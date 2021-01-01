Український художник став героєм лімітованої колекції годинників бренду HVILINA
Український художник став героєм лімітованої колекції годинників бренду HVILINA
Український художник став героєм лімітованої колекції годинників бренду HVILINA
Український художник став героєм лімітованої колекції годинників бренду HVILINA
ЗА ПІДТРИМКИ ГОДИННИКОВОЇ МАНУФАКТУРИ HVILINA — ВІВТОРОК, 09 БЕРЕЗНЯ 2021, 13:00
Культура кожної країни — це безліч пластів, у кожному з яких знаходяться дивовижні відкриття. Ми можемо жити в оточенні предметів роками, проте зовсім нічого не знати про їх творців. Інформацію про таких особистостей потрібно доносити до широкого загалу в будь-який спосіб: лекціями, документальними фільмами, статтями, книгами.

Або створити колекцію годинників на їх честь.

Так і зробив білоруський бренд годинників HVILINA, який нещодавно вийшов на український ринок. Кілька днів тому вони анонсували лімітовану колекцію спеціально для України, яка створена під враженням від робіт Георгія Нарбута — ілюстратора, графіка, що вплинув на багато поколінь українських художників, а також створив «Українську абетку» — один з перших і яскравих прикладів прозахідного текстового шрифту в Україні.
Графічний "рок-н-рол"
Якщо говорити порівняннями, Георгія Нарбута можна вважати рок-зіркою в світі українського живопису XX-го століття.
Він починав художником-самоучкою, потім підтягував знання у професійних художників в Україні та Німеччині. Довгий час прожив у Петербурзі, де працював ілюстратором байок Івана Крилова і казок Ганса Крістіана Андерсена. Малював герби для історичних книжок.

Три останні роки життя Нарбута виявилися найбільш плідними в його кар'єрі. У 1917 році він переїхав до Києва, столиці щойно створеної Української Народної Республіки. Йому запропонували посаду професора Української Академії Мистецтв. Паралельно з цим Нарбут відкрив власну студію. Робив графіку і шрифти для поштових марок і грошових купюр УНР, а також створив герб держави та печатку.

Найбільшу популярність художнику принесла "Українська Абетка" - азбука з його ілюстраціями та спеціально розробленим шрифтом. Уже тоді Нарбут показав, що мистецтво в Україні рухається на захід, до океану. В абетці художник поєднав західні ідеї та фольклорні елементи. Вийшов матеріал, в якому відразу ж зчитується Україна, але при цьому не з точки зору народної, а європейської культури.

На жаль, завершити її Нарбут не встиг через смерть від тифу в 1920 році. Було закінчено всього лише 14 букв. В якомусь сенсі, справу до кінця довели в сучасній Україні. У 2014 році дизайнер Дмитро Растворцев під впливом робіт художника створив шрифт «Нарбуторум».
Трикутники і деталі
HVILINA спробувала поєднати індивідуальність художника і принципи бренду. Вся суть робіт Нарбута відображається за допомогою відсилок та графічних прийомів.
У колекції є три моделі - карміновий червоний, вугільний чорний та сріблястий сірий. Коробки з годинником оформлені в дусі сторінок з "Абетки" Нарбута з буквами К, В і С. Саме на ці букви починаються назви моделей.
У центральній частині циферблата знаходиться паттерн з великого числа маленьких трикутників, над якими розташована масивна годинникова стрілка такої самої геометричної форми.

Ця композиція символізує відсилання до паттернів художника, якими він часто прикрашав свої ілюстрації. На вказівному кінці годинникової стрілки також вирізаний трикутник - ним стрілка вказує на час.
Заводна головка прикрашена гравіруванням у цьому ж стилі.
Букви N на циферблаті та O на стрілці є стилізацією шрифту Нарбута. Дані літери вибрані не випадково. Саме їх написання є однією з візитівок в графічних роботах художника.

Незважаючи на те, що Нарбут використовував кирилицю, букву N часто писав на латинський манер. Цікавою особливістю накреслення даного символу є декоративний елемент у вигляді точки на лівому сполучному штриху.
Буква О знаходиться на хвилинній стрілці. Вона має зарубки в своїй верхній і нижній частині, яка є ще однією особливістю, що показує творчий підхід майстра.
На трикутники натякає не тільки годинна стрілка, а ще й індекси часу. Якщо провести уявні лінії між N, 8 та 4, а також між 10, 2 і 6, то можна отримати ці фігури.
Гравірування на задній кришці являє собою стилізацію "Української Абетки" - однієї з головних робіт ілюстратора. На кришці викарбувана назва колекції та технічні характеристики.
На трикутники натякає не тільки годинна стрілка, а ще й індекси часу. Якщо провести уявні лінії між N, 8 та 4, а також між 10, 2 і 6, то можна отримати ці фігури.

Гравірування на задній кришці являє собою стилізацію "Української Абетки" - однієї з головних робіт ілюстратора. На кришці викарбувана назва колекції та технічні характеристики.

Чому саме Нарбут
Творчий спадок Георгія Нарбута було обрано не випадково. Для першої української колекції хотілося зробити дійсно цікавий годинник, але при цьому не торкатися широко відомих сфер.

Ми зупинилися на доробку Георгія Нарбута - особистості, яка за 34 роки життя залишила чимале культурне надбання, та все одно залишається відомою лише вузькому колу людей. Тому вирішили піднімати саме цей пласт", - розповідають в HVILINA.

Історія - невід'ємна частина будь-якого годинника. Вона робить його не тільки цікавими і привабливими, та й показує характер людини, його спосіб життя. Narbut від HVLINA - ідеальний приклад балансу історичного підґрунтя та стилю. Бренд зміг передати найважливіші моменти робіт Нарбута в сучасній упаковці. З деталями, але без нагромадження. Сучасно та поза часом водночас. З іншими колекціями можна ознайомитись на сайті HVILINA.
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