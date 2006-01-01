Про проект

Якою Україну бачить увесь світ?

Як читати рейтинги

Як відбирали

Команда

Куди та з якою швидкістю рухається країна?Об’єктивні відповіді на ці запитання критично важливі для майбутнього України. Від них багато в чому залежить рівень підтримки нашої країни західними партнерами, надходження інвестицій і, як наслідок, економічне зростання. Але ще важливіше, щоб об’єктивна інформація була доступною самим українцям – без цього у молодої демократії небагато шансів. Одного індексу чи рейтингу, який відповідав би на ці питання, не існує. А от майже сорок найбільш репрезентативних глобальних індексів дають максимально об’єктивний зріз успіхів та провалів України.Для вашої зручності, окрім загального списку, ми розділили рейтинги за різними напрямами, візуалізували динаміку за останні шість років і показали географічних та глобальних сусідів України по рейтингах.Цифри вміють говорити, висновки – за вами.Ми намагалися відібрати найбільш репрезентативні індекси та зробити розрізнену інформацію зручною у сприйманні для користувачів. Потрібно пам’ятати, що кожен рейтинг викоростовує різну методологію та може спиратися на інформацію минулих років, що створює певну затримку в реакції на сьогоднішній стан речей.На першому етапі проекту аналітики VoxUkraine відібрали понад 50 найбільш цитованих міжнародних рейтингів, у яких представлено Україну. Для фіналізації списку ми запитали близько 10 експертів з різних галузей, які індекси й рейтинги зі сфери їхніх професіональних інтересів вони вважають найбільш репрезентативними та актуальними.На другому етапі ми розділили більшість індексів за п’ятьма напрямками: «Економіка», «Свободи», «Людський капітал», «Корупція» та «Держава і безпека». Щоб нівелювати ефект зміни загальної кількості країн у рейтингу та об’єктивно показати й порівняти динаміку всіх індексів, які входять до окремого напрямку, ми унормували показники індексів у діапазоні від 0 до 1 (де 1 – найкращий можливий результат у рейтингу, 0 – найгірший).Автор ідеї –Співавтор –Арт-директор –Консультант –Координатор –Розрахунки й контент –

Команда висловлює вдячність:

Запрошені експерти

Партнери

Ярославі Джонсон, Владиславу Рашковану, Андрію Булаху, Віталію Бігдаю, Тимофію Милованову, Арині Сатовській та всім, хто підтримував.Ми запросили незалежних експертів з підтвердженою міжнародною експертизою. Ми вдячні Олені Білан, Ярославу Юрчишину, Михайлу Мінакову, Ользі Купець та Майклу Кофману за надані коментарі.