10:42
04 лютого, 2017
03 лютого, 2017
Авдіївка: До електропостачання підключене майже все місто
До електропостачання підключене майже всю Авдіївку, відновлювальні роботи на Авдіївському коксохімічному заводі тривають.
5 лютого 2017, 21:25
Як показують фінансові звіти, щедрі внески на рахунок ВО "Свобода" переказують лише власні депутати. Офісів у понад півтисячі осередків не існує, а розповсюджування партійної газети – прибутковий бізнес.
3 лютого 2017, 17:30 — Катерина Давиденко, для ЕП
Остання сенсація з Варшави — експертиза довела, що лідер легендарної "Солідарності" Лех Валенса співробітничав із комуністичною службою безпеки. Так польська опозиція втратила ще одну ключову фігуру, довкола якої гуртувалася проти правлячої партії "Право і справедливість".
3 лютого 2017, 13:26 — Олена Бабакова
Які перспективи перед країною відкриває інноваційна галузь, якій всього лише три роки, і що не договорюють представники військової індустрії. ЕП з'ясовувала, як працює ринок безпілотників. (рос.)
3 лютого 2017, 11:10 — Всеволод Некрасов, ЕП
Найімовірніше, що затвердження безвізу відбудеться ще до інавгурації нового лідера Франції. Схоже, що цього разу ми дійсно на фінішній прямій.
2 лютого 2017, 18:27
Привид Ялти
Україні загрожує не Ялта-2, а привид Ялти. Не великий договір між Росією і Заходом, а ілюзія того, що такий договір можливий. Ілюзія, здатна принести цілком відчутні і вельми сумні плоди. (рос.)
3 лютого 2017, 11:00 — Михайло Дубинянський
Спочатку румунські мітинги були лише застереженням, потім переросли у протести, тепер вже лунають чіткі заклики до відставок. "Точкою неповернення" буде 9 лютого – цього дня на волю мають вийти корупціонери, що підпали під амністію.
2 лютого 2017, 16:55 — Марія Колесник, для ЄП
Уряд починає новий етап посилення контролю за соціальними виплатами. Схвалений ним законопроект дає добро на створення окремого відомства — соціальної інспекції. Тепер слово за парламентом та МВФ. (hос.)
2 лютого 2017, 16:23
Одного разу ми вирішили, що всі нормальні українці – це козаки. Чоловіки, здатні тримати зброю, оголосили себе правлячим класом і створили новий принцип соціального буття. (рос.)
2 лютого 2017, 14:37
УП.Культура поговорила з Тетяною Тумасян – незмінним директором галереї – про історію появи першої галереї муніципального статусу, трансформації пріоритетів і важливості здорової конкуренції в культурі. (рос.)
2 лютого 2017, 12:57 — Вікторія Бавикіна, для УП.Культура
Ігор Прокопів розповів ЕП про конфлікт з Коболєвим, тендерну корупцію, безкоштовне постачання газу в зону АТО. (рос.)
2 лютого 2017, 11:31 — Дмитро Рясний, ЕП