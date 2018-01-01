Все, що ви хотіли знати про статус держави-спонсора тероризму

1. Символічний. Це визнання одним з головних світових гравців звірств та терору, які РФ здійснює щодо мирного населення.

2. Дипломатичний. Передбачає скорочення формальних зв'язків і спільних програм між США і росією, посилення дипломатичного відчуження росії, можливо, взаємні скорочення дипломатичних місій.

3. Санкції та обмеження транзакцій. Для фізичних та юридичних осіб США участь у фінансових операціях з урядом росії стане незаконною. А це, у свою чергу, блокування всіх державних банків, державних підприємств рф і пов’язаних з державою осіб. А також це посилення експортного контролю для ширшого списку товарів в торгівлі між країнами.

4. Вторинні санкції. Статус сам по собі є підставою для можливого застосування вторинних санкцій до тих суб’єктів, які пов’язані, наприклад, транзакціями з «державою-спонсором тероризму» та її установами.

Тобто, це означає, що США і їхні союзники можуть накласти санкції, зазвичай, фінансові чи торгівельні, на країну, яка продовжує співпрацювати з країною із відповідним статусом.

Підставою для такого рішення буде не вчинення якоїсь загрози для США чи світового порядку, а те, що така країна не поставились з повагою до санкцій на країну-спонсора тероризму. Наприклад, індійській банки не йдуть на контакт із підсанкційними російськими банками через страх отримати вторинні санкції від США за це.

5. Внесення росії до чорного списку The Financial Action Task Force (FATF). Це міжурядовий орган, який розвиває і впроваджує на міжнародному рівні заходи та стандартів боротьби з відмиванням грошей.

На відміну від часткового відключення російських банків від тієї SWIFT, такий крок буде діяти на банківську систему РФ тотально, а не вибірково.

Включення РФ у «чорний список» FATF – це блокування кореспондентських рахунків російських банків по всьому світу, в тому числі і в Китаї. І це вже не обмеження технології передачі фінансових повідомлень, це вже фактично «чорна мітка» всій банківській системі.

Тобто, будь-які технології передачі фінансової транзакції не можуть застосовуватися. І китайські банки, наприклад, якщо б вони захотіли зберегти свої кореспондентські рахунки в доларах і євро, мусили б закривати кореспондентські відносини із російськими банками.

6. Судовий, виконавчий, суверенний імунітет, або реальна можливість притягнути РФ до відповідальності у судах інших держав. Зазвичай, суд однієї країни не може прийняти рішення проти будь-якої іншої держави, це основа міжнародного порядку. Однак статус спонсора тероризму означає виняток з юрисдикційного імунітету держави. Практично, це дозволить громадянам, військовослужбовцям і чиновникам США (і лише їм) вимагати і отримувати в судах США компенсації за дії росії в Україні (а можливо, і Сирії), в тому числі шляхом примусового стягнення російських державних активів.

Наприклад, родина американського громадянина, якого вбили російські військові в Україні, зможе піти до суду в США, отримати рішення про компенсацію за цей злочин, і ці гроші будуть стягнуті у США з російських активів. Таких активів росії у США наразі заблоковано на суму близько 30 млрд дол (REPO оцінка), та нашим пріоритетом є їх стягнення на відбудову України, а не відшкодування американцям за рішеннями судів, і це можливо – про це нижче.