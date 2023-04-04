Нет, это не потому, что вы не ели суп. Или почему на самом деле возникает гастрит

Бідкаєтесь, що не їли суп, як казала бабуся і тепер у вас гастрит?

Спокійно! Суп тут ні до чого.

Гастрит виникає через зовсім інші причини.

І через які саме - ми обговорили з лікаркою-гастроентерологом Євгенією Белінською.

З цього подкасту ви дізнаєтесь: