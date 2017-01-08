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У Нідерландах затримали журналіста, що намагався провезти уламки з МН17
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На посаду глави Нацполіції претендують 64 людини. Прийом заявок завершений
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День в АТО: 27 обстрілів, 2 бійців поранено, бойовики застосували "Град"

9 січня зафіксовано 27 обстрілів з боку ОРДЛО, на Луганському напрямку в районі н.п. Сизе бойовики застосували БМ-21 "Град".
9 січня 2017, 19:15
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Путін і хакери: 7 висновків після доповіді спецслужб США
Сумніви Трампа в об'єктивності висновків спецслужб – удар по вірі американців в місію тих, хто захищає країну. В перехідній команді нового президента з'явилися бажаючі її залишити... Справа набуде гостроти, якщо серед бізнес-контактів Трампа знайдуть такі, що ведуть до Москви
8 січня 2017, 13:42 — Юлія Курнишова, Інститут соціально-економічних досліджень
Топ-10 дивовижних і надихаючих технічних продуктів 2016 року
Концепція польоту на Марс, автопілот для авто, віртуальна реальність, акумулювання енергії... Технології, які здивували в 2016 році і дозволили дивитися в майбутнє з оптимізмом.(рос.)
6 січня 2017, 15:29 — Всеволод Некрасов, ЕП
Михайло Гончар: Статус України як провідного транзитера газу не вічний
За год пришлось совершить то, что не удавалось за 25 лет независимости: соскочить с топливной иглы России. Однако энергетические вызовы остаются. О них ЭП рассказал эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. (укр.)
6 січня 2017, 10:28 — Саміра Аббасова
Felix Edmundovich атакує США: чи причетні російські хакери до обрання Трампа президентом
Америка, занурена в стан сонного добробуту, виявилася не готова до атаки ззовні. Повідомлення про проблеми системи безпеки у штабі демократів сприйняли як розіграш.
5 січня 2017, 15:53 — Андрій Демартіно, для ЄП
Шаржі

Від "сліпих" трастів до "сплячих" ФОПів. Найкращі шаржі 2016

ЕП зібрала 18 найцікавіших шаржів 2016 року.
5 січня 2017, 15:23 — Економічна правда
Дмитро Шимків: "Проти" працювати набагато простіше, ніж "за"
"Будь-хто, хто займається реформами – змінює або створює те, чого немає, або те, що суперечить поточним справам – одразу робить виклик системі. А система чинитиме спротив". Технократ і оптиміст Шимків про стан реформування країни.
5 січня 2017, 10:00 — Анастасія Рінгіс
ЄС перед точкою неповернення. Чи витримає Євросоюз виклики 2017 року
2017 рік стане визначальним у тому, чи дійде процес переформатування європейського політичного ландшафту до точки неповернення. Чи зможе Україна адаптувати свою політику до нових умов і викликів.
4 січня 2017, 12:47 — Надія Коваль, для ЄП
Сім пробоїн українського судна. Що було у 2016 не так
З позитивного боку 2016 рік запам'ятався поверненням економіки до зростання, введенням е-декларацій, але були й події зі знаком "мінус". ЕП зібрала основні економічні провали влади.
4 січня 2017, 10:24 — Микола Топалов, ЕП
Колекціонери, яким люди довіряють свої скарби
За два місяці організатори проекту "Щирі. Спадщина" проїхали понад три тисячі кілометрів від Косова до Новоайдару у пошуках українських колекціонерів, що їх зберігають. "УП. Життя" зацікавилася проектом та публікує історії колекціонерів старовинного одягу.
3 січня 2017, 09:48 — УП.Життя
ЕП у 2016. Найважливіші економічні тексти року
Ми зібрали для вас найбільш популярні і важливі тексти 2016 року "Економічної правди".
1 січня 2017, 10:07 — Економічна правда
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Олександр Солонько Пасивність як передумова капітуляції
Представники влади вміло перекидають відповідальність за те, що відбувається з країною, одне на одного. А збройний напад Кремля лиш полегшує їм завдання. Але чи ми не такі самі?..
Андрій Іванов Судова реформа в небезпеці
Вимоги звільнити усіх "суддів-Януковича" – відверто антиконституційні. З іншого боку, якщо суддів-п'ятирічок замінювати, то на кого? Де одночасно взяти понад 3000 фахівців для судової системи?
Володимир Нудельман Для чого потрібні генплани територій
Як кандидат на посаду керівника місцевої адміністрації зможе ефективно працювати, якщо за умовами конкурсу він не зобов'язаний знати містобудівне законодавство? (рос.)
Олексій Грибановський Що не так з цифрою 199 000 у держзакупівлях
Аналіз вартості закупівель виявив аномальну частоту договорів на суму близько 195 тисяч гривень. Про що це свідчить?

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