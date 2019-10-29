ХТО ХОЧЕ КОНТРОЛЮВАТИ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД?


29-30 жовтня 2019 року відбудеться Всеукраїнський з'їзд суддів, делегати якого мають обрати трьох суддів Конституційного Суду.

Рада суддів допустила до фіналу 16 кандидатів, серед яких делегати з'їзду мають зробити вибір.

Конституційний Суд виносить доленосні для країни рішення. Судді саме цього суду вирішують, чи відповідає закон Конституції України.
За останні роки судді КС винесли ряд сумнівних рішень, зокрема:
дозволили узурпувати владу Януковичу;
скасували закон про незаконне збагачення, внаслідок чого було НАБУ було змушене закрити 65 кримінальних проваджень;
винесли рішення на користь Запорізького заводу феросплавів, який належить олігарху Ігорю Коломойському, внаслідок чого держава може втратити 7 млрд грн, а НАБУ позбулося права розривати корупційні договори через суд.
Суддями Конституційного Суду у більшості випадків призначалися політично заангажовані та залежні люди.

КС складається з 18 суддів обраних на 9 років: по 6 суддів обирає президент, Верховна Рада та З'їзд суддів.

Згідно з Конституцією, суддею Конституційного Суду має бути людина, яка має високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.

Громадські організації Центр протидії корупції та Автомайдан проаналізували всіх кандидатів до Конституційного Суду від Всеукраїнського з'їзду суддів та виявили 14 таких, що не відповідають критеріям доброчесності, а отже, не гідні того, аби стати суддями найважливішого суду країни.
Для оцінки кандидатів використовувалися такі індикатори, які можуть свідчити про їхню упередженість або недоброчесність:
причетність до кримінальних правопорушень;
причетність до сумнівних рішень чи дій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
причетність до порушення прав людини;
зв'язок з політичними партіями (рухами) або політиками чи антиукраїнські настрої;
невідповідність стилю життя задекларованим доходам, незрозуміле походження статків, причетність до некримінальних корупційних правопорушень;
недотримання норм професійної етики.
Кандидати до Конституційного Суду
Кандидат
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Бабенко Костянтин Анатолійович
Суддя Київського апеляційного адміністративного суду

У власності кандидата та його родини чимало сумнівних статків. Зокрема, 5 великих ділянок землі задекларованою вартістю 5 000 грн та квартира площею 215 кв.м на столичному Печерську, яку дочка кандидата отримала у віці 16 років.

Дружина кандидата перереєструвала бізнес у Криму згідно з російським законодавством.
У травні 2016 року Вища рада юстиції задовольнила заяву пана Бабенка про звільнення за власним бажанням. Але згодом суддя передумав звільнятись і активно намагається піти на підвищення шляхом участі у різних конкурсах.

У 2016 Бабенко брав участь у конкурсі до Верховного Суду, але його не допустили навіть до іспитів, бо не пройшов спецперевірку НАЗК. Він також досі не пройшов кваліфікаційне оцінювання.

Сумнівні рішення.

Костянтин Бабенко як головуючий у колегії суддів залишив у силі рішення судді Руслана Арсірія з Окружного адмінсуду м.Києва, яким фактично визнав незаконним інтернет-голосування до Ради громадського контролю при НАБУ.

Це рішення з'явилося на другий робочий день після відомого обшуку НАБУ вдома та у робочому кабінеті Павла Вовка і є своєрідною "відповіддю" суду на дії НАБУ. Бабенко перед засіданням демонстрував своє зневажливе ставлення до представників громадськості, але відвід йому був відхилений.

Сумнівні статки.

За даними декларації за 2018 рік, Костянтин Бабенко з родиною володіють купою земельних ділянок, 5 з яких площею 6 341 кв. м він придбав за смішну ціну - 5 420 грн.

Дочка судді, Бабенко Наталія Костянтинівна, у віці 16-ти років стала власницею просторої квартири на Печерську площею 215 кв. м, яка, за даними PROSUD, може коштувати до півмільйона доларів. Також у молодої дівчини є 149 кв. м у новобудові на Позняках.

На дружину Наталію Бабенко записане приватне підприємство "Аміда-Крим", яке зареєстроване в Алушті, та з 2006 року здійснює діяльність посередників у торгівлі товарами широкого вжитку. Вказана фірма, відповідно до даних російського реєстру, з листопада 2014 року й донині зареєстрована відповідно до законодавства Росії.

