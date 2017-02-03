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Аваков показав знижку на Mitsubishi

СБУ оприлюднила розмову, що свідчить про обстріли з житлових районів Донецька

За обстріл Авдіївки відповідальна Росія і її бойовики – Порошенко

Кремль сподівається, що бойовикам на Донбасі вистачить зброї

НБУ: Підвищення "мінімалки" залишить без роботи близько 630 тисяч осіб

Стало відомо, з чого почалося загострення в Авдіївці

За тиждень в Авдіївці загинули 10 бійців ЗСУ, поранено 66

Аваков не провів обіцяний цього тижня брифінг щодо Шеремета

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Новий обстріл Авдіївки: Снаряд влучив у квартиру з дітьми
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Новий обстріл Авдіївки: Снаряд влучив у квартиру з дітьми

Бойовики обстріляли стару частину міста Авдіївки.
3 лютого 2017, 23:39
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Докладно

Заплатити за свободу: хто дає гроші головній "бандерівській" партії
Як показують фінансові звіти, щедрі внески на рахунок ВО "Свобода" переказують лише власні депутати. Офісів у понад півтисячі осередків не існує, а розповсюджування партійної газети – прибутковий бізнес.
3 лютого 2017, 17:30 — Катерина Давиденко, для ЕП
Безальтернативний Качинський: скандали в опозиції, що позбавляють Польщу шансів на зміну влади
Остання сенсація з Варшави — експертиза довела, що лідер легендарної "Солідарності" Лех Валенса співробітничав із комуністичною службою безпеки. Так польська опозиція втратила ще одну ключову фігуру, довкола якої гуртувалася проти правлячої партії "Право і справедливість".
3 лютого 2017, 13:26 — Олена Бабакова
Безпілотники розбрату, або Що приховує ринок українських дронів
Які перспективи перед країною відкриває інноваційна галузь, якій всього лише три роки, і що не договорюють представники військової індустрії. ЕП з'ясовувала, як працює ринок безпілотників. (рос.)
3 лютого 2017, 11:10 — Всеволод Некрасов, ЕП
Безвіз до відпустки: в ЄС узгодили, коли візьмуться за скасування віз для України
Найімовірніше, що затвердження безвізу відбудеться ще до інавгурації нового лідера Франції. Схоже, що цього разу ми дійсно на фінішній прямій.
2 лютого 2017, 18:27

Привид Ялти

Україні загрожує не Ялта-2, а привид Ялти. Не великий договір між Росією і Заходом, а ілюзія того, що такий договір можливий. Ілюзія, здатна принести цілком відчутні і вельми сумні плоди. (рос.)
3 лютого 2017, 11:00 — Михайло Дубинянський
На крок ближче до Майдану: як змінюються вимоги протестів у Румунії
Спочатку румунські мітинги були лише застереженням, потім переросли у протести, тепер вже лунають чіткі заклики до відставок. "Точкою неповернення" буде 9 лютого – цього дня на волю мають вийти корупціонери, що підпали під амністію.
2 лютого 2017, 16:55 — Марія Колесник, для ЄП
Верифікація 2.0. "Соціалку" будуть перевіряти ревізори
Уряд починає новий етап посилення контролю за соціальними виплатами. Схвалений ним законопроект дає добро на створення окремого відомства — соціальної інспекції. Тепер слово за парламентом та МВФ. (hос.)
2 лютого 2017, 16:23
Мамаєва журба
Одного разу ми вирішили, що всі нормальні українці – це козаки. Чоловіки, здатні тримати зброю, оголосили себе правлячим класом і створили новий принцип соціального буття. (рос.)
2 лютого 2017, 14:37
Про найстарішу муніципальну галерею України з перших вуст
УП.Культура поговорила з Тетяною Тумасян – незмінним директором галереї – про історію появи першої галереї муніципального статусу, трансформації пріоритетів і важливості здорової конкуренції в культурі. (рос.)
2 лютого 2017, 12:57 — Вікторія Бавикіна, для УП.Культура
Глава "Укртрансгазу": Мені вказали, що це Фірташ. Щоб десь на дорозі не забули привітатися
Ігор Прокопів розповів ЕП про конфлікт з Коболєвим, тендерну корупцію, безкоштовне постачання газу в зону АТО. (рос.)
2 лютого 2017, 11:31 — Дмитро Рясний, ЕП
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Арсен Аваков Mitsubishi Outlander PHEV: знижка 13%, 124 мільйони гривень, 90 додаткових автомобілів
Євген Рибчинський Я не пророк і тим не менше. 2017. Частина друга
Інна Богословська Почему референдум о НАТО – опасная авантюра
Наталя Соколенко Моральні авторитети про конкурс до Верховного Суду: кого порадив відсіяти Любомир Гузар
Олеся Яхно О внутренней информационной войне

Колонки

Сидоренко Сергій НАТО на вибори. Що насправді може означати ідея Порошенка щодо референдуму
Навіщо було обіцяти референдум про вступ до НАТО? Хіба не можна просто проводити інформаційну кампанію? Ні, не можна. Державна машина має велику інерцію, а тому без перспективи референдуму кампанія може просто не стартувати.
Фредерик Редер Тільки страхова медицина, тільки хардкор!
Кошти слід закріпити за пацієнтами. Вони отримають ваучери, які прийматимуть лікарні. Більше пацієнтів — більше грошей у лікарень і лікарів.
Олександр Лепетюк Операція "Антиофшор", або Як ще Україна може протидіяти ухиленню від сплати податків
"Вершки" у вигляді зекономлених сум податку отримують транснаціональні компанії. Відомий приклад — мережа кав'ярень Starbucks.
Тарас Пастух Вугілля з ОРДЛО: чи є альтернатива?
Збільшивши тарифи та закупівельні ціни, Україна далі, на третій рік війни, купує вугілля в ОРДЛО. Але за ціною не Роттердама, – а Ахметова.
Мирослав Табахарнюк Лише наслідуванням цінностей Європу не зацікавити
На фоні численних загроз, які постали перед ЄС, Україна із своїми проблемами в очах європейців розглядається як зайвий тягар. Як нам бути?

@UKRPRAVDA_NEWS

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