ХТО ХОЧЕ КОНТРОЛЮВАТИ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД?

Громадські організації закликають делегатів Всеукраїнського з'їзду суддів не підтримувати жодного з цих негідних кандидатів.



Бути суддями Конституційного Суду повинні лише достойні. Ті, чия репутація не заплямована сумнівними рішеннями у корупційних справах. Ті, у кого немає розбіжностей у деклараціях між заробленим та придбаним, чи хто не приховує своє розкішне майно, бо не може пояснити його походження.



Крім того, ми звертаємося до всіх органів, які призначають суддів Конституційного Суду – президента України, Верховної Ради та З'їзду суддів: припиніть практику призначення до Конституційного Суду політично залежних людей зі сумнівною репутацією. Суддями Конституційного Суду мають бути з бездоганною репутацією, з високими моральними та професійними якостями обранні на відкритому конкурсі.