Також у неї є частка у двох малорентабельних юрособах: ТОВ "Спільне українсько-російське підприємство "Промторгінвест-компані" ТОВ "СОФІЯ АГРО". Що має від цих компаній дружина Наталія невідомо. Адже суддя не декларує жодної копійки її доходу.

Також у власності дружини судді є дві недешеві автівки: Mercedes-Benz GL 320 CDI та Lexus RX 400h.
Кандидат
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Беляневич Вадим Едуардович
Заступник Голови Вищої ради правосуддя

Кандидат під час роботи у Вищій раді правосуддя покривав суддів Майдану та інших заплямованих суддів. У 2018 році син кандидата придбав авто Ford Focus Business, яке коштувало в чотири рази більше за його офіційні доходи та заощадження.
Вадим Беляневич до 30.04.2019 був членом і заступником голови Вищої ради правосуддя (ВРП) – органу, який несе відповідальність за провал судової реформи. Обраний до ВРП у 2015 році з'їздом адвокатів.

До цього працював адвокатом у "АФ "Сергій Козьяков та партнери" (заснованої чинним головою Вищої кваліфкомсії суддів Сергієм Козьяковим), а з 2006-му перейшов на роботу в юридичній фірмі "Василь Кісіль і партнери", де працював разом з Олексієм Філатовим, який в Адміністрації Порошенка курував судову реформу.

Сумнівні рішення.

За час роботи у ВРП покривав суддів Майдану та інших заплямованих суддів. Зокрема, Вадим Беляневич був доповідачем у справі судді Оболонського суду м.Києва Бевзенко (Оробець) Ю.П., яка кинула за грати побитого учасника Майдану та забрала права за поїздку до Межигір'я у іншого активіста.

Беляневич пропонував взагалі відмовити у відкритті провадження у цій справі. Лише розголос та протест громадськості завадив цьому і у підсумку суддю було звільнено за порушення присяги.

Беляневич був доповідачем у питанні призначення безстроково суддею Андрія Секірського – рідного брата дружини Андрія Портнова. Секірський став суддею за наявності очевидного конфлікту інтересів, бо Портнов голосував за його призначення. Але на засіданні ВРП Беляневич навіть не озвучив цю проблему та не задав судді жодного питання щодо цього.

Саме Беляневич підписував відмову у наданні інформації про розмір зарплат членів ВРП на запит Автомайдану. Для отримання цих даних довелось звертатись до суду, який визнав таку відмову незаконною.

Згідно з декларацією, Беляневич мешкає з дружиною та сином. У їх розпорядженні земельна ділянка площею 1520 кв. м, дві квартири у Києві, та житловий будинок 290,6 кв. м.

На дружину Олену Беляневич зареєстровані дві автівки: з 2016-го MAZDA CX5 та з 2017-го TOYOTA C-HR. У 2018 році син кандидата, Георгій Беляневич, набув у власність авто Ford Focus Business за майже 600 000 грн, що в чотири рази перевищує розмір його доходу та наявних заощаджень. Так, його дохід за 2017 рік склав лише 119 905 грн, крім того, станом на кінець року він мав 11 131 грн на рахунку в банку.
Кандидат
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Гєрцик Ростіслав Валерійович
Суддя Донецького апеляційного суду

Кандидат порушив законодавство, не декларуючи жодного майна у 2013, 2014 та 2016 роках. У 2014 році кандидат придбав автомобіль за очевидно заниженою ціною.
Суддею Апеляційного суду Донецької області Ростіслав Гєрцик працює з 2006 року. У майнових деклараціях за 2013, 2014 та 2016 роки, Гєрцик не вказав жодного майна, яке перебуває у власності чи користуванні його або членів родини.

Це є порушенням законодавства, адже воно зобов'язує декларувати нерухомість, що належать судді та членам його сім'ї на праві приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування.

У 2015, 2017 та 2018 роках Ростіслав Гєрцик вказав, що на праві користування з 2014 року у нього є будинок в Маріуполі. Втім залишається незрозумілим, чому цей будинок відсутній у деклараціях за 2014 та 2016 роки.

