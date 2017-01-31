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Затриманого в Авдіївці корегувальника вогню везуть до Києва
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Київ обмінявся із бойовиками списками полонених – ОБСЄ
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ГПУ: Матеріали щодо вбивства Щербаня за вказівкою Пшонки вивезли в Крим
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Тристороння контактна група: вогонь зупинити, зброю розвести
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15:39
Бойовики обстріляли бригаду ремонтників в Авдіївці
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У ПАРЄ закликали бойовиків припинити обстріли Авдіївки
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У РФ хочуть штрафувати за перевезення і зберігання санкційних продуктів
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Авдіївка: "Режим тиші" здебільшого зберігають, але не всюди
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Через обстріли 3 села на Луганщині без світла, ремонтники не можуть виїхати
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Україна отримає медаль Олімпіади-2012 через допінг росіянки
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У ДТЕК сказали, коли відновлять енергопостачання Авдіївки
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На Євробачення не поїдуть артисти РФ із "чорного списку" – організатори
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Пєсков побачив у Авдіївці привід відновити діалог США і Росії
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Тиша в Авдіївці триватиме лише до 17:00 – заступник Жебрівського
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Станом на 13-ту годину втрат в Авдіївці немає – штаб АТО
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Український літак обстріляли над морем із захоплених РФ вишок

З захоплених Росією бурових вишок у Чорному морі обстріляли транспортний літак Ан-26 Збройних сил України.
1 лютого 2017, 16:43
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Докладно

Як банки благодійні фонди обікрали
Бездіяльність влади призвела до того, що власники банків не відповіли за скоєні злочини. Українські інституції неякісно очистили банківську систему, через що постраждало багато благодійних фондів.
1 лютого 2017, 17:10 — Яніна Корнієнко, Олександр Мойсеєнко, ЕП
Соціалістична драма Франції: шанс зупинити путінського кандидата
Криза соціалістів очевидна, однак чи означає це, що на французів очікує другий тур у стилі "правий і ще правіший"?
1 лютого 2017, 15:49 — Надія Коваль
Конкурс з десятьма відомими. Хто очолить Нацполіцію?
Хто і за які заслуги може очолити Нацполіцію, та як впливають на цей вибір різні табори політичної гри.
1 лютого 2017, 12:30 — Роман Романюк, Роман Кравець
Самі собі монополія. Як кооперативи на Тернопільщині опалюють домівки "малиною"
Селяни самі забезпечують себе паливом для власних домівок. Цим паливом стали відходи їх основного бізнесу — вирощування малини. Завдяки фінансуванню ПРООН кооператив придбав і запустив брикетну лінію.
1 лютого 2017, 10:52 — Андрій Зінченко, для ЕП
Культура

Палац культури й підвал надії: культурний Сєвєродонецьк

За словами місцевого активіста Аріфа Багірова, культурне життя Сєвєродонецька пожвавилось, коли він став центром області. Після визволення чоловік почав організовувати флешмоби на свята, привозити документальні кінопокази, влаштовувати літературні читання. Каже, лише так можна виграти цю війну.
1 лютого 2017, 14:50 — Олеся Біда, для УП.Культура
Авдіївка
Замерзнути у вогні. Що відбувається в Авдіївці?
"Українська правда" зібрала усю інформацію щодо ситуації навколо найгарячішої позиції на фронті.
31 січня 2017, 17:00 — Оксана Коваленко
Держава не має морального права оподатковувати (реальних) приватних підприємців
Оскільки жоден уряд за останні 25 років не зміг виконати зобов'язань дбати про своїх громадян, держава повинна це визнати і, принаймні, дати громадянам можливість забезпечити себе.
31 січня 2017, 16:09 — Тимофій Милованов, Зоя Милованова, для ЕП
Перший тиждень Трампа. Хто і за що отримав запрошення до його команди
Перед США вже незабаром може постати серйозний зовнішній виклик: торгова війна з Китаєм або нова військова авантюра Кремля. Хто ж тоді ухвалюватиме рішення?
31 січня 2017, 13:13 — Юлія Курнишова, для ЄП
е-декларації
Друга хвиля. FAQ для нових е-декларантів: що і як декларувати?
Як правильно подати е-декларацію? Що і як треба декларувати, хто вважається членом родини, пороги декларування-2017, а також яка відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.
31 січня 2017, 11:24 — Дмитро Котляр
Податкова міліція або фінансова поліція? Ставки – 3 до 1
Законопроект про створення нового органу на заміну "репресивної" податкової міліції Кабмін розгляне 1 лютого. Чи є шанси, що бізнес з нею попрощається?
31 січня 2017, 10:44 — Галина Калачова
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Сергій Іщеряков ЗНО з інформатики: які зміни у освіті невідворотні та необхідні
Безумовно, сьогоднішніх випускників технічних вузів можна "підтягнути" до необхідних "показників" – проте, скільки на це піде часу? Чи не упустить Україна свій шанс?
Андрій Журжій Скільки кишень співробітників податкової міліції потрібно, щоб влізло 7 мільярдів
Податкова міліція щорічно вилучає 200 млн грн, проте в офіційній статистиці ця сума не відображається. Куди йде вилучена готівка?
Євген Магда Історичний фронт гібридної війни. Що стоїть за заявою Качинського?
Різкий та несвоєчасний випад в бік України неформального господаря Польщі Ярослава Качинського не лише ставить під сумнів перспективу розвитку двосторонніх відносин, але й примушує замислитися над "історичною політикою".

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