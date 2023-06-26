Qırım, який звучить попри російський геноцид. Пояснюємо, чим важливий новий альбом Джамали

Крим і його корінні народи зазнавали російської колонізації, починаючи з 1783 року - Російська імперія активно роздавала землі півострова своїм дворянам, а на його територію масово завозились російські селяни

Імперська політика в Криму вже у ХІХ столітті спричинила дві великі хвилі еміграції кримських татар з півострова. Радянський геноцид став кульмінацією цієї політики. Кримські татари майже пів століття були відірвані від рідної землі – 18 травня 1944 року радянська влада почала депортувати їх із Криму. Протягом лише трьох днів понад 220 тисяч людей були вивезені далеко на схід Радянського Союзу – за Урал і до Середньої Азії. Переїзд у переповнених вантажних вагонах не пережили майже 8 тисяч людей. Впродовж перших кількох років загинула ще третина депортованих. З того часу згадки про кримських татар у Радянському Союзі були заборонені: як у переписах населення, так і в офіційній історичній науці та етнографічних дослідженнях. Радянська влада змінила майже всі кримськотатарські назви міст, сіл та вулиць у Криму. А у спорожнілі будинки кримських татар розселила сім'ї російських військових та НКВСників.

Історія та мова кримськотатарського народу, його фольклор та звичаї понад пів століття жили лише в усних сімейних переказах і переспівах далеко за межами Криму

Саме так переважно збереглися й пісні альбому кримськотатарської співачки Джамали "QIRIM". Український композитор Артем Рощенко подбав про сучасне аранжування композицій альбому, а записаний він разом із українським диригентом Кирилом Карабицем. Джамала залучила до презентації альбому український Національний симфонічний оркестр у Києві та британський BBC Philharmonic Orchestra в Ліверпулі. Так виконавці класичної музики мали можливість пізнати та переосмислити музичну спадщину кримських татар. Як написав після київської презентації альбому музичний критик Ігор Панасов, "саме "Qırım" допомагає зрозуміти, звідки в неї у голосі той тембр, який багатьом здається "плачем" та "стражданням". Це і плач, і страждання, і радість, і тріумф, і легкість, і молитва... Це росток, який проріс з її етнокоріння і залишає міцним зв'язок Джамали з цим фундаментом".

Альбом "QIRIM" став результатом своєрідної етнографічної розвідки Джамали та її команди. Він складається з пісень, що представляють 14 регіонів Криму

"Альбом "Qırım" складається з 14 пісень, які певною мірою збирають півострів, як пазл", – розповідала Джамала в інтерв'ю "Українській правді". Окрім дивовижного порятунку музичної кримськотатарської спадщини, команда Джамали вимушена була рятувати від росіян свої здобутки фізично. Робота над альбомом розпочалась до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Джамала зізналася британським журналістам, що вже записану збірку довелося буквально рятувати під російськими обстрілами навесні 2022-го: "Моєю другою думкою після "Де мої діти?", коли ми почули сирени і усе це, було "Де мій альбом?". Під час окупації Київщини, коли столиця опинилась під загрозою, сервери з напрацьованими матеріалами евакуював у безпечне місце саунд-продюсер проєкту Сергій Круценко. Джамала прийшла до Сергія з ідеєю альбому "QIRIM" у 2020 році. Разом вони працювали над ним до 8 січня 2023 року. В цей день Сергій помер – його серце не витримало. Він не дожив до презентації проєкту три місяці.

Деякі з пісень альбому ніколи не виконувались раніше, їх довелось збирати фактично по частинах

Музична карта Криму Детальніше розповісти про кримськотатарський спадок у альбомі "Qırım" ми попросили культурну менеджерку, експертку Українського культурного фонду, голову громадської організації "Алєм" Есму Аджієву та викладача кримськотатарської мови Навчально-наукового інституту філології Київського університету імені Шевченка Абібуллу Сеїт-Джеліля.

Alim Алім Регіон: Карасубазар (нині Білогірськ) Джамала: Історія про кримськотатарського народного героя Аліма схожа на легенду про Робіна Гуда – він забирав у багатих нажите майно й віддавав бідним. Події пісні розгортаються у Карасубазарі XVII століття, в один із днів, коли містом пройшла звістка, нібито Аліму смерті хтось побажав… Зважаючи на всенародну популярність, чутки швидко набрали обертів. Героєм захоплюються, і віра в Аліма настільки сильна, що коли хтось казав, що новина є правдивою, то у відповідь кидали: "Помри сам тоді". Есма: "Алім" – пісня про кохання дівчини до парубка Аліма, прообразом якого вважається кримськотатарський "Робін Гуд" Алім Айдамак. За переказами, він народився 1816 року неподалік від Карасубазара (Білогірськ). Ім'я Аліма овіяне оповідями про сміливість, рішучість та, головне, про його шляхетні вчинки: він відстоював справедливість і допомагав звичайним людям, боровся зі свавіллям місцевих багатіїв та з експансією російських колонізаторів. Абібулла: Пісня регіону Карасубазар про народного заступника, героя кримськотатарських переказів, доброго, відважного, справедливого Робіна Гуда та Устима Кармелюка кримських татар – Аліма.