Відповідно до декларацій, у 2014 році кандидат придбав автівку Hyundai Azera 2006 р.в. за 20 000 грн, що дорівнює 1 700 доларів (за курсом на момент купівлі). Разом з тим, навіть зараз таке авто коштує у середньому 6 000 доларів.
Кандидат
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Грищук Оксана Вікторівна
Професор кафедри теорії та філософії права

Кандидатка володіє численною нерухомістю (будинки та квартири у Львівській області), яку не можна пояснити її офіційними доходами. Також кандидатка очевидно занизила вартість придбаного авто.
Оксана Грищук працює на посаді професора кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка з 2010 року.

Її батько – Віктор Грищук – нещодавно був обраний членом Вищої ради правосуддя на З'їзді науковців.

За даними декларації, Оксана Грищук проживає з чоловіком, дочкою та бабусею. У 2014 році Оксана Грищук набула у власність чимало майна: будинок площею 373 кв. м у Львівській області та дві квартири у Львові площами 43 та 71 кв.м. Вартість цих об'єктів кандидатка не задекларувала.

У 2012 році вона також придбала Lexus RX 350 2010 року випуску за 280 000 грн, тоді як ринкова вартість на такі авто в той часа була вдвічі більша.

Чоловік кандидатки, Кучма Маркіян Остапович, приватний підприємець: здає в оренду нерухоме майно. Однак значних доходів від даної діяльності він не декларує: так, торік Маркіян Кучма отримав 102 000 грн.

Доходи кандидатки та родини очевидно не співмірні з майном, яким вона володіє.
Кандидат
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Епель Оксана Володимирівна
Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Кандидатка ухвалила свавільне рішення щодо столичної нерухомості на користь компанії з орбіти екс-міністра часів Януковича, а також підтримала скандальне рішення ОАСК про заборону перейменування УПЦ МП.

Епель живе в будинку площею 840 кв. м., оформленому на доньку, та не декларує справжню вартість цього будинка.
Оксана Епель працювала суддею Київського районного суду міста Донецька з 2007 року. У 2013-му переведена до Києва. Нині суддя Шостого апеляційного адмінсуду. Епель подавалася на посаду судді нового Верховного Суду, але ВККС її не допустила до конкурсу.

Також Епель неодноразово подавала свою кандидатуру на посаду члена Вищої ради правосуддя, зокрема, брала участь у конкурсі оголошеному президентом Зеленським у 2019 році, проте не увійшла до переліку фіналістів.

У липні 2016 року вона пройшла первинне кваліфікаційне оцінювання та підтвердила здатність вершити правосуддя, незважаючи на наявність шести скарг на її діяльність. Тоді, під час оцінювання голова ВККС Сергій Козьяков звернув увагу на розкішний стиль життя, який не відповідає статусу судді.

Чоловік судді – Олександр Епель донецький підприємець, пов'язаним з екс-міністром доходів та зборів часів Януковича Олександром Клименком.

За матеріалами PROSUD, у Донецьку в чоловіка лишився будинок площею 590 кв. м. Після переїзду до Києва Епелі орендували будинок площею 305 кв. м, за який, судячи з декларацій, не сплачували орендну плату.

З 2018 року чоловік та, відповідно, його майно відсутні у декларації судді.

Сумнівні рішення.

Оксана Епель головувала у колегії, яка скасувала рішення Міністерства культури про занесення історичної будівлі в центрі Києва по вулиці Грушевського до нерухомих пам'яток, задовольнивши позов ТОВ "Грааль".

За інформацією видання "Українська правда" ТОВ "Грааль" пов'язане із Табачником, екс-міністром освіти часів Януковича. На тому місці довгий час хотіли побудувати висотку.

Також Епель головувала у колегії, що залишила без змін постанову Окружного адміністративного суду м. Києва про призупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

Статки.

Кандидатка користується новозбудованим маєтком поблизу Києва у селі Лісники площею 840,2 кв. м, який оформлений на 21-річну доньку судді. Його задекларована вартість – півтора мільйони гривень, але вона є явно заниженою з огляду на площу маєтка.

Епель декларує дев'ять предметів розкоші (годинник, сумочка, каблуча та інші ювелірні вироби), набутих у період здійснення повноважень судді. Їх вартість становить щонайменше 1 595 800 грн

Також у декларації кандидатки можна побачити великий перелік коштовностей, автомобіль New Mazda CX-5 2017 р.в. вартістю понад мільйон гривень та 135 000 доларів готівкових заощаджень.
Кандидат
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Євграфова Єлизавета Павлівна
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Кандидатка отримала негативний висновок Громадської ради доброчесності на конкурсі до Верховного Суду.

