Сидоренко Сергій НАТО на вибори. Що насправді може означати ідея Порошенка щодо референдуму Навіщо було обіцяти референдум про вступ до НАТО? Хіба не можна просто проводити інформаційну кампанію? Ні, не можна. Державна машина має велику інерцію, а тому без перспективи референдуму кампанія може просто не стартувати.

Фредерик Редер Тільки страхова медицина, тільки хардкор! Кошти слід закріпити за пацієнтами. Вони отримають ваучери, які прийматимуть лікарні. Більше пацієнтів — більше грошей у лікарень і лікарів.

Тарас Пастух Вугілля з ОРДЛО: чи є альтернатива? Збільшивши тарифи та закупівельні ціни, Україна далі, на третій рік війни, купує вугілля в ОРДЛО. Але за ціною не Роттердама, – а Ахметова.