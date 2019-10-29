ХТО ХОЧЕ КОНТРОЛЮВАТИ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД?

Оксана Епель працювала
суддею Київського районного суду міста Донецька з 2007 року. У 2013-му
переведена до Києва. Нині суддя Шостого апеляційного адмінсуду. Епель
подавалася на посаду судді нового Верховного Суду, але ВККС її не
допустила
до конкурсу.
Також Епель неодноразово
подавала свою кандидатуру на посаду члена Вищої ради правосуддя, зокрема,
брала участь у конкурсі оголошеному президентом Зеленським у 2019 році,
проте не увійшла до переліку фіналістів.
У липні 2016 року вона
пройшла
первинне кваліфікаційне оцінювання та підтвердила здатність вершити
правосуддя, незважаючи на наявність шести скарг на її діяльність. Тоді, під
час оцінювання голова ВККС Сергій Козьяков звернув увагу на розкішний стиль
життя, який не відповідає статусу судді.
Чоловік судді –
Олександр Епель донецький підприємець, пов'язаним з екс-міністром доходів та
зборів часів Януковича Олександром Клименком.
За матеріалами
PROSUD, у Донецьку в чоловіка лишився будинок площею 590 кв. м. Після
переїзду до Києва Епелі орендували будинок площею 305 кв. м, за який, судячи
з декларацій, не сплачували орендну плату.
З 2018 року чоловік
та, відповідно, його майно відсутні у декларації судді.
Сумнівні рішення.
Оксана Епель головувала у
колегії, яка скасувала
рішення Міністерства культури про занесення історичної будівлі в центрі
Києва по вулиці Грушевського до нерухомих пам'яток, задовольнивши позов ТОВ
"Грааль".
За інформацією
видання "Українська правда" ТОВ "Грааль" пов'язане із Табачником,
екс-міністром освіти часів Януковича. На тому місці довгий час хотіли
побудувати висотку.
Також Епель головувала у колегії, що залишила
без змін
постанову Окружного адміністративного суду м. Києва про призупинення
перейменування Української православної церкви Московського патріархату.
Статки.
Кандидатка користується
новозбудованим маєтком поблизу Києва у селі Лісники площею 840,2 кв. м, який
оформлений на 21-річну доньку судді. Його задекларована вартість – півтора
мільйони гривень, але вона є явно заниженою з огляду на площу маєтка.
Епель декларує дев'ять предметів розкоші (годинник,
сумочка, каблуча та інші ювелірні вироби
), набутих у період
здійснення повноважень судді. Їх вартість становить щонайменше 1 595 800 грн
Також у декларації кандидатки можна побачити великий перелік
коштовностей, автомобіль New Mazda CX-5 2017 р.в. вартістю понад мільйон
гривень та 135 000 доларів готівкових заощаджень.