Разом з родиною володіє численною нерухомістю в Києві та області, що на 1,5 млн грн перевищує доходи. Ухвалила кілька десятків судових рішень в той час, коли офіційно не перебувала на робочому місці.
Кар'єру Єлизавета Євграфова розпочала суддею Господарського суду Київської області наприкінці 2004 року. Пізніше, указом президента від 13 травня 2009 року, Євграфову делегували до Київського апеляційного господарського суду в межах п'ятирічного строку.

Згодом у 2010-му переведена до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Єлизавета Євграфова двічі (у 2017 та 2019 роках) намагалася потрапити до нового Верховного Суду, проте, обидва рази вибула з конкурсу за результатами підсумкового рейтингу.

Під час конкурсу до Верховного Суду Громадська рада доброчесності виявила, що Євграфова ухвалила 54 судові рішення в час, коли вона перебувала на навчанні.

Також у негативному висновку щодо кандидатки ГРД звернула увагу на невідповідність задекларованих доходів статкам. Так, невідповідність статків і доходів судді у 2012-2014 роках склала понад 1,5 мільйонів грн.

Проживає кандидатка в подарованому будинку площею 252 кв. місті у Ворзелі під Києвом. Її мати володіє трикімнатною квартирою на бульварі Лесі Українки у Києві. Ціна такої квартири – не менше 100 000 доларів.

Євграфова має два паркомісця в ЖК "Голосієво". Крім того, на матір кандидатки оформлений пансіонат на 662 кв. м в окупованому Криму, придбаний у 2014-му, який й нині здається в оренду.
Кандидат
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Короткевич Микола Євгенович
Верховний суд України

Провалився на конкурсі до нового Верховного Суду, бо не зміг набрати достатньо балів на етапі перевірки знань, хоча до того 10 років пропрацював суддею Верховного Суду.

Попри те, що все життя працював в судах, володіє дороговартісною нерухомістю в столиці.
Суддівську кар'єру Микола Короткевич розпочав у 1986 році, ставши суддею Київського обласного суду. У 1997 році кандидат став суддею Верховного Суду.

В 2004 Пленум Верховної ради призначає суддю Короткевича заступником голови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду.

Через 3 роки, в 2007, тодішній голова ВСУ Онопенко призначає Миколу Євгеновича головою судової палати у Кримінальних справах.

У 2016-2017 роках кандидат намагався стати суддею нового Верховного Суду, втім, вибув з конкурсу на першому етапі, коли перевірялись знання.

У 1998 році Микола Короткевич також безуспішно балотувався до Верховної Ради.

Сумнівні статки. У власності кандидата була чимала квартира у центрі Києва площею 168 кв. м, втім, рішенням Київської міської ради будинок, де проживав Микола Короткевич було знесено.

Кандидату належить ще одна квартира в центрі столиці на вул. Івана Мазепи площею 55 кв. м. До 2014 року вона належала дружині судді. Враховуючи розміщення квартири, її вартість може сягати 82 000 доларів.

Старший син також забезпечений житлом. Володів двома квартирами в Києві. Одну, площею 104 кв. м. йому подарували батьки, іншу, площею 40 кв. м, Юрій Короткевич отримав у спадок після смерті матері.

За інформацією PROSUD, вартість подарованої батьками квартири на Дніпровській набережній могла сягати 100 000 доларів.

Загальна площа столичної нерухомості, яка належала судді Миколі Короткевичу та його двом синам – 654 кв. м.
Кандидат
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Коровайко Олександр Іванович
Суддя Херсонського апеляційного суду

Постійно не декларував нерухомість. В 2016-му мати подарувала його родині квартиру, яку навряд чи могла придбати.
Працює суддею з 1992 року. Нині – суддя Херсонського апеляційного суду.

Сумнівне майно. За інформацією Громадської ради доброчесності, суддя допускав недекларування своїх майнових прав. У 2015 та 2016 роках не вказав право власності на автомобіль ВАЗ 21099, 1493 куб. см, 1999 року випуску. Також відсутній дохід від відчуження рухомого майна.

У деклараціях за 2015 та 2016 роки судді Коровайко вказує, що користується квартирою площею 146 кв.м., яку його матір придбала у 2012 році. У 2016 році мати судді подарувала цю квартиру його дружині.

