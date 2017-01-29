29 січня, 2017
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29 січня, 2017
28 січня, 2017
27 січня, 2017
26 січня, 2017
Луценко розповів, хто почав перестрілку в Княжичах
Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що першим стрілянину в ході подій у Княжичах Київської області, в результаті чого загинули п'ятеро правоохоронців, відкрив співробітник Держслужби охорони, вистріливши в повітря.
29 січня 2017, 21:58
Ми довгий час вважали, що те саме "громадянське суспільство", яке виходило на Майдан і йшло на фронт, люди, здатні писати закони, платити податки – новий мейнстрім, а виявилося, що вони співвідносяться з рештою країни тою ж мірою, якою локомотив співвідноситься з вагонами. Він дає вектор, але саме вони визначають інерцію. (рос.)
28 січня 2017, 11:10 — Павло Казарін
ЕП вирішила проілюструвати, як росла роль держави в банківській системі протягом 2014-2016 років.
27 січня 2017, 15:14 — Роман Кириченко, Маргарита Ормоцадзе, для ЕП
Офшорна компанія зажадала від України компенсувати їй 120 млн дол за те, що суди і прокуратура часів Януковича позбавили її ділянки в центрі Києва. Держава виграє суперечку, якщо доведе наявність "схем". (рос.)
27 січня 2017, 12:11
Заражене війною суспільство вихлюпує агресію на тих, хто знаходиться поруч, – на відміну від недосяжною поки Москви. І єдине, що можна цьому протиставити, – запекла боротьба з зовнішнім ворогом. Боротьба, яка дає надію на перемогу і повноцінне зцілення від війни. (рос.)
27 січня 2017, 11:54 — Михайло Дубинянський
Ніхто не Волноваха: Навіщо родичі загиблих подали скаргу до Євросуду
Найголовніша претензія родичів загиблих — сьогодні нікому до цієї трагедії немає діла. Через два роки після маршів "Я — Волноваха!" — ніхто не Волноваха.
27 січня 2017, 15:53 — Денис Куклін, для УП.Життя
29 січня Соціал-демократична партія Німеччини обере нового партійного лідера – головного конкурента Ангели Меркель на найближчих виборах. Від того, наскільки успішним буде вибір соціал-демократів, залежить майбутній курс Німеччини, а ймовірно – і всього ЄС.
27 січня 2017, 10:57 — Костянтин Федоренко, для ЄП
Через сумнівні операції, які призвели до кримінальної справи, може похитнутися найважливіший банк Європи. Його рятування може стати останньою краплею для єврозони.
26 січня 2017, 18:26 — Bloomberg
Складно видаватися хорошим президентом, маючи всього один телеканал. Однак за всіма канонами української політики ні Порошенко, ні його оточення не хочуть світитися у цій оборудці. Усю брудну роботу за них має виконати хтось інший – свій Курченко, "зитц-председатель Фунт".
26 січня 2017, 16:32 — Роман Романюк, Роман Кравець
"Антиукраїнські поправки були відхилені Асамблеєю", – повідомив МЗС. "Це однозначно зрада, яку видаватимуть за начебто перемогу", – заперечив їм представник Андрій Лозовий.То що сталося у Страсбурзі?
26 січня 2017, 14:17 — Сидоренко Сергій
Репортаж
70 відсотків Станиці Луганської – це тепличники з діда-прадіда. Вони люблять свої рослини і в них немає іншого виходу, як і під час війни носити їх в неконтрольований Луганськ через зруйнований міст і слухати про те, що вони "годують сепарів".
26 січня 2017, 12:27 — Леся Ганжа