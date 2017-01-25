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Міністр Черниш: Не треба чекати повернення непідконтрольних територій. Треба працювати з людьми зараз

"Визнати непідконтрольні території Донбасу окупованими – це фактично побудувати стіну. Звідки взагалі позиція, що "там не залишилося носіїв українського суверенітету?". УП поговорила з міністром Вадимом Чернишем про урядовий план реінтеграції ОРДЛО і Криму.
26 січня 2017, 09:52 — Мар’яна П’єцух
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Війна за інфраструктуру: Чому у Омеляна забрали "Укрзалізницю"
Останнє засідання Кабміну засвідчило, що між Володимиром Гройсманом та Володимиром Омеляном є непорозуміння. Чим викликаний конфлікт і чому "Укрзалізниця" стала для суперечки головним майданчиком.
26 січня 2017, 11:02 — Федір Попадюк, Роман Кравець
е-декларації
Друга хвиля. Чи є ви е-декларантом?
Хто саме потрапляє під обов'язкове е-декларування у 2017 році, хто подаватиметься вже вдруге, а також у які терміни треба звітувати про зміну майнового стану?
25 січня 2017, 15:49 — Дмитро Котляр, для УП
Ахметов подав на розлучення. Що відбувається в "Опозиційному блоці"
Кулуарами парламенту ширяться чутки, що партія та фракція "Опозиційного блоку" знаходиться на межі розколу. "Українська правда" розбиралась, чи є в ОБ шанси лишитися однією партією і фракцією, що може стати причиною розколу, і які плани на нові парламентські групи в Адміністрації президента.
25 січня 2017, 13:00 — Роман Кравець, Марія Жартовська
"Основа" – дружба. 10-річний досвід школи без обмежень
Тримаючись за руки, по сходах повільно підіймаються трійко дітей і вчителька. Малята наступають на кожну сходинку й плаксиво просять кожен про своє. Це діти із затримкою психічного розвитку. Мимо них з галасом пробігають інші учні... Запорізька загальноосвітня школа "Основа" одна з перших шкіл в країні де почали впроваджувати інклюзивну освіту.
25 січня 2017, 11:56 — Яна Міланова, для УП.Життя
Репортаж

Станиця Луганська: війна з помідорами та огірками

70 відсотків Станиці Луганської – це тепличники. Кожен кілометр до Луганська тут вимірюється не хвилинами, а гривнями. Перед блок-постом торік ціна на помідори була 15 грн за кг, одразу за блок-постом – уже 18, якщо довезеш до "Околиці" (ринок на краю Луганська) – то 21.
26 січня 2017, 12:27 — Леся Ганжа
Автошопінг по-українськи. Що буде з автівками на іноземних номерах
Питання нерозмитнених авто в Україні стоїть дуже гостро. Чи допоможе спалювання шин і блокування доріг врегулювати використання автівок, що потрапляють до України за нелегальними "схемами".
25 січня 2017, 11:25 — Микола Топалов, ЕП
Ціна серця. Репортаж з операційної Бориса Тодурова
"Вони вважають, що лікарі повинні жити в комуналці", – роздратовано кидає Тодуров анестезіологу, киваючи на журналістів УП. Його руки все ще тремтять. Ми в дискусію не вступаємо. Коли перед очима чуже серце, складно про щось сперечатися. (рос.)
24 січня 2017, 19:33
Таксі з автопілотом в Україні. Чому це можливо хоч завтра
Автопілоти вже скоро можуть з'явитися і на дорогах України, але чи прийме їх "українське правове поле"? (Рос.)
24 січня 2017, 16:29 — Віталій Кулініч, для ЕП
Росію повертають на вищому рівні: в Раді Європи готують новий шлях до зняття санкцій з РФ
Друзі Росії змушені «грати в довгу». І саме тому ідея повернення РФ після саміту Ради Європи нині розглядається серед основних.
24 січня 2017, 15:23
Борис Тодуров: Я 30 років працюю кардіохірургом. Я не маю права на свій будинок?
УП.Життя поговорила з Борисом Тодуровим про проблему із закупівлями, платні операції, конфлікти із МОЗ і життя в комуналці. (рос.)
24 січня 2017, 13:59
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Злобіна Тамара Що означають всесвітні протести проти Трампа та чому їх не було в Україні?
В Україні ми багато говоримо про проактивність та буття cуб’єктом, а не об’єктом світової політики. Так от, марші проти Трампа – саме про це.
Василь Шкляр Страсті за Трампом
Навіть ті, хто насправді долетів до Америки, повернулися додому з підібганими хвостами і козинячим виразом обличчя. Ще б пак, таке почути: "Америка понад усе!", "Америка для американців!" Вони щось подібне чули тільки від українських "екстремістів".
Олег Андрос Кальян – модна "ароматична" отрута для курців і некурців
Мало хто знає, що курити кальяни в ресторанах прямо заборонено законом. Це може здатися безглуздими репресіями, якщо не бути в курсі впливу кальяну на здоров’я. А вплив цей не менший, аніж традиційних сигарет.
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2017-й рясніє новими викликами: вибори в ключових країнах євроспільноти, пост-Brexit, продовження санкцій проти РФ, будівництво газопроводів в обхід України.
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Якщо подивитися на ситуацію очима продавчині з райцентру, солдата, очима дітей, мати яких загинула під колесами п'яного водія-мажора, стає зрозуміло, що зроблено ще дійсно дуже мало.

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