Відповідно до декларацій кандидата за останньою оцінкою вартість квартири - 303 405 грн. Це очевидно занижена ціна, адже, ринкова вартість такого житла може сягати 90 000 доларів. Ймовірно, квартира була придбана за кошти судді та оформлена на його матір.

В жодній з декларацій кандидат не вказував, що його дружині, Коровайко Галині Григорівні, належить на праві спільної часткової власності 5/100 частин нежитлової будівлі загальною площею 898 кв. м у м. Нова Каховка по вул. Букіна, 70б.

Також кандидат міг приховувати майно шляхом оформлення його на родичів. Зокрема, йдеться про:

  • дві квартири у Сімферополі площами 65,1 кв. м та 34.8 кв.м, які придбала матір у 2000 та 2004 роках;

  • квартира в Одесі площею 95,7 кв. м, придбана сином судді у віці 26 років.

Кандидат
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Огурцов Олексій Петрович
Суддя Окружного адміністративного суду Києва

Суддя скандального Окружного адмінсуду Києва, сам прославився низкою скандальних рішень на користь компаній з орбіти Януковича та його близьких соратників. Фігурує на "плівках Вовка". "Вдавав" хворого, аби уникнути кваліфоцінювання.
Суддівську кар'єру почав будувати на посаді судді Полтавського окружного адміністративного суду. Указом президента від 2010 року переведений на роботу в Окружний адміністративний суд Києва.

Сумнівне майно.

В 2015 році придбав BMW 325 2008 року випуску за 149 000 грн, тоді як ринкова вартість була щонайменше в чотири рази більша. Примітно, що задекларована суддею вартість автомобіля є лише на 1000 грн нижчою від гранично допустимої суми готівкових розрахунків у 2015 році.

Загалом, придбання автомобілів за 149-150 тис. грн є досить поширеною практикою серед суддів та інших посадовців. В тому ж році Огурцов продав своєму тестю авто нижчого класу Subaru Forester 2010 року випуску у 2,5 рази дорожче - за 400 000 грн.

Сумнівні рішення.

За інформацією "Української правди", Огурцов скасував нарахування 2 млн грн податків для фірми з орбіти компаній, на які була оформлена резиденція Віктора Януковича "Межигір'я".

Огурцов у колегії визнав протиправним висновок Центральної атестаційної комісії Нацполіції щодо невідповідності Григорія Мамки посаді заступника начальника головного слідчого управління МВС України та його звільнення.

Також суддя Огурцов у складі колегії ухвалював судові рішення будучи поза межами України. Про це повідомляло "Слідство.інфо" з посиланням на правоохоронні органи.

Суддя Огурцов також фігурує на плівках, записаних співробітниками НАБУ в кабінеті голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка. На цих записах судді ОАСК обговорюють втручання в роботу як правоохоронних органів, так і органів судової влади.

Він також хворів, коли судді ОАСК не ходили на оцінювання у ВККС, але під час хвороби виносив рішення. На цій підставі АМ подав заяву про злочин і ДБР розпочало розслідування.
Кандидат
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Прокопенко Олександр Борисович
Суддя Верховного Суду

Отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності, однак це не завадило йому стати суддею Верховного Суду. Приватизував на матір житло, яке отримав як службове.
Вперше обирався на посаду судді у 1993 році у Ковпаківський районний суд міста Суми. З 2009 по 2017 роки – суддя Верховного Суду. У 2016-2017 роках брав участь у конкурсі до Верховного Суду і, незважаючи на негативний висновок Громадської ради доброчесності, став суддею Касаційного адміністративного суду.

Олександр Прокопенко публічно виступив проти створення Вищого антикорупційного суду. Мотивуючи це тим, що створення ще одного органу ускладнить систему судоустрою.

Сумнівне майно.

Приватизував на матір квартиру на 126 кв. м в Києві, яку отримав як службову. У 2014 році придбав LEXUS RX 350 2010 року випуску за 10 000 доларів, тоді як ринкова вартість була щонайменше втричі більша.

Сумнівні рішення.

