Наталя Іщенко "Сербсько-російська" весна. Хто і як розхитує Боснію Балкани повернулися у фокус російських ЗМІ. Ми спостерігаємо "московську розкачку" і без того розбалансованої ситуації в Боснії і Герцеговини. Втім, навіть радикальні та проросійські місцеві лідери поки що не готові до активних та деструктивних дій.

Микола Рябчук Світло від темряви. Андреас Умланд, пам'ять про УПА і євроінтеграція України Чесний порахунок з минулим, визнання його непривабливих або й зовсім ганебних сторінок ще чекає на нашу інтелігенцію та все суспільство. Але ми не можемо цього зробити в рамках російської чи будь-якої іншої накинутої ззовні парадигми.

Павло Мороз Адміністративний збір за державну реєстрацію: скільки платити у 2017 році? Збір за реєстрацію прав на нерухоме майно, бізнесу чи громадського об'єднання розраховується залежно від розміру прожиткового мінімуму та терміну, за який повинна бути проведена реєстраційна дія.