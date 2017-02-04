Лінії електропостачання до Авдіївки відремонтували

Клімкін про плани Австрії щодо санкцій: Хіба не схиблена логіка?

У суботу в Авдіївці було спокійніше, поранено двох військових

В Авдіївці є газ і тепло, вода за графіком – Жебрівський

Трамп про Путіна: Є багато вбивць

В окупованому Криму відпустили адвоката Курбедінова

ЗМІ: Євросоюз планує продовжити санкції проти Росії

Трамп: США працюватимуть над відновленням миру в Україні

Трамп і Порошенко обговорили Донбас і подальшу співпрацю

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Авдіївка: До електропостачання підключене майже все місто
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В ООН обурилися, що Україна не платить пенсії жителям ОРДЛО
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Клімкін про плани Австрії щодо санкцій: Хіба не схиблена логіка?
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Клімкін поїде до США готувати візит Порошенка до Вашингтона
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Енергопостачання ДФС відновлюють під наглядом СММ ОБСЄ
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Трамп про Путіна: Є багато вбивць
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Авдіївка: До електропостачання підключене майже все місто

До електропостачання підключене майже всю Авдіївку, відновлювальні роботи на Авдіївському коксохімічному заводі тривають.
5 лютого 2017, 21:25
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Докладно

Заплатити за свободу: хто дає гроші головній "бандерівській" партії
Як показують фінансові звіти, щедрі внески на рахунок ВО "Свобода" переказують лише власні депутати. Офісів у понад півтисячі осередків не існує, а розповсюджування партійної газети – прибутковий бізнес.
3 лютого 2017, 17:30 — Катерина Давиденко, для ЕП
Безальтернативний Качинський: скандали в опозиції, що позбавляють Польщу шансів на зміну влади
Остання сенсація з Варшави — експертиза довела, що лідер легендарної "Солідарності" Лех Валенса співробітничав із комуністичною службою безпеки. Так польська опозиція втратила ще одну ключову фігуру, довкола якої гуртувалася проти правлячої партії "Право і справедливість".
3 лютого 2017, 13:26 — Олена Бабакова
Безпілотники розбрату, або Що приховує ринок українських дронів
Які перспективи перед країною відкриває інноваційна галузь, якій всього лише три роки, і що не договорюють представники військової індустрії. ЕП з'ясовувала, як працює ринок безпілотників. (рос.)
3 лютого 2017, 11:10 — Всеволод Некрасов, ЕП
Безвіз до відпустки: в ЄС узгодили, коли візьмуться за скасування віз для України
Найімовірніше, що затвердження безвізу відбудеться ще до інавгурації нового лідера Франції. Схоже, що цього разу ми дійсно на фінішній прямій.
2 лютого 2017, 18:27

Привид Ялти

Україні загрожує не Ялта-2, а привид Ялти. Не великий договір між Росією і Заходом, а ілюзія того, що такий договір можливий. Ілюзія, здатна принести цілком відчутні і вельми сумні плоди. (рос.)
3 лютого 2017, 11:00 — Михайло Дубинянський
На крок ближче до Майдану: як змінюються вимоги протестів у Румунії
Спочатку румунські мітинги були лише застереженням, потім переросли у протести, тепер вже лунають чіткі заклики до відставок. "Точкою неповернення" буде 9 лютого – цього дня на волю мають вийти корупціонери, що підпали під амністію.
2 лютого 2017, 16:55 — Марія Колесник, для ЄП
Верифікація 2.0. "Соціалку" будуть перевіряти ревізори
Уряд починає новий етап посилення контролю за соціальними виплатами. Схвалений ним законопроект дає добро на створення окремого відомства — соціальної інспекції. Тепер слово за парламентом та МВФ. (hос.)
2 лютого 2017, 16:23
Мамаєва журба
Одного разу ми вирішили, що всі нормальні українці – це козаки. Чоловіки, здатні тримати зброю, оголосили себе правлячим класом і створили новий принцип соціального буття. (рос.)
2 лютого 2017, 14:37
Про найстарішу муніципальну галерею України з перших вуст
УП.Культура поговорила з Тетяною Тумасян – незмінним директором галереї – про історію появи першої галереї муніципального статусу, трансформації пріоритетів і важливості здорової конкуренції в культурі. (рос.)
2 лютого 2017, 12:57 — Вікторія Бавикіна, для УП.Культура
Глава "Укртрансгазу": Мені вказали, що це Фірташ. Щоб десь на дорозі не забули привітатися
Ігор Прокопів розповів ЕП про конфлікт з Коболєвим, тендерну корупцію, безкоштовне постачання газу в зону АТО. (рос.)
2 лютого 2017, 11:31 — Дмитро Рясний, ЕП
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Колонки

Борис Драгін Національність в паспорті. Навіщо?
З ініціативами ж за обов'язкове (!) заповнення в документі відомостей про "національності", важко погодитися хоча б через можливі кадрові зловживання. (рос.)
Сидоренко Сергій НАТО на вибори. Що насправді може означати ідея Порошенка щодо референдуму
Навіщо було обіцяти референдум про вступ до НАТО? Хіба не можна просто проводити інформаційну кампанію? Ні, не можна. Державна машина має велику інерцію, а тому без перспективи референдуму кампанія може просто не стартувати.
Фредерик Редер Тільки страхова медицина, тільки хардкор!
Кошти слід закріпити за пацієнтами. Вони отримають ваучери, які прийматимуть лікарні. Більше пацієнтів — більше грошей у лікарень і лікарів.
Олександр Лепетюк Операція "Антиофшор", або Як ще Україна може протидіяти ухиленню від сплати податків
"Вершки" у вигляді зекономлених сум податку отримують транснаціональні компанії. Відомий приклад — мережа кав'ярень Starbucks.
Тарас Пастух Вугілля з ОРДЛО: чи є альтернатива?
Збільшивши тарифи та закупівельні ціни, Україна далі, на третій рік війни, купує вугілля в ОРДЛО. Але за ціною не Роттердама, – а Ахметова.

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