За інформацією сайту "Наші гроші" Прокопенко у складі колегії суддів скасував накази Державної служби геології і надр, якими раніше були анульовані спеціальні дозволи на користування надрами фірмі, що пов'язана з близьким оточенням екс-президента Віктора Януковича - екс-міністрами Миколою Присяжнюком, Едуардом Ставицьким і колишнім народним депутатом Юрієм Іванющенком.
Кандидат
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Ситнік Олена Миколаївна
Суддя Верховного Суду

Кандидатка намагається приватизувати службову квартиру, хоча її донька, з якою живуть спільно, має у власності будинок площею 198 кв. м на столичних Осокорках. Вартість будинку, який декларує суддя, є явно зниженою.
Працює суддею з 1996 року. Перебувала на посаді судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Після оголошення конкурсу до нового Верховного Суду успішно взяла в ньому участь та стала суддею Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Відповідно до декларації проживає з дочкою. З 2011 року має у власності дві земельні ділянки на Харківщині. З 2012-го користується квартирою у Києві площею 60,9 кв. м.

Цю квартиру вона отримала як службову у 2012 році. І хоча за законом службові квартири надаються у користування лише на час роботи, суддя у 2013 вивела її з числа службових та отримала право постійного користування та приватизації.

Дочка судді у 2015 році придбала у Києві на Осокорках ¾ садового будинку площею 198,1 кв.м за 880 000 грн. Цікаво, що столична нерухомість з у 3 рази більшою площею виявилась дешевшою ніж її квартира у Харкові, яку вона продала у тому ж 2015 році за 905 000 грн.

Також на дочку зареєстровані паркомісце та автомобіль Nissan Juke.
Кандидат
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Тагієв Садіг Рза Огли
Суддя Апеляційного суду Чернігівської області у відставці

Кандидат має на банківських рахунках мільйони гривень та сотні тисяч доларів, хоча все життя працював у судових та правоохоронних органах.
Садіг Тагієв розпочав суддівську кар'єру у 1992 році. У 2010-му указом президента Януковича переведений у Апеляційний суд Чернігівської області, згодом - голова відомства. Рішенням ВРП від 2018-го відправлений у відставку. Нині Працює у Академії державної пенітенціарної служби.

Майно. У декларацію Садіг Тагієв вніс вісім земельних ділянок, які йому з дружиною належать на праві власності та оренди (Чернігівщина та Луганщина).

Родина володіє трьома квартирами у Луганській області. У Чернігові, згідно з декларацією, суддя та його родина проживають у гуртожитку, будуючи будинок площею 104 кв. м. Незавершений садовий будинок площею 90 кв. м. Садіг Тагієв також має і на Луганщині.

Дружина Ольга Тагієва у Луганську у 2005-му заснувала ТОВ "ЛІЗИНГОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ "СПРИЯННЯ", що торгує електроенергією. За підсумками 2017 року фірма працювала у збиток.

Пропрацювавши з 1992 року суддею, кандидат назбирав у банках великі суми заощаджень: 992 000 доларів, 3,9 млн грн. За підсумками 2018-го лише відсотки за вкладами дорівнювали 1,04 млн.

З огляду на те, що з 1985 по 1992 роки кандидат працював на посаді слідчого, а з 1992 року - в суді, очевидно його офіційних доходів було недостатньо для того, аби заощадити таку велику суму.

Крім того, у декларацій за 2016 рік він вказав, що має два банківські вклади розміром 874 754 доларів та 325 146 доларів, тоді як у 2017 році розмір вкладів істотно знизився - 743 412 доларів та 190 000 доларів. При цьому, у 2017 році кандидат не задекларував жодних витрат на суму понад 130 000 доларів.
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Філюк Петро Тодосьович
Суддя Апеляційного суду Волинської області

Кандидат безкоштовно отримав велику кількість землі під Луцьком, де звів коштовний маєток та оформив його на свого батька.
Петро Філюк працює суддею на Волині з 1990 року, а в 2018 році був обраний головою Апеляційного суду Волинської області.

Сумнівне майно. Суддя Філюк безкоштовно отримав шість земельних ділянок під Луцьком загальною площею 2,5 га. За його словами цю землю йому виділила сільська рада безкоштовно, тому що на цій землі було сміттєзвалище, яке він нібито привів до ладу.

Сьогодні на цій землі розміщено маєток судді, який, судячи з відео, мало нагадує сміттєзвалище. На відео та фото видно, що ділянки об'єднані в один масив, на території якого розміщено щонайменше 3 будинки, альтанка та щось на кшталт величезного погребу.

Ринкова ж вартість землі у цьому районі сягає 1000 доларів за сотку.

