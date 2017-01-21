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Полторак: незалежно від допомоги США Україна захищатиметься до кінця

Міністр оборони Степан Полторак закликав президента США Дональда Трампа продовжити надання політичної і військової допомоги Україні та не скасовувати санкції щодо Росії задля стримування "подальшої ескалації" бойових дій на сході України.
21 січня 2017, 21:23
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Докладно

З чим Україна йде до Америки Трампа та як зберегти підтримку США за нового президента
Україна явно не готова позбутися того рівня відносин з США, який був упродовж останніх трьох років. Але якою є додана вартість держави Україна для США?
20 січня 2017, 14:46 — Альона Гетьманчук, для ЕП
Європарламент змінив президента: чого чекати від Антоніо Таяні?
Депутати ЄП пішли перевіреним шляхом, обравши представника "старої еліти". Чи вистачить Таяні знання та досвіду, щоб продовжити справу Мартіна Шульца, та чого чекати Україні від новообраного голови парламенту в наступні два роки?
20 січня 2017, 12:24 — Яна Бровдій, для ЄП
Приватбанк
Добрий банк, поганий акціонер, злий регулятор
Чим насправді був Приватбанк, кому дісталося найцінніше, і хто вийде переможцем з майбутньої найбільшої судової справи країни. (рос.)
20 січня 2017, 11:00 — Олена Шкарпова, VoxUkraine, для УП
Передноворічне вкидання. За рахунок чого вдалося виконати держбюджет 2016 року
План з більшості податків вдалося перевиконати. Причина проста: інфляція і шалене зростання цін в промисловості. Рівень проведення витрат доволі високий, та є нюанс — грудневий ажіотаж. (рос.)
20 січня 2017, 09:31 — Галина Калачова
Інтерв'ю

Юрій Щербак: Я проти використання Шевченківської премії в політичних цілях

Голова Шевченківського комітету письменник і дипломат Юрій Щербак кілька місяців збирав думки й позиції, щоби спробувати "дерадянізувати" і "декомунізувати" премію. Чи стануть революційними зміни в новому Положенні про премію Юрій Щербак розповів у великому ексклюзивному інтерв’ю УП.Культура.
19 січня 2017, 12:01 — Тетяна Терен, для УП
Сейшели, Марс та ігри для дорослих у вашій квартирі. Як віртуальне стає реальністю
Побувати на Сейшельських островах, відвідати Міжнародну космічну станцію, стрибнути з парашутом, зайнятися серфінгом або здійснити подорож у країну мрій можна майже безкоштовно, не залишаючи квартири. (рос.)
19 січня 2017, 18:11 — Всеволод Некрасов, для ЕП
Риторика Трампа: як новий президент США обіцяє змінити світовий порядок
Трамп своїми численними заявами останніх місяців породив великі інтриги. Невідомо чи навіть сумнівно, що новий глава Білого дому зробить все, про що наговорив – однак виглядає, що бурхливий порядок денний для світової політики він забезпечить.
19 січня 2017, 17:13 — Анатолій Марциновський
Гендиректор 1+1 Ткаченко: На щастя, закону про націоналізацію медіа-компаній немає
Перед Новим роком головний медіа актив олігарха Ігоря Коломойського штормило. У підвішеному стані 1+1 перебував до 5 січня, коли Нацрада видала телеканалу документ про ліцензію. Здавалося, що конфлікт вичерпаний, але в цій історії залишилося більше запитань, аніж відповідей. Генеральний директор 1+1 Олександр Ткаченко розповів УП свою версію подій.
19 січня 2017, 12:20 — Марія Жартовська, Роман Кравець
Страх та ненависть до гривні: чому дешевшає нацвалюта
Чому майбутні перспективи гривні викликають серйозне занепокоєння?
19 січня 2017, 11:35 — Олександр Мойсеєнко, ЕП
Волонтер: Через контрабанду в АТО вбивають людей, заробляють на ній військові
"Ми затримували СБУшників на гарячому, викликали військового прокурора, він почав їх оформлювати, усе на камеру – приїхав якийсь чоловік з Краматорська і просто забрав їх. Справи нема". Родіон Шовкошитний, колишній учасник мобільної групи про схеми з контрабандою в зоні АТО.
18 січня 2017, 14:40 — Олексій Братущак
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