15 січня, 2017
14 січня, 2017
13 січня, 2017
Захисник Умерова заявив про підготовку його викрадення
Російський адвокат Ільмі Умерова Микола Полозов побоюється, що ФСБ планує силоміць доставити його на допит у справі підзахисного.
16 січня 2017, 15:31
Кривому Рогу нині не до жартів. Через три роки досі непокараними залишаються місцеві екс-регіонали, які використовували "тітушок" для розгону майданівців, зокрема Олександр Вілкул. А вже набирає обертів нова історія – місцеві екс-регіонали отримали можливість легалізувати "тітушок".
16 січня 2017, 16:06 — Олексій Братущак
Незвичний формат спілкування не дозволив обговорити усі запитання, які накопичилися в "Української правди". Але скласти враження про сьогодення Укроборонпрому читач усе-таки може.
16 січня 2017, 11:00 — Олексій Братущак
МВФ висунув жорсткі вимоги. Для продовження співпраці з Фондом Україні треба підвищити пенсійний вік, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок. Це лише частина рекомендацій кредитора. (рос.)
16 січня 2017, 10:57 — Галина Калачова
Швидше за все, Україні доведеться звикнути до думки, що непередбачуваний світ президента Трампа, європейських популістів, російських гібридних ударів – це і є нова норма. (рос.)
14 січня 2017, 09:50
Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів
"Українській правді" вдалося отримати 400 прізвищ осіб, які були нагороджені зброєю у 2014-2015 роки. Як часто Аваков роздавав вогнепальні нагороди, хто є щасливим власником рекордної кількості зброї – шести стволів, і коли саме нардеп Сергій Пашинський отримав свій скандальний "Glock 19".
13 січня 2017, 16:00 — Роман Романюк, Марія Жартовська
Стаття Віктора Пінчука, яку було опубліковано в кінці минулого року в Wall Street Journal, викликала бурхливу дискусію і шквал критики. З огляду на суспільний резонанс, "Українська правда" вирішила надати право Пінчуку пояснити свою позицію українському читачеві. (рос.)
13 січня 2017, 18:04 — Віктор Пінчук, для УП
Світову політику роблять не лише політики-зірки. Роль політиків "другого плану" наразі може видаватися непомітною, але дехто з них визначатиме інформаційний порядок денний вже післязавтрашнього дня, а хтось виконає свою "історичну місію" і зникне.
13 січня 2017, 15:45 — Родіон Хомяков, для ЄП
Гаджети-2017
ЕП вибрала сім найцікавіших пристроїв і зібрала думки інсайдерів про те, які характеристики матимуть ці апарати. (рос.)
13 січня 2017, 15:40 — Всеволод Некрасов, ЕП
Ряд власників євробондів Приватбанку мають намір оскаржити так званий bail in, в результаті якого бондхолдери збідніли майже на 600 мільйонів доларів. Якщо Україна програє, націоналізація може подорожчати ще на 15 мільярдів гривень. (рос.)
13 січня 2017, 10:31 — Олександр Мойсеєнко, ЕП
Стан дітей в Україні, чиї батьки з різних причин не можуть про них піклуватися, сильно залежить від милості чиновників. Для того щоб показати, наскільки різним буває фінансування в різних регіонах, ми звели максимальну кількість даних. (рос.)
12 січня 2017, 16:35 — Маргарита Тарасова, Надія Колесникова, для УП.Життя