Офіційним власником будинку площею 252.2 кв.м., який побудовано на землі судді є не сам кандидат, а його батько. Задекларована вартість маєтка – 326 875 грн – явно занижена.

Син кандидата працює прокурором відділу військової прокуратури ГПУ. Відповідно до декларації за 2018 рік у нього та дружини квартира в Харкові, 3 гаражі у Харкові, квартира у Києві, частка у спільній власності на квартиру у Луцьку, та вищезгаданому будинку на Волині, два авто BMW 535 серії, а також Land Cruiser Prado 150 2011 року.

Основним доходом Андрія Філюка є його прокурорська заробітна. Проте у 2018 році кандидат та його дружина подарували сину понад 300 000 грн. Цікаво, що дружина кандидата подарували сину більше грошей ніж, згідно з декларацією, заробила.

У липні 2019 син кандидата продав майно на 580 500 грн та придбав Mercedes-Benz ML350 2013 року випуску за 356 355 грн. При цьому ринкова вартість такого авто - вдвічі більша.

Брехня в декларації доброчесності. У декларації доброчесності за 2016 рік Петро Філюк зазначив, що не притягувався до жодної адміністративної відповідальності. Проте виявилося, що це не так: кандидат здійснював правопорушення в результаті якого отримав штраф у розмірі 255 грн. У зв'язку з цим Вища рада правосуддя відкрила щодо кандидата дисциплінарну справу. Однак у підсумку ВРП списала недостовірність тверджень на помилку й відмовила в притягненні до відповідальності.

21 грудня 2018 року ВККС визнала Петра Філюка таким, що відповідає займаній посаді. Співбесіда відбувалась без Громадської ради доброчесності, яка на той момент фактично ще не була сформована.
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Цвіркун Юрій Іванович
Суддя Вищого адміністративного суду України

Зробив карколомну кар'єру і за 6 років пройшов шлях від суді 1 інстанції до судді касації. В існуючих тоді умовах чесного шляху для такого злету практично не існувало.
Вперше призначений суддею Переяслав-Хмельницького міського суду Київської області у грудні 2004 році. До цього працював в адвокатурі, на різних посадах в прокуратурі та в Мінюсті. 2008-го переведений в Окружний адміністративний суд міста Києва. У 2010 році стає суддею Київського апеляційного адміністративного суду, а вже у січні 2011 - суддею Вищого адміністративного суду. У 2011 - 2013 роках був членом Ради суддів адміністративних судів України. Таким чином Юрій Цвіркун зробив карколомну кар'єру і за 6 років пройшов шлях від суді 1 інстанції до судді касації. Громадська рада доброчесності, експерти і навіть голова ВККС Сергій Козьяков неодноразово наголошували, що в існуючих тоді умовах чесного шляху для такого злету практично не існувало.

Суддя не брав участі у конкурсі до Верховного Суду і продовжує "працювати" у суді, який не функціонує з грудня 2017 року.

У 2017 подавав заяву про звільнення у відставку, але Вища рада правосуддя відмовила через відсутність достатнього стажу для відставки.

За декларацією, Юрій Цвіркун володіє квартирою в Києві площею 95,5 кв. м, та кількома приміщеннями 78,6 кв. м. У дружини Світлани Вербової є дві квартири, земельна ділянка на Чернігівщині, кілька приміщень площею 73,1 кв. м, та естонська компанія Optima-Est, LLC. У розпорядженні родини два автомобілі: HONDA CR-V та Audi А3 Sportback.
Що далі?
Громадські організації закликають делегатів Всеукраїнського з'їзду суддів не підтримувати жодного з цих негідних кандидатів.

Бути суддями Конституційного Суду повинні лише достойні. Ті, чия репутація не заплямована сумнівними рішеннями у корупційних справах. Ті, у кого немає розбіжностей у деклараціях між заробленим та придбаним, чи хто не приховує своє розкішне майно, бо не може пояснити його походження.

Крім того, ми звертаємося до всіх органів, які призначають суддів Конституційного Суду – президента України, Верховної Ради та З'їзду суддів: припиніть практику призначення до Конституційного Суду політично залежних людей зі сумнівною репутацією. Суддями Конституційного Суду мають бути з бездоганною репутацією, з високими моральними та професійними якостями обранні на відкритому конкурсі.
Хто підтримав?
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