для багатьох людей і в мирні часи зима була не найлегшим випробуванням.

Є ті, кому перенести холод та темряву важче, ніж іншим.

Атаки Росії на нашу інфраструктуру лише ускладнили цей час.

Про те, як спробувати знайти свої методи боротьби з викликами холодів ми поговорили з науковицею та науковою журналісткою Даркою Озерною.

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З цієї розмови ви дізнаєтесь:

  • Що може допомогти подолати втому та депресивні настрої? 
  • Коли ваша нелюбов до зими — дещо більше, ніж просто журбинка?
  • Чому пожаліти себе — іноді дуже навіть непогана ідея?
  • Як допомогти собі в умовах блекаутів?

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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