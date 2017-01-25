25 січня, 2017
25 січня, 2017
24 січня, 2017
інтерв'ю
Міністр Черниш: Не треба чекати повернення непідконтрольних територій. Треба працювати з людьми зараз
"Визнати непідконтрольні території Донбасу окупованими – це фактично побудувати стіну. Звідки взагалі позиція, що "там не залишилося носіїв українського суверенітету?". УП поговорила з міністром Вадимом Чернишем про урядовий план реінтеграції ОРДЛО і Криму.
26 січня 2017, 09:52 — Мар’яна П’єцух
Останнє засідання Кабміну засвідчило, що між Володимиром Гройсманом та Володимиром Омеляном є непорозуміння. Чим викликаний конфлікт і чому "Укрзалізниця" стала для суперечки головним майданчиком.
26 січня 2017, 11:02 — Федір Попадюк, Роман Кравець
е-декларації
Хто саме потрапляє під обов'язкове е-декларування у 2017 році, хто подаватиметься вже вдруге, а також у які терміни треба звітувати про зміну майнового стану?
25 січня 2017, 15:49 — Дмитро Котляр, для УП
Кулуарами парламенту ширяться чутки, що партія та фракція "Опозиційного блоку" знаходиться на межі розколу. "Українська правда" розбиралась, чи є в ОБ шанси лишитися однією партією і фракцією, що може стати причиною розколу, і які плани на нові парламентські групи в Адміністрації президента.
25 січня 2017, 13:00 — Роман Кравець, Марія Жартовська
Тримаючись за руки, по сходах повільно підіймаються трійко дітей і вчителька. Малята наступають на кожну сходинку й плаксиво просять кожен про своє. Це діти із затримкою психічного розвитку. Мимо них з галасом пробігають інші учні... Запорізька загальноосвітня школа "Основа" одна з перших шкіл в країні де почали впроваджувати інклюзивну освіту.
25 січня 2017, 11:56 — Яна Міланова, для УП.Життя
Репортаж
Станиця Луганська: війна з помідорами та огірками
70 відсотків Станиці Луганської – це тепличники. Кожен кілометр до Луганська тут вимірюється не хвилинами, а гривнями. Перед блок-постом торік ціна на помідори була 15 грн за кг, одразу за блок-постом – уже 18, якщо довезеш до "Околиці" (ринок на краю Луганська) – то 21.
26 січня 2017, 12:27 — Леся Ганжа
Питання нерозмитнених авто в Україні стоїть дуже гостро. Чи допоможе спалювання шин і блокування доріг врегулювати використання автівок, що потрапляють до України за нелегальними "схемами".
25 січня 2017, 11:25 — Микола Топалов, ЕП
"Вони вважають, що лікарі повинні жити в комуналці", – роздратовано кидає Тодуров анестезіологу, киваючи на журналістів УП. Його руки все ще тремтять. Ми в дискусію не вступаємо. Коли перед очима чуже серце, складно про щось сперечатися. (рос.)
24 січня 2017, 19:33
Автопілоти вже скоро можуть з'явитися і на дорогах України, але чи прийме їх "українське правове поле"? (Рос.)
24 січня 2017, 16:29 — Віталій Кулініч, для ЕП
Друзі Росії змушені «грати в довгу». І саме тому ідея повернення РФ після саміту Ради Європи нині розглядається серед основних.
24 січня 2017, 15:23
УП.Життя поговорила з Борисом Тодуровим про проблему із закупівлями, платні операції, конфлікти із МОЗ і життя в комуналці. (рос.)
24 січня 2017, 13:59