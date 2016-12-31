"Дім – це одне, а куди поїдеш – там не дім. Я би нікуди не хотів. Тільки якби можна було всю вулицю перенести, а краще всю Красногорівку". Хіба поїдеш з міста, якщо у тебе тут все твоє життя і вся твоя футбольна команда...