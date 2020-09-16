Політика
Економіка
Життя
Європа
Форум
Блоги
Історична правда
ТаблоID
Доступ
Усі розділи
Укр
/ Рус
Клуб УП
Українська правда
Заснована Георгієм Гонгадзе у 2000 році
Укр
/ Рус
Розділи
Новини
Публікації
Колонки
Інтерв'ю
Графіка
Фото/відео
Блоги
Подкасти
Архів
Проекти "Української правди"
Українська правда
Економічна правда
Життя
Європейська правда
Форум
Блоги
Історична правда
ТаблоID
Доступ
Теми
Верховна Рада
Зеленський
коронавірус
Слуга народу
Шмигаль
...
Спецпроєкти
Гендерний баланс у бізнесі: від світового досвіду до практики в Україні
Ірина Дерюгіна: "Хороший тренер вчиться у своїх учнів"
Українські книжки купують навіть в Марокко та Полінезії: як працює міжнародна доставка Yakaboo
Як відкриті дані вплинули на ремонт та будівництво доріг
Протистояти викликам і створювати нове: українки проти пандемії
Головна
Новини
Публікації
Колонки
Інтерв'ю
Графіка
Фото/відео
Блоги
Подкасти
Архів
Covid-19 в Україні
Підтверджені:
1206412
+5579
Активні:
192030
-6516
Вилікувалось:
992031
+11946
Померло:
22351
+149
Всього проведено
6184320
тестів. Дані МОЗ України. Оновлення: 28.01.2021 08:21
Дивіться на карті
Рух "Save ФОП" хоче піти до дипломатів ЄС та США
Киян просять не їздити на авто під час снігопаду
5,5 тисячі випадків COVID і під 2 тисячі госпіталізацій в Україні за добу
Минулого року на Донбасі загинуло значно менше військових, ніж у 2019
Катування в "Ізоляції": Україна підозрює у злочинах щонайменше 5 осіб
фото
Російські пропагандисти їдуть на Донбас для проведення "форуму"
Наступна пандемія може бути в 10 разів гіршою – Білл Гейтс
Новини 27 січня: нові справи проти Байдена і Порошенка, референдум від Тимошенко
відео
СБУ підтвердила, що вважає Нескоромного замовником вбивства "правої руки" Баканова
фото
Отруйників Навального підозрюють у вбивстві трьох активістів – Bellingcat
Через погіршення погоди Міносвіти направило терміновий лист у регіони
Матір побитого у Парижі українця підозрюють у торгівлі людьми, а підліток "відомий поліції" - ЗМІ
Усі новини...
корупція
Антикорупційні дистанції або Спринти та марафони України в Індексі сприйняття корупції
Політика — Transparency International Ukraine
Останні новини
12:32
інфографіка
Рада придбала торік 111 тисяч одноразових стаканчиків: вище Ейфелевої вежі
12:20
Внаслідок санкцій США Huawei втратив 41% продажів смартфонів
12:12
У річці Києва знайшли тіло військового, якого шукали понад 10 днів
11:54
Мітингувальники перекрили одну зі смуг на столичному Хрещатику
11:53
ПАРЄ ухвалила рішення про відмову від санкцій щодо делегації Росії
11:41
У Франції затримали 9 підозрюваних у побитті українського підлітка
11:21
Курс валют на 28 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:02
Комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до рішення про неможливість санкцій щодо РФ
10:54
COVID у Києві: за добу майже 400 нових хворих і 18 смертей
10:47
Україна запросила Тихановську на перше засідання "Люблінського трикутника"
10:46
фото
Рух "Save ФОП" хоче піти до дипломатів ЄС та США
10:44
Amazon купує компанію, засновану українцями – ЗМІ
10:23
Рятувальники попередили про найвищий рівень небезпеки через сильні снігопади
10:01
фото
Есмінець США USS Porter прямує у Чорне море
09:43
"Слуги народу" пропонують повернути тариф 90 копійок за перші 100 кВт електроенергії
09:41
Вакцини від COVID слабші проти штаму з ПАР, але діють – радник Байдена
09:35
Україна піднялася в індексі сприйняття корупції
09:11
Компанія з Люксембурга банкрутить ІСД. Тарута каже, що це росіяни
08:59
мапа
Киян просять не їздити на авто під час снігопаду
08:44
У Польщі набуло чинності скандальне рішення КС про майже повну заборону абортів
08:26
5,5 тисячі випадків COVID і під 2 тисячі госпіталізацій в Україні за добу
08:00
