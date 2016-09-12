Кишені навиворіт. Найбагатші депутати Ради

Зарплата в 80 тисяч гривень на рік, мільйонні дарунки, кілька автомобілів Mercedes класу S, безліч причепів та мільйонні рахунки в банках. Це не просто набір слів, а уривки з декларацій народних депутатів за 2015 рік.

Хоч офіційна заробітна плата обранців коливається в межах 70-80 тисяч гривень за минулий рік, 85 нардепів можуть чесно зізнатися, що є мільйонерами. "Українська правда" дослідила усі "звіти", які опубліковані на сайті українського парламенту та склала свій рейтинг найзаможніших обранців.

Ми обрали депутатів, чий минулорічний дохід склав більше одного мільйона гривень. Чимало депутатів стали мільйонерами завдяки відчуженню рухомого та нерухомого майна, деякі завдяки отриманню подарунків та призів.

Вже вдруге поспіль найбагатшим депутатом став товариш олігарха Ігоря Коломойського Віталій Хомутиннік. Віднедавна він є одноосібним лідером парламентської групи "Відродження", без голосів якої у Раді не приймається жодне важливе рішення. Наприклад, голосами цієї групи вдалося підтримали новий уряд, нового генерального прокурора та зміни в Конституцію в частині судочинства. У порівнянні з минулим роком Хомутиннік втратив більше 127 мільйонів гривень доходу. У його декларації ви не знайдете літака Gulfstream280 чи яхти "Апостроф", які зареєстровані на Кайманових островах. Взагалі в жодній з обраних нами декларацій ви не знайдете інформації про наявність у народних обранців яхт чи літаків.

У списках парламентських мільйонерів можна знайти ще одного представника групи "Відродження" Євгенія Гєллєра, який раніше взагалі не подавав інформацію про доходи для публічного оприлюднення. Його ім’я фігурує в документах "чорної каси" Партії регіонів. У часи правління Віктора Януковича Гєллєр очолював комітет Верховної ради з питань бюджету, зараз його називають одним з кураторів фінансової діяльності Партії регіонів.

Не залишився осторонь і вірний друг та бізнес-партнер президента України Ігор Кононенко, який в порівнянні з минулим роком втратив майже 900 000 тисяч гривень доходу.

Для зручності сприйняття ми суб’єктивно розділили депутатів на різні групи за наявністю доходів, автомобілів, квартир та іншого майна. Про це і більше в інфографіці "Української правди".