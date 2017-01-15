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Захисник Умерова заявив про підготовку його викрадення

Російський адвокат Ільмі Умерова Микола Полозов побоюється, що ФСБ планує силоміць доставити його на допит у справі підзахисного.
16 січня 2017, 15:31
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Докладно

Державні тітушки Вілкула. Особиста охорона за бюджетні гроші
Кривому Рогу нині не до жартів. Через три роки досі непокараними залишаються місцеві екс-регіонали, які використовували "тітушок" для розгону майданівців, зокрема Олександр Вілкул. А вже набирає обертів нова історія – місцеві екс-регіонали отримали можливість легалізувати "тітушок".
16 січня 2017, 16:06 — Олексій Братущак
Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2
Незвичний формат спілкування не дозволив обговорити усі запитання, які накопичилися в "Української правди". Але скласти враження про сьогодення Укроборонпрому читач усе-таки може.
16 січня 2017, 11:00 — Олексій Братущак
Ринок землі, пенсійна реформа, скасування "спрощенки". Чого чекає МВФ від України в 2017
МВФ висунув жорсткі вимоги. Для продовження співпраці з Фондом Україні треба підвищити пенсійний вік, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок. Це лише частина рекомендацій кредитора. (рос.)
16 січня 2017, 10:57 — Галина Калачова
Цей божевільний, божевільний, божевільний світ
Швидше за все, Україні доведеться звикнути до думки, що непередбачуваний світ президента Трампа, європейських популістів, російських гібридних ударів – це і є нова норма. (рос.)
14 січня 2017, 09:50

Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів

"Українській правді" вдалося отримати 400 прізвищ осіб, які були нагороджені зброєю у 2014-2015 роки. Як часто Аваков роздавав вогнепальні нагороди, хто є щасливим власником рекордної кількості зброї – шести стволів, і коли саме нардеп Сергій Пашинський отримав свій скандальний "Glock 19".
13 січня 2017, 16:00 — Роман Романюк, Марія Жартовська
Без назви. Нова стаття Віктора Пінчука
Стаття Віктора Пінчука, яку було опубліковано в кінці минулого року в Wall Street Journal, викликала бурхливу дискусію і шквал критики. З огляду на суспільний резонанс, "Українська правда" вирішила надати право Пінчуку пояснити свою позицію українському читачеві. (рос.)
13 січня 2017, 18:04 — Віктор Пінчук, для УП
Актори другого плану: хто може впливати на світ, крім Трампа і Путіна
Світову політику роблять не лише політики-зірки. Роль політиків "другого плану" наразі може видаватися непомітною, але дехто з них визначатиме інформаційний порядок денний вже післязавтрашнього дня, а хтось виконає свою "історичну місію" і зникне.
13 січня 2017, 15:45 — Родіон Хомяков, для ЄП
Гаджети-2017
Сім найбільш очікуваних гаджетів 2017 року
ЕП вибрала сім найцікавіших пристроїв і зібрала думки інсайдерів про те, які характеристики матимуть ці апарати. (рос.)
13 січня 2017, 15:40 — Всеволод Некрасов, ЕП
Чи подорожчає націоналізація Приватбанку ще на 15 мільярдів
Ряд власників євробондів Приватбанку мають намір оскаржити так званий bail in, в результаті якого бондхолдери збідніли майже на 600 мільйонів доларів. Якщо Україна програє, націоналізація може подорожчати ще на 15 мільярдів гривень. (рос.)
13 січня 2017, 10:31 — Олександр Мойсеєнко, ЕП
Ціна дитинства: скільки "коштує" дитина в українському інтернаті
Стан дітей в Україні, чиї батьки з різних причин не можуть про них піклуватися, сильно залежить від милості чиновників. Для того щоб показати, наскільки різним буває фінансування в різних регіонах, ми звели максимальну кількість даних. (рос.)
12 січня 2017, 16:35 — Маргарита Тарасова, Надія Колесникова, для УП.Життя
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Закони 16 січня
Три роки тому Верховна Рада України спробувала узаконити диктатуру

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Тарас Шевченко Порядок денний РПР. Пленарний тиждень 17-20 січня
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Павло Петренко Конкурс на посаду керівника люстраційного департаменту Мін'юсту: не шукайте зраду там, де її немає
Андрій Пишний Андрій знову чує

Колонки

Наталя Іщенко "Сербсько-російська" весна. Хто і як розхитує Боснію
Балкани повернулися у фокус російських ЗМІ. Ми спостерігаємо "московську розкачку" і без того розбалансованої ситуації в Боснії і Герцеговини. Втім, навіть радикальні та проросійські місцеві лідери поки що не готові до активних та деструктивних дій.
Микола Рябчук Світло від темряви. Андреас Умланд, пам'ять про УПА і євроінтеграція України
Чесний порахунок з минулим, визнання його непривабливих або й зовсім ганебних сторінок ще чекає на нашу інтелігенцію та все суспільство. Але ми не можемо цього зробити в рамках російської чи будь-якої іншої накинутої ззовні парадигми.
Павло Мороз Адміністративний збір за державну реєстрацію: скільки платити у 2017 році?
Збір за реєстрацію прав на нерухоме майно, бізнесу чи громадського об'єднання розраховується залежно від розміру прожиткового мінімуму та терміну, за який повинна бути проведена реєстраційна дія.
Анатолій Марциновський Візит Байдена: як дружній жест Києва може перетворитися на непристойний
Жести бувають свідомими чи просто помилкою, або ж недостатньо продуманим кроком. Є небезпека, що у випадку візиту Байдена та його нагородження йдеться саме про останнє. Однак відсутність усвідомленого умислу не применшує потенційної шкоди.

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