Gider Iseñ Якщо ти підеш Регіон: Карасубазар (нині Білогірськ) Джамала: Пам'ятай, що предки нам заповідали: "Якщо вийшов на дорогу, не плач. Якщо впав, піднімайся та йди. Не плач, коли вже ухвалив рішення… Іди!". Пісня сповнена рефлексій щодо складнощів життєвого вибору. Есма: Пісня є своєрідною клятвою вірності при розставанні, коли обоє закоханих готові піти на найстрашніші муки, якщо вони зрадять своєму коханню. Абібулла: Карасубазарська пісня про кохання, відданість, гідність, про справедливе покарання того, хто наважиться на зраду, тобто про неможливість її пробачити.

Kene Aldı G̃am Beni Туга здолала знов мене Регіон: Ускют (нині Привітне) Джамала: Уперше цю пісню зібрали – буквально по крихтах – і заспівали з оригінальним старовинним текстом. Вона унікальна у своїй мелодиці, гармонії й у віртуозній мелізматиці. З перших рядків ми чуємо про те, як туга настільки здолала автора, що він хоче вбити себе. І з огляду на ісламське віросповідання кримських татар ми розуміємо, що сказати таке відверто – дуже сміливо. Ця пісня ніби щоденник, що ожив! Сповідь про вселенську тугу за батьківщиною, а водночас і за дівчиною. В її рядках можна розчути слова героя: "Невже людину творець зробив для журби?" і "Хтозна який лікар мене вилікує… прийди до мене, моя цілителько". Есма: Автор пісні змальовує свій психологічний стан – він впав у меланхолію від нерозділеного кохання. Але він не може покохати іншу, бо немає рівних за чеснотами та красою його коханій. Лише вона одна може зцілити його поранене серце. Абібулла: (пісня найвеликого села Криму – села Ускут). Печаль, яка оволоділа серцем, нестерпна, бо не вщухає від нерозділеного кохання. Тому душа палає і хоче бігти, сісти в човен і поплисти туди, де знайде зцілення.

Dağlarniñ Yollari Гірські дороги Регіон: Ескі Кермен / Бахчисарай Джамала: Пісня про вірність і відданість: "Гірські дороги непрості – колючками наповнені вони…". Що б не сталося з героєм на шляху, він усе одно здолає всі перешкоди, аби бути з коханою людиною. "Відтоді я безумним став. Як тебе я покохав, кароока, серцю мила, дівчино моя вродлива". Есма: Шлях до серця коханої сповнений складнощами та випробуваннями, і лише щира любов здатна здолати всі перепони. Абібулла: Відтворює неповторний ландшафт та пейзаж гористої місцевості, повної звивистих доріг. І такий шлях збуджує уяву хлопця, який згадує свою чорноброву та карооку кохану.

Qaranfil Гвоздика Регіон: Кефе (Феодосія) Джамала: І нібито пісня про квітку, та насправді про заручини й кохання. "Гвоздика моя раптом посиніла – зневагу бачу я в твоїх очах. Якби знав, що ти така мінлива, то серця свого тобі б не дарував. Літа біжать, гвоздикою ти станеш, зав'янеш, пожовкнеш, як трава. У батька твого просив благословення з надією, що скажуть "так" твої уста. Хіба ж то я засушив гвоздику? Твій образ у пам'яті своїй я не зітру, я чашу спогадів про дні свої щасливі випив за те, що більше тебе своєю не назву". Історія про відмову – хлопець прагнув прихильності дівчини, але вона лише гралася з ним. Він просив, але не отримав благословення її батька. Есма: Пісня про кохання хлопця до байдужої, егоїстичної дівчини, якій він щиро подарував своє почуття. Абібулла: Пісня регіону КєфЄ. Лірична пісня "Гвоздика" про кохання між двома молодими, повне вірності, обов'язків один перед одним та поваги до близьких, яке є запорукою щастя.

