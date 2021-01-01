Український художник став героєм лімітованої колекції годинників бренду HVILINA

Найбільшу популярність художнику принесла "Українська Абетка" - азбука з його ілюстраціями та спеціально розробленим шрифтом. Уже тоді Нарбут показав, що мистецтво в Україні рухається на захід, до океану. В абетці художник поєднав західні ідеї та фольклорні елементи. Вийшов матеріал, в якому відразу ж зчитується Україна, але при цьому не з точки зору народної, а європейської культури.



На жаль, завершити її Нарбут не встиг через смерть від тифу в 1920 році. Було закінчено всього лише 14 букв. В якомусь сенсі, справу до кінця довели в сучасній Україні. У 2014 році дизайнер Дмитро Растворцев під впливом робіт художника створив шрифт «Нарбуторум».

