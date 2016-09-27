Власник каналу "112" попросив політпритулку за кордоном – ЗМІ

Власник телеканалу "112 Україна" Андрій Подщипков просить політичного притулку в Бельгії.



Про це повідомив порталу "Детектор Медіа" колишній креативний продюсер каналу "112 Україна" Віктор Зубрицький.



За його словами, Подщипков знаходиться в стадії оформлення політичного притулку. Приводом для отримання статусу політичного біженця в Бельгії став, нібито "політичний тиск в Україні", а документи Подщипков подав ще на початку року.

За словами Зубрицького, який тримає контакт з Подщипковим, спочатку власник каналу звертався з проханням про політичний притулок до влади Австрії.

"Однак пізніше юристи Подщипкова переконали його звернутися за отриманням статусу біженця в Брюсселі, де він проживає", - повідомив Зубрицький.

Як відомо, оголошений в розшук, підозрюваний у розтраті депутат Олександр Онищенко з Лондона, де він переховується від українських правоохоронців, заявив, що президент Петро Порошенко намагався через нього купити телеканал "112 Україна". У цьому контексті також знову з'явилася інформація, що команда президента планує створити медіахолдинг, підпорядкований Порошенку.

27 травня 2015 року гендиректор телеканалу "112" Андрій Подщипков заявляв, що "зазнає активних спроб відібрати канал з боку влади", що проявляється у формі тиску Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Зі слів Подщипкова, він відмовився продати канал за заниженою ціною "провладним бізнесменам".

Водночас в Адміністрації президента заявили, що інформація про переговори нардепа Олександра Онищенка про купівлю телеканалу 112 в інтересах президента Петра Порошенка не відповідає дійсності.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Олександра Онищенка за підозрою в привласненні коштів державної компанії "Укргазвидобування" і завданні державі збитків на суму 1,6 млрд доларів.

Віктор Зубрицький також знаходиться в розшуку - за звинуваченням у причетності до розгону Майдану.