Noğay Beyitleri Ногайські куплети Регіон: Джанкой Джамала: Це старовинні ногайські куплети. Загалом в одній пісні могло бути до 25 куплетів, а тут ми чуємо тільки два. Співається про долю вдови, яка плакала за чоловіком: у день смерті коханого вона боялася засудження, на другий день – божої кари, а на третій – уже шукала варіанти знайти іншого, який би забезпечив її. І знову народна творчість про важливу роль чоловіка – хоч і жартома, але жінка говорить про важливі речі: вона потребує захисту, і відповідав за це завжди чоловік. Есма: Від мешканців степової частини Криму до кримськотатарського фольклору увійшов жанр "ногайські беїти" – музичні куплети сатиричного та гумористичного змісту, в яких змальовуються різні сторони життя та побуту людей, висміюються людські вади. Беїти з перших нот упізнавані для носіїв культури за характерним ритмом та діалектною вимовою. Абібулла: Особливий жанр пісенної творчості степової частини кримських татар – ногайські беїти. Це епічний стиль з простим, але досить ємнісним текстом у художній формі зображає соціальне життя та почуття народу. Цьому жанру притаманні також глибокі почуття та прекрасні образи коханих. Багато з них несуть настанови. Відрізняє їх також віртуозна майстерність виконання.

Arafat Dağindan З гори Арафат Регіон: Акмесджит (Сімферополь) Джамала: Одна з небагатьох пісень на релігійну тему. Історія про те, як людина підкорює Арафат, а після повернення з паломництва отримує почесне звання хаджі. Пісня загадкова й подекуди містична, у ній співається: "І нанесу ім'я на могильному камені". Та ми не знаємо, чи це ім'я Бога, чи власне ім'я людини, можемо лише здогадуватись про релігійний сенс цього. Адже Арафат – це за 20 кілометрів від Мекки. Святі місця – саме там зустрілися Адам і Єва, і це кульмінація хаджа – паломництва для мусульман. Есма: У пісні "З гори Арафат" ("Arafat dağindan"), що походить з Акмесджиту (Сімферополя), згадується священна для мусульман гора Арафат, де відбувається кульмінаційний обряд хаджу – стояння перед "обличчям Аллаха". За мусульманськии переказами, саме коло цієї гори зустрілись вигнані з раю Адам і Хавва. Пісня про глибоке пристрасне кохання, насичена символами та паралелями. Абібулла: Пісня регіону Акмесджит "З гори Арафат" розповідає про святість та непорушність релігійних традицій, красу народних традицій і кохання.

Eki Çeşme Два джерела Регіон: Тувак, Кучук Озень (нині Рибаче та Малоріченське) Джамала: Історія про відносини між невісткою та свекрухою – два джерела водою б'ють досхочу, ніяк не наб'ються. Це пісня про те, що всі ми не ідеальні, і ідеальної невістки, напевно, не може бути. Але якщо ти приймаєш чужу людину для свого сина, ти маєш її прийняти в усьому, тому що син її покохав. Абібулла: Пісня "Два джерела" побережних кримських татар Алуштинського регіону. Вона про традиційне знайомство двох молодих біля джерела чистоти – води Есма: Раніше кримськотатарська молодь могла вільно зустрічатися лише у людних місцях, якими, наприклад, були "чешме" – облаштовані для набирання води джерела-фонтани. Пісня багата на алегорії, навіть два джерела-чешме можна уявити в якості двох джерел любові (тобто хлопець та дівчина): хлопець сповна пізнав почуття платонічного кохання, як наче досхочу напився води, і, в разі взаємності від дівчини, буде засилати сватів.

Meni Ğamdan Azat Eyle Звільни мене від мук Регіон: Ялта Джамала: Сповідь від імені чоловіка про те, що, яке би рішення жінка не ухвалила, він однаково буде звинувачувати себе: "Чим я завинив перед тобою? Та вже якщо так сталося, моя душа все одно навіки з тобою". Як би жінка не завинила, все одно чоловікові треба знайти шлях, як її пробачити. Вбачається тут філософія в образі чоловіка як голови родини, який піклується й пробачає. Інакше кажучи, це історія про гуманність і милосердя. Абібулла: Відома кримськотатарська пісня Ялтинського регіону. Це пісня – філософський роздум, це звернення до себе, пісня-відповідальність, прийняття долі та вдячність їй, незважаючи ні на що. Есме: Парубок просить вибачення у своєї коханої, хоч він й не впевнений, що має провину перед нею. Але ісламська етика говорить: "Той, хто першим простягне руку примирення, отримає прощення та благословення Всевишнього".

