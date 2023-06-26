Qırım, який звучить попри російський геноцид. Пояснюємо, чим важливий новий альбом Джамали

Марія Кабацій - 26 червня 2023
Jamala Qirim
Джамала Крим
Крим і його корінні народи зазнавали російської колонізації, починаючи з 1783 року - Російська імперія активно роздавала землі півострова своїм дворянам, а на його територію масово завозились російські селяни

Імперська політика в Криму вже у ХІХ столітті спричинила дві великі хвилі еміграції кримських татар з півострова. Радянський геноцид став кульмінацією цієї політики.

Кримські татари майже пів століття були відірвані від рідної землі – 18 травня 1944 року радянська влада почала депортувати їх із Криму.

Протягом лише трьох днів понад 220 тисяч людей були вивезені далеко на схід Радянського Союзу – за Урал і до Середньої Азії.

Переїзд у переповнених вантажних вагонах не пережили майже 8 тисяч людей. Впродовж перших кількох років загинула ще третина депортованих.

З того часу згадки про кримських татар у Радянському Союзі були заборонені: як у переписах населення, так і в офіційній історичній науці та етнографічних дослідженнях. Радянська влада змінила майже всі кримськотатарські назви міст, сіл та вулиць у Криму. А у спорожнілі будинки кримських татар розселила сім'ї російських військових та НКВСників.

Історія та мова кримськотатарського народу, його фольклор та звичаї понад пів століття жили лише в усних сімейних переказах і переспівах далеко за межами Криму

Саме так переважно збереглися й пісні альбому кримськотатарської співачки Джамали "QIRIM". Український композитор Артем Рощенко подбав про сучасне аранжування композицій альбому, а записаний він разом із українським диригентом Кирилом Карабицем.

Джамала залучила до презентації альбому український Національний симфонічний оркестр у Києві та британський BBC Philharmonic Orchestra в Ліверпулі. Так виконавці класичної музики мали можливість пізнати та переосмислити музичну спадщину кримських татар.

Як написав після київської презентації альбому музичний критик Ігор Панасов, "саме "Qırım" допомагає зрозуміти, звідки в неї у голосі той тембр, який багатьом здається "плачем" та "стражданням". Це і плач, і страждання, і радість, і тріумф, і легкість, і молитва... Це росток, який проріс з її етнокоріння і залишає міцним зв'язок Джамали з цим фундаментом".

Альбом "QIRIM" став результатом своєрідної етнографічної розвідки Джамали та її команди. Він складається з пісень, що представляють 14 регіонів Криму

"Альбом "Qırım" складається з 14 пісень, які певною мірою збирають півострів, як пазл", – розповідала Джамала в інтерв'ю "Українській правді".

Окрім дивовижного порятунку музичної кримськотатарської спадщини, команда Джамали вимушена була рятувати від росіян свої здобутки фізично. Робота над альбомом розпочалась до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джамала зізналася британським журналістам, що вже записану збірку довелося буквально рятувати під російськими обстрілами навесні 2022-го: "Моєю другою думкою після "Де мої діти?", коли ми почули сирени і усе це, було "Де мій альбом?".

Під час окупації Київщини, коли столиця опинилась під загрозою, сервери з напрацьованими матеріалами евакуював у безпечне місце саунд-продюсер проєкту Сергій Круценко.

Джамала прийшла до Сергія з ідеєю альбому "QIRIM" у 2020 році. Разом вони працювали над ним до 8 січня 2023 року. В цей день Сергій помер – його серце не витримало. Він не дожив до презентації проєкту три місяці.

Деякі з пісень альбому ніколи не виконувались раніше, їх довелось збирати фактично по частинах

Музична карта Криму

Детальніше розповісти про кримськотатарський спадок у альбомі "Qırım" ми попросили культурну менеджерку, експертку Українського культурного фонду, голову громадської організації "Алєм" Есму Аджієву та викладача кримськотатарської мови Навчально-наукового інституту філології Київського університету імені Шевченка Абібуллу Сеїт-Джеліля.

QIRIM (2023)

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ALIMКарасубазар (Білогірськ)1 GIDER ISEÑКарасубазар (Білогірськ)2 KENE ALDI G̃AM BENIУскют (Привітне)3 Dağlarniñ YollariЕскі Кермен / Бахчисарай4 QARANFILКефе (Феодосія)5 NOĞAY BEYITLERIДжанкой6 ARAFAT DAĞINDANАкмесджит (Сімферополь)7 EKI ÇEŞMEТувак, Кучук Озень (Рибаче та Малоріченське)8 MENI ĞAMDAN AZAT EYLEЯлта9 YOSMAMАк'яр (Севастополь)10 HEM SEVERSIÑ, HEM SEVMEZSIÑАлушта11 BAHAR KELSEЕскі Кирим (Старий Крим)12 ÇALBAŞ BORAКерч13 PENCEREDENСудак14

Про вірність, гідність та 100-річний кримськотатарський реп. Джамала та її QIRIM - Подкаст "Кавун та тютюн"

Пам'яті Сергія Круценка

Над записом альбому "Qırım" разом із Джамалою працювали композитор-аранжувальник Артем Рощенко, звукоінженер Максим Гладецький і саунд-продюсер Сергій Круценко. Саме Сергій Круценко рятував записи, які вже були готові до зведення, з-під обстрілів у Київській області.

Джамала познайомилася з Сергієм після Євробачення 2016 року – він прийшов знімати про співачку фільм. Сергій працював із музикою в кіно, робив супровід до стрічок "Холодне серце", "Захар Беркут", "Микита Кожум'яка" та багато інших. Але також він займався режисурою і загалом був різнобічним митцем. 

Першою спільною роботою артистки та композитора стала симфонічна версія пісні "1944", яку презентували на Євробаченні 2017. Так почалася їхня дружба та співпраця.

У 2020 році Джамала прийшла до Сергія з ідеєю альбому кримськотатарських пісень, і відтоді вони стали збирати матеріал для майбутнього релізу "QIRIM". 

Процес, згадує кримськотатарська сонграйтерка, нагадував постійне винаходження нового, як-от у свій час був вигаданий велосипед чи iPhone: не було ані референсів, ані додаткових джерел. Але від цього було й захоплення, що на світ з'явиться дійсно щось абсолютно нове та унікальне.

Повномасштабне вторгнення застало команду на етапі зведення, тож його довелося робити дистанційно. Джамала у цей час давала концерти на підтримку України в інших країнах Європи, а Сергій перебував у Києві – піклувався про дітей та маму, ховався у бомбосховищах, писав музику до свого фільму, присвяченого Голокосту, а між виключеннями світла робив мікси, збираючи матеріал майбутнього релізу воєдино.

Співачка зазначає, що саундпродюсер міг працювати без відпочинку тижнями, аби зберегти записаний матеріал. І попри ракетні обстріли завжди залишався на зв'язку з Джамалою, композитором й аранжувальником Артемом Рощенком та звукоінженером Максимом Гладецьким.

Сергій вірив у альбом, вірив у те, що робить, і був справжнім фанатом мистецтва, ділиться Джамала. І якби не його талант, наполегливість та віддача, "QIRIM", можливо, ніколи б не побачив світ.

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