Головні новини середи і ночі: справи проти Байдена та Порошенка, референдум Тимошенко
07:37
ООС: ворог 10 разів відкривав вогонь по українських позиціях
06:47
Італія взялась за розробку власної вакцини від COVID-19
06:03
На тлі пандемії: Apple прозвітувала про рекордно прибутковий квартал
05:12
США, Бразилія та Іспанія виявили найбільше нових хворих на COVID-19
04:18
Tesla вперше стала прибутковою
03:24
В уряді США попереджають про загрозу екстремізму через поразку Трампа
02:29
Минулого року на Донбасі загинуло значно менше військових, ніж у 2019
01:44
Каннський кінофестиваль знову перенесли через пандемію
01:20
Катування в "Ізоляції": Україна підозрює у злочинах щонайменше 5 осіб
00:51
Незважаючи на протести, у Польщі набула чинності заборона на аборти
00:21
Байден планує відновити відносини з ЄС, зміцнити НАТО та протистояти РФ – радник
23:58
фото
Російські пропагандисти їдуть на Донбас для проведення "форуму"
23:36
Наступна пандемія може бути в 10 разів гіршою – Білл Гейтс
22:49
оновлено, фото
Погіршення погоди: у Київ з четверга не впускатимуть фури
22:28
300-річна ікона з Луганська: Україна пропонує відправити експертів до Сараєва
22:03
Новини економіки: російським авіакомпаніям заборонили літати над Україною, ціни на газ на лютий
21:50
У Литві жінці помилково ввели 5 доз вакцини від коронавірусу
21:19
Новини 27 січня: нові справи проти Байдена і Порошенка, референдум від Тимошенко
Усі новини...
Докладно
Не тільки держава: які приватні компанії виробляють і експортують зброю
Економічна правда — Михайло Жирохов, Микола Максимчук
"Сербський мир" завдає удару у відповідь: як церковний закон розколов Чорногорію
Європейська правда — Наталя Іщенко
Колонки
НАТО-тест для Порошенка: чому оновлення СБУ залежить від команди експрезидента
Сергій Сидоренко
редактор "Європейської правди"
Відео
Андрій Хливнюк – про славу, гроші, новий альбом та президента Зеленського (2019)
Безпечні домашні пологи в Україні наразі неможливі. І ось чому
Життя — Наталія Бушковська
Великий саботаж чи велика приватизація. 5 знакових підприємств, які виставляються на продаж у 2021 році
Економічна правда — Олександр Мойсеєнко
Пенсії на які ми (не) заслуговуємо: чи світить міленіалам старість в достатку
Економічна правда — Ярослав Вінокуров, Микола Максимчук
Замість Кернеса. Аваков, олігархи і вибори в Харкові
Політика — Роман Романюк, Роман Кравець
інтерв'ю
Аркадій Островський: Фільм символізує взяття палацу, а Youtube – це броньовик Навального
Політика — Севгіль Мусаєва, Михайло Кригель
"Продавати газ по 6,99 – це не в збиток". Юрій Вітренко про маржу Фірташа, віялові відключення і соціальні тарифи
Економічна правда — Микола Топалов
Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака
Політика — Соня Лукашова
Голова газового бізнесу Фірташа Артем Компан: 6,99 – ціна політична, ми будемо її оскаржувати
Економічна правда — Дмитро Рясний, Микола Топалов
інтерв'ю
Пітер Померанцев: Пандемія COVID-19 — це битва між постправдою і реальністю
Політика — Андрій Краснящих
Усі публікації...
Колонки
Подвиг медиків або необхідність закону про самоврядування
Лариса Дахно
кандидатка медичних наук, голова правління Всеукраїнської спілки БПР стоматологів
Гра на випередження: як керувати митними ризиками
Віта Мірошниченко
керівник практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні
На швидкості у прірву: чи скористаємось шансом не розвалити енергетику України
Андріан Прокіп
експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього
Яків Гніздовський. Кілька думок з нагоди дня народження художника
Ольга Перебийніс
богемістка
Чому Україна легалізує криптовалюту не з того кінця
Роман Родін
директор з юридичних питань технологічного холдингу TECHIIA
Блоги
ДБР без світла, води і тепла
Ігор Головань
Адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери"
Как избежать тупика и рисков чрезмерной политико-идеологической поляризации?
