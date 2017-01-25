Злобіна Тамара Що означають всесвітні протести проти Трампа та чому їх не було в Україні? В Україні ми багато говоримо про проактивність та буття cуб’єктом, а не об’єктом світової політики. Так от, марші проти Трампа – саме про це.

Василь Шкляр Страсті за Трампом Навіть ті, хто насправді долетів до Америки, повернулися додому з підібганими хвостами і козинячим виразом обличчя. Ще б пак, таке почути: "Америка понад усе!", "Америка для американців!" Вони щось подібне чули тільки від українських "екстремістів".

Олег Андрос Кальян – модна "ароматична" отрута для курців і некурців Мало хто знає, що курити кальяни в ресторанах прямо заборонено законом. Це може здатися безглуздими репресіями, якщо не бути в курсі впливу кальяну на здоров’я. А вплив цей не менший, аніж традиційних сигарет.