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Температура — нормальная!

Небулайзер или ингаляция? Подкаст о том, почему они вам скорее всего не нужны

Среда, 25 января 2023, 18:50

Фото маленької дівчинки, яка приїхала на АЗС, щоб зарядити свій небулайзер – просто розриває серце.

Хворі діти мають бути вдома, в теплі, а не на автозаправці серед скупчення людей.

Проте цей випадок може бути приводом також і поговорити про те, що в Україні часто зловживають використанням інгаляцій та небулайзерів. 

І виписують їх не тільки, коли це неефективно, але й коли це може зашкодити.

Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • В яких випадках доцільно використовувати небулайзер?
  • Які ліки можна використовувати для небулайзера (спойлер, їх дуже мало);
  • В яких випадках небулайзер не потрібен;
  • Що в жодному разі не можна використовувати як ліки для інгаляцій.

Про це і не лише ми поговорили з педіаторкою Лідією Бабич.

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.

Небулайзер или ингаляция? Подкаст о том, почему они вам скорее всего не нужны
25 января 2023, 18:50
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#укрдерждовгобуд
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Онлайн[за]хист
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Я не встигаю!
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До попкорну з Анною Паленчук
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