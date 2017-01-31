06:52
31 січня, 2017
Український літак обстріляли над морем із захоплених РФ вишок
З захоплених Росією бурових вишок у Чорному морі обстріляли транспортний літак Ан-26 Збройних сил України.
1 лютого 2017, 16:43
Бездіяльність влади призвела до того, що власники банків не відповіли за скоєні злочини. Українські інституції неякісно очистили банківську систему, через що постраждало багато благодійних фондів.
1 лютого 2017, 17:10 — Яніна Корнієнко, Олександр Мойсеєнко, ЕП
Криза соціалістів очевидна, однак чи означає це, що на французів очікує другий тур у стилі "правий і ще правіший"?
1 лютого 2017, 15:49 — Надія Коваль
Хто і за які заслуги може очолити Нацполіцію, та як впливають на цей вибір різні табори політичної гри.
1 лютого 2017, 12:30 — Роман Романюк, Роман Кравець
Селяни самі забезпечують себе паливом для власних домівок. Цим паливом стали відходи їх основного бізнесу — вирощування малини. Завдяки фінансуванню ПРООН кооператив придбав і запустив брикетну лінію.
1 лютого 2017, 10:52 — Андрій Зінченко, для ЕП
Культура
Палац культури й підвал надії: культурний Сєвєродонецьк
За словами місцевого активіста Аріфа Багірова, культурне життя Сєвєродонецька пожвавилось, коли він став центром області. Після визволення чоловік почав організовувати флешмоби на свята, привозити документальні кінопокази, влаштовувати літературні читання. Каже, лише так можна виграти цю війну.
1 лютого 2017, 14:50 — Олеся Біда, для УП.Культура
Авдіївка
"Українська правда" зібрала усю інформацію щодо ситуації навколо найгарячішої позиції на фронті.
31 січня 2017, 17:00 — Оксана Коваленко
Оскільки жоден уряд за останні 25 років не зміг виконати зобов'язань дбати про своїх громадян, держава повинна це визнати і, принаймні, дати громадянам можливість забезпечити себе.
31 січня 2017, 16:09 — Тимофій Милованов, Зоя Милованова, для ЕП
Перед США вже незабаром може постати серйозний зовнішній виклик: торгова війна з Китаєм або нова військова авантюра Кремля. Хто ж тоді ухвалюватиме рішення?
31 січня 2017, 13:13 — Юлія Курнишова, для ЄП
е-декларації
Як правильно подати е-декларацію? Що і як треба декларувати, хто вважається членом родини, пороги декларування-2017, а також яка відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.
31 січня 2017, 11:24 — Дмитро Котляр
Законопроект про створення нового органу на заміну "репресивної" податкової міліції Кабмін розгляне 1 лютого. Чи є шанси, що бізнес з нею попрощається?
31 січня 2017, 10:44 — Галина Калачова