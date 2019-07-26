"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Джерело: YouTube-канал НАБУ

Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

Деталі: За твердженнями НАБУ, записані розмови відбувались між суддями ОАСК та іншими особами, ймовірно причетними до злочину.

На записах, за даними слідства, фігурують, зокрема, голова суду Павло Вовк, судді Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Павло Григорович, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець та Микола Сірош, адвокат Олександр Кротюк, нардеп Сергій Ківалов та його помічниця Антоніна Славицька.

Вони обговорюють подання позовів до Окружного адмінсуду задля зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, пошук осіб, від імені яких будуть подаватись позови.

Скріншот відео НАБУ

Також у розмовах йдеться про зміну складу ВККС і введення до складу комісії лояльних осіб.

Скріншот відео НАБУ

Розмови також стосуються кваліфікаційного оцінювання, на яке кілька разів не з'являлись судді ОАСК, та можливість уникнути оцінювання нібито через хворобу.

Крім того, за даними слідства, до можливої незаконної діяльності суддів причетне Державне бюро розслідувань. У розмовах йдеться про можливість використання ДБР для тиску на суддів.

"Українська правда" звернулась до Окружного адміністративного суду Києва за підтвердженням автентичності розмов, однак відповідь на момент публікації не надійшла.

Схема ймовірного впливу, яку розслідують НАБУ та ГПУ

Що було раніше: 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва

Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".

Правоохоронці підготували підозри керівництву та 4 суддям ОАСК.

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