Володимир Фесенко
Політолог, керівник Центру політичного аналізу "Пента"
Спецпроєкти
Гендерний баланс у бізнесі: від світового досвіду до практики в Україні
За підтримки Українського Жіночого Конгресу
Ірина Дерюгіна: "Хороший тренер вчиться у своїх учнів"
За підтримки Parimatch foundation
Українські книжки купують навіть в Марокко та Полінезії: як працює міжнародна доставка Yakaboo
За підтримки Нова Пошта Глобал
Подкасти
Ок і шо?
Новий етап у закупівлі вакцини від COVID-19, фінансова допомога громадям, що постраждали від карантину та закон про мову
Українські 90-ті
"Став, бо задушу". 6 днів серпня, коли з'явилась Україна
Температура - нормальна!
Моя дитина захворіла на коронавірус. Чи варто мені хвилюватися?
Життя бентежне
Ми побудували пліт та 13 днів сплавлялись по Дніпру: Три історії про подорожі
Популярні
106K
Путін сам зателефонував Байдену, президенти мають розбіжності в питанні України – Пєсков
69K
Наступна пандемія може бути в 10 разів гіршою – Білл Гейтс
66K
Зеленський відкликав законопроєкт, яким хотів припинити повноваження суддів КС
50K
Новини 27 січня: нові справи проти Байдена і Порошенка, референдум від Тимошенко
46K
Матір побитого у Парижі українця підозрюють у торгівлі людьми, а підліток "відомий поліції" - ЗМІ
35K
МЗС РФ нахамило країнам G7 і Євросоюзу через вимогу звільнити Навального
32K
Через погіршення погоди Міносвіти направило терміновий лист у регіони
Дайджест
репортаж
Дон Кіхот з Малої Житомирської. Як київський математик не дав розвалити садибу Мурашка і залишився жити в руїнах
Вакцинація
Як мобільні бригади вакцинуватимуть від COVID-19
здоров'я
Як зняти напругу з очей. Комплекс вправ
Як вплине на розвиток вашої дитини менша кількість іграшок?
Як малюки народжуються на світ. Емоційні та правдиві світлини
На що впливає гіпотензія та як контролювати низький тиск
ТаблоID
22-річна поетка з інавгурації Байдена уклала контракт із відомим модельним агентством
Терехова з нагоди 7-річчя шлюбу показала романтику з Литвином
Винен локдаун: 53-річна Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця. ФОТО
Собчак у бікіні на мальдівському пляжі з’ясувала, кому вигідний коронавірус
Всі матеріали...
Життя
Безпечні домашні пологи в Україні наразі неможливі. І ось чому
Наталiя Бушковська
Невиліковна хвороба і як з нею жити: де в Україні лікують зуби дітям із бульозним епідермолізом
PROMOTED
Парамедик Оленка Янішевська: Робила корисну для України справу на передовій, і продовжую робити це в тилу
Наталія Міняйло
Укріпрайон у Міжріччі: вісім годин екстриму
PROMOTED
Чому українці не кажуть усиновленим дітям правду про походження і навіщо це змінювати
Гендерний баланс у бізнесі: від світового досвіду до практики в Україні
Коли тато у декреті, а вихователь з татуюваннями: як мотивують дітей у Швеції
Чому серіал "Бріджертон" став таким популярним в різних аудиторіях
ЕКОНОМІКА
Не тільки держава: які приватні компанії виробляють і експортують зброю
Михайло Жирохов, Микола Максимчук
Великий саботаж чи велика приватизація. 5 знакових підприємств, які виставляються на продаж у 2021 році
Олександр Мойсеєнко
Пенсії на які ми (не) заслуговуємо: чи світить міленіалам старість в достатку
Ярослав Вінокуров, Микола Максимчук
"Продавати газ по 6,99 – це не в збиток". Юрій Вітренко про маржу Фірташа, віялові відключення і соціальні тарифи
Микола Топалов
Європа та світ
Посольство України у Франції заперечило, що побитий український підліток "був відомий поліції"
У Німеччині убивцю прихильного до біженців політика засудили до довічного ув’язнення
МЗС ініціює заборону на в'їзд ще одного російського пропагандиста
ПАРЄ ухвалила рішення про відмову від санкцій щодо делегації Росії
Історія
Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Максим Розенко
Вихід з карантину: депутати звернулися до Шмигаля з пропозиціями для музеїв і бібліотек
Прем’єра фільму “Довбуш” відкладена, фільм в цьому році не вийде
НБУ випустив пам'ятну монету "75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років". ФОТО
Підпишіться на наші повідомлення!
Підписатись
Не зараз