08 січня, 2017
07 січня, 2017
06 січня, 2017
День в АТО: 27 обстрілів, 2 бійців поранено, бойовики застосували "Град"
9 січня зафіксовано 27 обстрілів з боку ОРДЛО, на Луганському напрямку в районі н.п. Сизе бойовики застосували БМ-21 "Град".
9 січня 2017, 19:15
Сумніви Трампа в об'єктивності висновків спецслужб – удар по вірі американців в місію тих, хто захищає країну. В перехідній команді нового президента з'явилися бажаючі її залишити... Справа набуде гостроти, якщо серед бізнес-контактів Трампа знайдуть такі, що ведуть до Москви
8 січня 2017, 13:42 — Юлія Курнишова, Інститут соціально-економічних досліджень
Концепція польоту на Марс, автопілот для авто, віртуальна реальність, акумулювання енергії... Технології, які здивували в 2016 році і дозволили дивитися в майбутнє з оптимізмом.(рос.)
6 січня 2017, 15:29 — Всеволод Некрасов, ЕП
За год пришлось совершить то, что не удавалось за 25 лет независимости: соскочить с топливной иглы России. Однако энергетические вызовы остаются. О них ЭП рассказал эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. (укр.)
6 січня 2017, 10:28 — Саміра Аббасова
Америка, занурена в стан сонного добробуту, виявилася не готова до атаки ззовні. Повідомлення про проблеми системи безпеки у штабі демократів сприйняли як розіграш.
5 січня 2017, 15:53 — Андрій Демартіно, для ЄП
Шаржі
Від "сліпих" трастів до "сплячих" ФОПів. Найкращі шаржі 2016
ЕП зібрала 18 найцікавіших шаржів 2016 року.
5 січня 2017, 15:23 — Економічна правда
"Будь-хто, хто займається реформами – змінює або створює те, чого немає, або те, що суперечить поточним справам – одразу робить виклик системі. А система чинитиме спротив". Технократ і оптиміст Шимків про стан реформування країни.
5 січня 2017, 10:00 — Анастасія Рінгіс
2017 рік стане визначальним у тому, чи дійде процес переформатування європейського політичного ландшафту до точки неповернення. Чи зможе Україна адаптувати свою політику до нових умов і викликів.
4 січня 2017, 12:47 — Надія Коваль, для ЄП
З позитивного боку 2016 рік запам'ятався поверненням економіки до зростання, введенням е-декларацій, але були й події зі знаком "мінус". ЕП зібрала основні економічні провали влади.
4 січня 2017, 10:24 — Микола Топалов, ЕП
За два місяці організатори проекту "Щирі. Спадщина" проїхали понад три тисячі кілометрів від Косова до Новоайдару у пошуках українських колекціонерів, що їх зберігають. "УП. Життя" зацікавилася проектом та публікує історії колекціонерів старовинного одягу.
3 січня 2017, 09:48 — УП.Життя
Ми зібрали для вас найбільш популярні і важливі тексти 2016 року "Економічної правди".
1 січня 2017, 10:07 — Економічна правда