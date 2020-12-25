Володимир Лаба, 48 років, Підгайці (Тернопільщина), навчає дітей
зварювальному виробництву в аграрному ліцеї
26 грудня нам
повідомили, що є донор – це був день народження моєї дружини.
Я разом з дітьми її
привітав і кажу, що мені треба на півтори годинки відлучитись – пішов проводити воду до хати свого
знайомого, там її не було 3 чи 4 місяці. Приїхав додому, помився, хотів ще машину помити, а дружина
поїхала в місто.
Тут вона мені дзвонить і, як мені чується, каже: "Я донор, я
ідеально підходжу!"
Я відповідаю: "Забудь про це!"
Вона дзвонить другий
раз і каже: "Ти не зрозумів – подзвонили зі Львова, є донор, який тобі підходить по крові, по
всіх параметрах".
Я навіть не знаю, що відчув... Я одразу погодився.
17 років
тому, у 31 рік мені поставили діагноз гломерулонефрит
. У мене періодично боліла голова, болі були нестерпні. Я собі
натискав на скроню, так воно проходило, а потім боліло знову. Звернувся до лікаря, він каже – випий
таблеточку "Темпалгіну", якщо не поможе, то треба обстеження робити.
Потім ми якось
поміряли тиск – у мене був 260 на 140. А я молодий, без всяких шкідливих звичок, без паління, без
спиртного.
Визвали швидку, вона приїхала, каже – де той хворий? Я їх зустрів на сходах,
провів до квартири, а вони мені: "Ви ще ходите?"
Я ж не знав, що треба лежати! 31 рік, я
навіть не стикався з хворобами, ну хіба горло колись боліло.
Лікар щось вколов від
тиску, ми здали біохімію – показало трошки завищені ниркові показники. Я прокапався два тижні в
лікарні, мені виставили гострий гломерулонефрит, а потім уже другий діагноз – хронічна хвороба
нирок.
Це, знаєте, така хвороба, що не болить. Ходиш собі, тебе нічого не турбує, я не
мав таких набряків, як то люди мають. У мене сеча була до останнього, скільки пив – стільки мочився.
Але фільтрація нирки з кожним роком погіршувалась. І коли вже дійшов креатинін
до 460 (у нормі від 44 до 106 ммоль/л – УП
), лікарі казали,
що треба буде готовитись до діалізу.
Я вже навіть взяв два щеплення від гепатиту, і
третє мав брати якраз 5 січня 2021-го. думав, після третьої поїду собі вшивати в руку фістулу
(штучне поєднання артерії з веною для інтенсивнішого кровообігу під час діалізу – УП
).
Мої нирочки працювали на 15-16%, можна сказати, що вже не працювали…
Але
сестра дружини почула, що в Ковелі зробили пересадку нирки, і моя дружина почала то все вичитувати.
Ми поїхали в Київ в Шалімова, там стали на чергу – але так вийшло, що не мали всіх документів і
повернулись їх дозбирувати.
Потім почули, що у Львові теж можна стати на чергу і
поїхали у Львів. Нам дали перелік обстежень, аналізів – ми швидко ту папочку зібрали і літом 2020-го
встали на чергу.
Після того, як нам подзвонили 26 грудня, то так – душ, дві години і ми
вже у Львові. Нічого з вечора сказали не їсти, бо на ранок буде операція. І ми чекали.