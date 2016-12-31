31 грудня, 2016
31 грудня, 2016
30 грудня, 2016
14:19
29 грудня, 2016
Теракт у Стамбулі: 39 жертв, з них 16 іноземці
В результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули 39 людей, 69 госпіталізовані.
1 січня 2017, 07:33
Навіть США, провідна демократія, обрали президентом шахрая і потенційного диктатора. Тепер ЄС має пережити досвід, подібний до того, який пережив на початку 1990-х років Радянський Союз.
31 грудня 2016, 10:46 — Джордж Сорос
Уряд та НБУ пояснили рішення поганою якістю кредитного портфеля, кількістю пов'язаних кредитів та недокапіталізацією банку. Екс-правління банку говорить про несправедливі дії НБУ, вибірково спрямовані проти найбільшого українського банку.
30 грудня 2016, 17:05 — Зоя Милованова
Останні кілька днів редакція "Української правди. Життя" гортала архіви статей та новин – і зрозуміла, що внутрішнє відчуття "ох, яким же непростим був цей рік!" таки цілком збігається з висновками, які можна зробити з аналізу публікацій.
30 грудня 2016, 15:13 — УП.Життя
Тексти року
Рік, що минає, став для редакції "Української правди" роком відкриттів, випробувань та втрат. Весь цей час ми намагалися чесно та професійно розповідати нашим читачам про те, що відбувається в нашій країні. Робитимемо це краще вже у 2017-му. Ми вітаємо всіх своїх читачів із новорічними святами та пропонуємо разом згадати найголовніші тексти 2016 року.
30 грудня 2016, 09:09 — Українська правда
Найкраща графіка 2016
10 графічних історій, які найбільше оцінили наші читачі.
31 грудня 2016, 11:09
Ми підбиваємо підсумки року, що минає, та пропонуємо нашим читачам разом згадати (а можливо, й наново прочитати) головні публікації цього року – тема за темою. Це був рік, коли Україна часом робила неможливе, але водночас – не отримала те, на що розраховувала.
29 грудня 2016, 15:19 — Європейська правда
Репортаж
"Дім – це одне, а куди поїдеш – там не дім. Я би нікуди не хотів. Тільки якби можна було всю вулицю перенести, а краще всю Красногорівку". Хіба поїдеш з міста, якщо у тебе тут все твоє життя і вся твоя футбольна команда...
29 грудня 2016, 10:56 — Леся Ганжа
ЕП поговорила з головою "податкового" комітету ВР Ніною Южаніною про те, чому вона не довіряє Данилюку, що відбувалося в останню добу бюджетного процесу, і як окремі рішення позначаться на доходах бюджету-2017.
29 грудня 2016, 10:41 — Галина Калачова, Дмитро Дєнков
Частка держави у банківському секторі невпинно зростає з 2014 року. Після націоналізації Приватбанку державна частка перевищила 50%. Що держава може насправді зробити з "Приватом"?
28 грудня 2016, 14:52 — Михайло Демків, для ЕП