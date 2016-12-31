Трамп про кібератаки на вибори в США: Я знаю те, чого інші не знають

В результаті стрілянини в нічному клубі в Стамбулі загинули 35 людей

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Штаб: Обстріли бойовиків не вщухають на всіх напрямках
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У 2016 році загинули 211 військових – Порошенко
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З початку року військовим у зоні АТО збільшать зарплати
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Порошенко приїхав на Донбас і подарував Маккейну зброю
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В Анкарі затримали підозрюваних у підготовці теракту в новорічну ніч
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Понад 100 українських туристів 3 добу тримають в аеропортах ОАЕ та Шрі-Ланки
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У штабі АТО заявляють про 1 пораненого за добу
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Теракт у Стамбулі: 39 жертв, з них 16 іноземці

В результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули 39 людей, 69 госпіталізовані.
1 січня 2017, 07:33
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Докладно

Відкрите суспільство потребує захисту: Джордж Сорос про зміни та загрози у 2017 році
Навіть США, провідна демократія, обрали президентом шахрая і потенційного диктатора. Тепер ЄС має пережити досвід, подібний до того, який пережив на початку 1990-х років Радянський Союз.
31 грудня 2016, 10:46 — Джордж Сорос
Друзям все, ворогам закон? VoxCheck заяв екс-правління Приватбанку
Уряд та НБУ пояснили рішення поганою якістю кредитного портфеля, кількістю пов'язаних кредитів та недокапіталізацією банку. Екс-правління банку говорить про несправедливі дії НБУ, вибірково спрямовані проти найбільшого українського банку.
30 грудня 2016, 17:05 — Зоя Милованова
Лептонний бог, фуфломіцини і боротьба за рівність
Останні кілька днів редакція "Української правди. Життя" гортала архіви статей та новин – і зрозуміла, що внутрішнє відчуття "ох, яким же непростим був цей рік!" таки цілком збігається з висновками, які можна зробити з аналізу публікацій.
30 грудня 2016, 15:13 — УП.Життя
Тексти року
Головні тексти року, який минає
Рік, що минає, став для редакції "Української правди" роком відкриттів, випробувань та втрат. Весь цей час ми намагалися чесно та професійно розповідати нашим читачам про те, що відбувається в нашій країні. Робитимемо це краще вже у 2017-му. Ми вітаємо всіх своїх читачів із новорічними святами та пропонуємо разом згадати найголовніші тексти 2016 року.
30 грудня 2016, 09:09 — Українська правда

Найкраща графіка 2016

10 графічних історій, які найбільше оцінили наші читачі.
31 грудня 2016, 11:09
Європа-2016 – від торгівлі до безвізу. Найважливі тексти року, що минає
Ми підбиваємо підсумки року, що минає, та пропонуємо нашим читачам разом згадати (а можливо, й наново прочитати) головні публікації цього року – тема за темою. Це був рік, коли Україна часом робила неможливе, але водночас – не отримала те, на що розраховувала.
29 грудня 2016, 15:19 — Європейська правда
Репортаж
Як незвичайні люди створюють звичайне дитинство поруч із війною
"Дім – це одне, а куди поїдеш – там не дім. Я би нікуди не хотів. Тільки якби можна було всю вулицю перенести, а краще всю Красногорівку". Хіба поїдеш з міста, якщо у тебе тут все твоє життя і вся твоя футбольна команда...
29 грудня 2016, 10:56 — Леся Ганжа
Ніна Южаніна: Якщо у Данилюка немає авторитету, то переконувати депутатів може і прем'єр
ЕП поговорила з головою "податкового" комітету ВР Ніною Южаніною про те, чому вона не довіряє Данилюку, що відбувалося в останню добу бюджетного процесу, і як окремі рішення позначаться на доходах бюджету-2017.
29 грудня 2016, 10:41 — Галина Калачова, Дмитро Дєнков
Супердержбанк. Приватбанк націоналізовано: що буде далі
Частка держави у банківському секторі невпинно зростає з 2014 року. Після націоналізації Приватбанку державна частка перевищила 50%. Що держава може насправді зробити з "Приватом"?
28 грудня 2016, 14:52 — Михайло Демків, для ЕП
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YouTube Rewind 2016
Ленінград та 7 лайфхаків для кота. Що дивилися українці у 2016 році

Блоги

Мустафа Найем Компромисс не может быть капитуляцией
Володимир Фесенко Политические тенденции декабря-2016
Тимофій Милованов Болезненные компромиссы ради мира с Россией. Альтернативный вариант
Олеся Яхно О призывах к компромиссу с Россией
Айдер Муждабаєв Виктор Путинчук

Колонки

Олександр Виговський Топ-події року, що минає, в банківській сфері
У 2016 році масштаби "банкопаду" зменшилися, але дві події стали найбільш резонансними: банкрутство "Михайлівського" і націоналізація Приватбанку.
Тимофій Мілованов Пропозиції Пінчука - не компроміс, а серйозна поступка національних інтересів України
На першому місці стоїть право України на суверенітет і успіх, а компроміси заради миру або будь-який інший важливої мети - на другому.
Артем Захарченко Як розчарувати українців за рік. Facebook-активність 2016
Поступове розчарування. Ці два слова якнайкраще пояснюють, що відбувалося в медіапросторі 2016 року.
Мирослав Табахарнюк Що не так з приватизацією ОПЗ
Повторю вкотре відому цитату грузинського реформатора Кахи Бендукідзе: "Потрібно продавати все, крім своєї совісті".
Євген Черняк Про "лівий" спирт, злочинні доходи "Укрспирту" і роль міністра
Дуже багато хто з нинішніх чиновників скоро будуть в бігах або в тюрмі. Такого цинічного злодійства і такої кількості смертей, пов'язаних з "лівим" спиртом від "Укрспирту" не було навіть за попередньої влади.(Рос.)

@UKRPRAVDA_NEWS

13 виступів TED

Що ми дізнались про себе у 2016 році

Персона

Архітектор Театру на Подолі: Споживання стало частиною культури