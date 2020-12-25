Мені вшили третю нирочку

Володимир Лаба

Знаєте, я зовсім не боявся перед операцією, я віддався в руки Божі.



Перед поїздкою ходив у церкву – на вервичку і на сповідь, і всю дорогу до Львова молився. Люди роками стоять у черзі, і в гірших, ніж я, ситуаціях, діалізні, вимучені – а тут так вдало підійшла кров! Впевнений, що це чудо.



Про донора інформація була таємна, лікар сказав: "Ви нічого від нас не почуєте". Але ж соцмережі є, Facebook, ми туда-сюда, взнали про донора – що то була жінка, моя ровесниця. Побачили навіть фотографію.



Уже потім, коли нас виписали на Різдво додому, то ми подзвонили до її сина Любомира, з ним поговорили, сказали, хто ми такі. І вже з того часу ми з ним на дзвінку.



Операцію почали робити в обід, десь о 12, і тривала вона до трьох годин. Пам'ятаю, що я говорив з анестезіологом, бо він знав людей з мого міста, навіть одного мого знайомого знав, а більше нічого не пам'ятаю.



Як прокинувся, руками, ногами махаю – живий!



Мені в живіт вшили третю нирочку, мої дві не видаляли. Сама нирочка не дається про себе чути, тільки рана може відчутна, бо живіт розрізаний від пупка до низу.

