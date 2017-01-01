"Група "Континіум" — це одне, а "Воля народу" і нардеп Степан Івахів — це інше. Я не можу відповідати за групу "Континіум", бо вона не діє в політичних інтересах групи "Волі народу", вона не діє в політичних інтересах Степана Івахіва. Група "Континіум" сьогодні управляється компанією і найманими менеджерами, і Івахів передав повністю все управління їм, відповідно до чинного законодавства. Він, як акціонер цієї компанії, цікавиться тільки річним звітом і планом бюджету на наступний рік. Ми взагалі не в курсі, з ким там компанія "Континіум" веде якусь ділову діяльність, тому що це така "внутрянка". Акціонерам по-барабану, хто з ким які контракти укладав, хто в нас прибирає наші приміщення, де ми купляємо запчастини для наших автомобілів…"