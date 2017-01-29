70 відсотків Станиці Луганської – це тепличники з діда-прадіда. Вони люблять свої рослини і в них немає іншого виходу, як і під час війни носити їх в неконтрольований Луганськ через зруйнований міст і слухати про те, що вони "годують сепарів".