Yosmam Моя красуне Регіон: Ак'яр (нині Севастополь) Джамала: Пісня про те, як хлопець просить кохану не побиватися за ним у розлуці, вірити в його щасливе повернення: "Прошу, моя красуне, не проливай за мною сльози – я повернусь, ти вір, покинь свої тривоги!". І страхи дівчини, яка чекає: "Паде в долинах сніг, лежить, ніщо над ним не владне. Поїхав милий мій, нема про нього й згадки. Паде в долинах сніг… Чи не замерз в дорозі? Чи не замерзну я, чекаючи на тебе у тривозі? Розпухли пучки, вже до крові стерті – звучить несамовито кеманча…" І знову його поневіряння: "А дівчина й очей до мене не поверне…" Есма: Після років депортації та масового повернення кримських татар на Батьківщину локальність побутування пісень великою мірою була порушена. Люди селилися та починали нове життя, де вдасться – оселитися у рідному місті та селі було складно, і в результаті різні субетнічні групи кримських татар живуть зараз у Криму вперемішку. Тому наш пісенний фольклор зараз представляє цілісний культурний простір Криму: ногайські куплети звучать на весіллі в Ялті, а ніжна лірична пісня "Yosmam" ("Моя красуня"), походженням із Ак'яру (Севастополь), впізнавана та улюблена в Джанкої. Пісня, що змальовує, як від надлишку хвилювань за долю коханого під час розлуки його повернення викликає не радість, а холодність та досаду за перенесені душевні муки. Абібулла: Пісня Севастопольського регіону про кохання. Пісня про розлуку, пісня-передбачення, її зміст зіставлений з тонкою грою на скрипці.

Hem Seversiñ, Hem Sevmezsiñ Любиш і не любиш Регіон: Алушта Джамала: "І любиш ти, і не любиш, і вечорами приходиш, але мені сказали, що ти любиш іншого. Води холодної вип'ю, бо твоє кохання – зрада, і як я маю жити з цим, мушу охолонути до тебе. Ріки бурхливої не здолаю, води холодної не вип'ю, тебе кохаю, своїх намірів не облишу". І знову щоденник, сповнений рефлексій та любовних переживань – і хоча автор знає, що дівчина вже покохала іншого, та відступати він не збирається. Есма: Пісня про нерозділене кохання парубка до дівчини та рішучість боротися за своє почуття.

Bahar Kelse Коли прийде весна Регіон: Ескі Кирим (Старий Крим) Джамала: "Чи не забудеш ти мене? Твій голос я почую з приходом весни, і весна прийде, і буду слати я тобі щодня привітання з холодними вітрами, з розквітом квітів. Сходіть до моєї матусі, передайте їй, щоб одягла траур. Нещасні батьки, мамо й тату, згадуйте про мене". Цю пісню можна сприймати як заповіт – можливо, ця людина померла і написала її для своїх батьків та коханої. Або ж це написав хтось інший, дізнавшись про цю історію. Есма: Герой пісні із тугою згадує свою кохану, дім, батьківщину, з якими він розлучений. Попри це він сповнений надії на повернення, хоча реалії, в яких він перебуває, не дозволяють бути впевненим, що йому пощастить повернутися додому живим. Абібулла: Пісня міста Старий Крим "Коли прийде весна". Вона теж про почуття, що приносить ця прекрасна пора року. Малює неповторні пейзажі Криму.

Çalbaş Bora Чалбаш-Бора Регіон: Керч Джамала: Це історія про щось тепле й дуже щире, а також про одного верблюда, який опинився в Керчі. Незважаючи на жвавий характер пісні, історія про те, що насправді цей верблюд – єдиний, хто забезпечує всю сім'ю. І от якось він зганьбився – зійшов зі шляху, тому що хотів поласувати колючками. Через що власник не встиг на ринок, втратив купу грошей, і в усьому винен його верблюд. Та чоловік не свариться, а лише розводить руками: "Ну що з тобою вдієш, такий ти безтолковий верблюд…" Есма: Іноді можна здогадатися про час виникнення пісні з її тексту. Наприклад, у пісні "Чалбаш-Бора" йдеться про верблюда-ватажка, котрий у негоду збився зі шляху, через що караван не дістався наміченої цілі, а купці зазнали великих збитків. Цей досить архаїчний сюжет відсилає нас до часів Кримського ханату, в добу якого активно функціонував караванний маршрут, одна з гілок "Великого шовкового шляху", через Керч.

Pencereden З вікна Регіон: Судак Джамала: Історія про заручини, про те, як дівчина чекала на освідчення. Вона мріяла, що хлопець міг би прийти й заспівати біля вікна або спитати дозволу зустрітися з її батьками. Це трагедія, сповнена жіночих переживань, яка з самого початку тримає слухача в напрузі. Іде сніг, дівчина чекає на коханого, але вже розуміє, що він не прийшов до неї: "Чорна завіса на вікні, і без тебе гірко мені". Есма: Одна з небагатьох пісень, текст якої повністю йде від імені дівчини. Він сповнений туги та переживань від розлуки з коханим. Абібулла: Дівчина сидить біля вікна, спостерігає за тим, як падає сніг, і чекає на коханого.

Про вірність, гідність та 100-річний кримськотатарський реп. Джамала та її QIRIM - Подкаст "Кавун та тютюн"