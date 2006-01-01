Зручний доступ до актуальних даних про позиції України у ключових міжнародних індексах
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Проект від:
Українська Правда Vox Ukraine Zeitgeist Design
2017/2016
2015
Загальний перелік рейтингів

*Чим ближче до 1 місця - тим гірше
Економіка
Коментар експерта
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Олена Білан
головний економіст Dragon Capital
Україна показує очевидний прогрес у "точкових" рейтингах, які оцінюють стан економіки в одному або декількох близьких напрямах. Наприклад, рейтинг податкового навантаження або рейтинг Doing business. Враховуючи, що інші країни теж не стоять на місці, прогрес України в цих рейтингах є позитивним та відповідає реальній ситуації. Наприклад, нещодавнє опитування Європейської бізнес асоціації довело, що оцінка бізнесом інвестиційного клімату та ділового середовища в країні помітно поліпшилася – індекс сягнув найвищої позначки з 2011 року. ...Читати далі

Динаміка по роках з коефіцієнтами рейтингів
Порівняння з географічними сусідами
Сусіди України по рейтингу
Корупція
Коментар експерта
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Ярослав Юрчишин
виконавчий директор Transparency International Ukraine
Корупцію неможливо виміряти чіткими показниками, тому всі рейтинги, пов’язані з цим явищем, висвітлюють лише те, наскільки корумпованою бачать країну її громадяни чи мешканці інших держав.

Тож ми отримуємо вимір явища, відображеного у дзеркалі нашого сприйняття, яке часто буває досить викривленим. Наприклад, у Росії та Білорусі згадувати про корупцію населенню практично заборонено, через що ці держави сприймаються як менш корумповані, ніж Україна, в якій після 2014 року говорити про корупцію стало трендом. ...Читати далі
Динаміка по роках з коефіцієнтами рейтингів
Порівняння з географічними сусідами
Сусіди України по рейтингу
Свободи
Коментар експерта
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Михайло Мінаков
політичний філософ, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА
Рейтинги в цій сфері під свободою мають на увазі широту вибору в доступі до певного ресурсу – економічного, політичного, екологічного чи інформаційного штибу. Через це серед багатьох вимірювань (індексів) неможливо виділити основний: вони всі висвітлюють окремі елементи загальної картини. Звертати увагу в них потрібно не на цифрові показники, а на те, де розташована Україна відносно інших пострадянських держав та щодо себе в різні періоди своєї історії. ...Читати далі
Динаміка по роках з коефіцієнтами рейтингів
Порівняння з географічними сусідами
Сусіди України по рейтингу
Людський капітал
Коментар експерта
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Ольга Купець
завкафедри публічного врядування Київської школи економіки
Людський капітал – це сформований або розвинений у результаті інвестицій і накопичений працівником певний запас знань, навичок, здібностей, мотивацій, здоров'я, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері економіки, сприяє зростанню продуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання доходів (заробітків) його власника. ...Читати далі
Динаміка по роках з коефіцієнтами рейтингів
Порівняння з географічними сусідами
Сусіди України по рейтингу
Держава і безпека
Коментар експерта
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Майкл Кофман
старший дослідник CNA Corporation
Україна значно збільшила видатки на національну оборону, реформу та модернізацію армії. Попри це здатність України перетворювати свій потенціал на дійсну військову потужність досі потребує багато кращого.

За абсолютними показниками українське військо розвивається, але з дуже низького рівня, на якому воно перебувало станом на початок 2014 року. Водночас інші країни – зокрема Середнього Сходу та Азіатсько-Тихоокеанського регіону – також радикально збільшили свої оборонні витрати, тому Україна й надалі пастиме задніх у сфері військової потужності порівняно з іншими. А враховуючи, що США спонукають членів НАТО збільшити витрати на оборону, відносна позиція військової потужності України може відсунутися навіть далі. ...Читати далі
Динаміка по роках з коефіцієнтами рейтингів
Порівняння з географічними сусідами
Сусіди України по рейтингу
Про проект
Якою Україну бачить увесь світ?
Куди та з якою швидкістю рухається країна?
Об’єктивні відповіді на ці запитання критично важливі для майбутнього України. Від них багато в чому залежить рівень підтримки нашої країни західними партнерами, надходження інвестицій і, як наслідок, економічне зростання. Але ще важливіше, щоб об’єктивна інформація була доступною самим українцям – без цього у молодої демократії небагато шансів. Одного індексу чи рейтингу, який відповідав би на ці питання, не існує. А от майже сорок найбільш репрезентативних глобальних індексів дають максимально об’єктивний зріз успіхів та провалів України.
Для вашої зручності, окрім загального списку, ми розділили рейтинги за різними напрямами, візуалізували динаміку за останні шість років і показали географічних та глобальних сусідів України по рейтингах.
Цифри вміють говорити, висновки – за вами.
Як читати рейтинги
Ми намагалися відібрати найбільш репрезентативні індекси та зробити розрізнену інформацію зручною у сприйманні для користувачів. Потрібно пам’ятати, що кожен рейтинг викоростовує різну методологію та може спиратися на інформацію минулих років, що створює певну затримку в реакції на сьогоднішній стан речей.
Як відбирали
На першому етапі проекту аналітики VoxUkraine відібрали понад 50 найбільш цитованих міжнародних рейтингів, у яких представлено Україну. Для фіналізації списку ми запитали близько 10 експертів з різних галузей, які індекси й рейтинги зі сфери їхніх професіональних інтересів вони вважають найбільш репрезентативними та актуальними.
На другому етапі ми розділили більшість індексів за п’ятьма напрямками: «Економіка», «Свободи», «Людський капітал», «Корупція» та «Держава і безпека». Щоб нівелювати ефект зміни загальної кількості країн у рейтингу та об’єктивно показати й порівняти динаміку всіх індексів, які входять до окремого напрямку, ми унормували показники індексів у діапазоні від 0 до 1 (де 1 – найкращий можливий результат у рейтингу, 0 – найгірший).
Команда
Автор ідеї – Володимир Кадигроб / Zeitgeist Design
Співавтор – Севгіль Мусаєва / Українська Правда
Арт-директор – Олесь Гергун
Консультант – Наталія Попович, Михайло Сметана
Координатор – Євгенія Олійник
Розрахунки й контент – VoxUkraine: Борис Давиденко, Олександр Надельнюк, Олена Мажина, Катерина Мячина

Команда висловлює вдячність:

Ярославі Джонсон, Владиславу Рашковану, Андрію Булаху, Віталію Бігдаю, Тимофію Милованову, Арині Сатовській та всім, хто підтримував.
Запрошені експерти
Ми запросили незалежних експертів з підтвердженою міжнародною експертизою. Ми вдячні Олені Білан, Ярославу Юрчишину, Михайлу Мінакову, Ользі Купець та Майклу Кофману за надані коментарі.
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