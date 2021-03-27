Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ

Президент Володимир Зеленський скасував указ експрезидента Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Джерело: указ президента від 27 березня

Деталі: Також указом скасовується указ експрезидента від 17 вересня 2013 року про призначення суддею КСУ Олександра Касмініна.

Указ Зеленського від 27 березня має назву "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" та набирає чинності з дня його опублікування.

В указі зазначається, що таке рішення прийнято "з метою гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки, керуючись національними інтересами України".

Підкреслюється, що відповідно до закону "Про національну безпеку України", демократичний конституційний лад є одним із фундаментальних національних інтересів України. Також згадується постанова Верховної Ради від 17 лютого 2021 року, в якій підкреслено, що узурпація влади у 2010 - 2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини.

Дослівно: "…окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина".

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