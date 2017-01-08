Олександр Солонько Пасивність як передумова капітуляції Представники влади вміло перекидають відповідальність за те, що відбувається з країною, одне на одного. А збройний напад Кремля лиш полегшує їм завдання. Але чи ми не такі самі?..

Андрій Іванов Судова реформа в небезпеці Вимоги звільнити усіх "суддів-Януковича" – відверто антиконституційні. З іншого боку, якщо суддів-п'ятирічок замінювати, то на кого? Де одночасно взяти понад 3000 фахівців для судової системи?

Володимир Нудельман Для чого потрібні генплани територій Як кандидат на посаду керівника місцевої адміністрації зможе ефективно працювати, якщо за умовами конкурсу він не зобов'язаний знати містобудівне законодавство? (рос.)