Серед фірм, що отримували кошти від "Радикальної партії", є кілька пов'язаних із самою партією. Одна з них — ТОВ "Наутілус-інвест 2006", яка після надходження на рахунки партії державних коштів отримала трохи менше 450 тис. грн
за оренду офісу на Кловському узвозі, 7. За попередні 9 місяців орендна плата того ж приміщення у тієї ж компанії коштувала загалом 300 тис. грн
, тобто як тільки з'явилися бюджетні кошти — орендна плата в розрахунку на місяць підскочила ледь не уп'ятеро.
До серпня минулого року директором цієї фірми був Ігор Кривохатько
— кандидат до Дніпропетровської обласної ради від "Радикальної партії". Засновано "товку" кіпрським офшором OGMALIS TRADING LIMITED. Його директоркою є Елеана Крістодополу
, яка, як показує розслідування програми "Схеми"
, є номінальною власницею іншого офшору — DIANATUS MANAGMENT LIMITED. Йому належать майже всі торгові марки снеків корпорації S.Group нардепа-радикала Сергія Рибалки
та його батька. Адреси реєстрації обох офшорів також співпадають.
Більше того, OGMALIS TRADING LIMITED також є засновником ТОВ "Смачна країна". Директором останньої є, найімовірніше, син Ігоря Кривохатька
та помічник нардепа Рибалки Олег Кривохатько
. До слова, Кривохатько-молодший досі володіє правами на логотип S.I.Group, хоча ця корпорація припинила своє існування
у 2014 р., а її частина, що досі належить Рибалці, втратила у назві літеру "I".