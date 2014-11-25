У 2019 році кандидат став власником квартири у Києві площею 62,3 кв.м, однак у деклараціях за 2019 та 2020 роки вказав, що вартість квартири невідома, що навряд чи відповідає дійсності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у власності дружини кандидата починаючи з 2005 року перебуває житловий будинок площею 70 кв.м та земельна ділянка площею 1097 кв.м. У поданих деклараціях за 2019-2020 вищезазначене майно не задеклароване.

Дружина кандидата протягом короткого часу стала власницею двох квартир: у 2016 — квартири у Харкові площею 64,1 кв.м та машиномісця площею 20 кв.м, а у 2018 — квартири у Харкові площею 74 кв.м.Нагадаємо, у 2019 році кандидат став власником квартири у Києві площею 62,3 кв.м. Окрім цього, у 2019 році кандидат задекларував 42 000 доларів готівки, яка у 2020 зросла до 70 000 доларів.Дружина кандидата є адвокатом, однак у деклараціях відсутні дані про її доходи від адвокатської діяльності. Є лише доволі незначні доходи — заробітна плата та доходи від надання майна в оренду.У зв'язку з цим виникають питання щодо джерел походження коштів для придбання цього майна та накопичення вказаних заощаджень.